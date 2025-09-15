娛樂專訪｜葉蒨文重視承諾 另一半要有邊界感
Lenovo 優惠｜ThinkPad 六折勁減！AI PC 低至 $5,098
Lenovo 現正推出 AI 電腦巡禮 2025 特別優惠，當中大量不同型號筆電或產品都以超抵折扣登場，包括廣受歡迎的 ThinkPad 系列及多款實用型桌上電腦。其中 ThinkPad E14 Gen 6 減近 6 折，原價過萬元的筆電，現在 HK$6,398 即可擁有。此外，ThinkCentre neo 桌上電腦亦降至 75 折，約港幣五千元即可帶回家，絕對是高性價比的好選擇。
ThinkPad E14 Gen 6
ThinkPad E14 G6 搭載 Intel Core Ultra 5 處理器 處理器及可擴充記憶體，無論在處理多份試算表、收集資料撰寫期末論文，抑或投入「極限編程」工作中，都可迅速完成任務，鍵盤亦配搭了 TrackPoint 快速選單，提升生產力。筆電採用了 14 吋 1920 x 1200 IPS 防眩光螢幕，長寬比例迎合商務應用程式所需，而音訊系統經過 Harman 與 Dolby 優化，帶來更佳視像通話體驗。
系統規格：
處理器：Intel Core Ultra 5 125U 處理器 (E 核心最高達 3.60 GHz P 核心最高達 4.30 GHz)
作業系統：Windows 11 專業版 64
顯示卡： 整合式 Intel 顯示卡
記憶體：16GB RAM
儲存裝置：512GB SSD
顯示器： 14" WUXGA (1920 x 1200), IPS, 防眩光, 非觸控, 45%NTSC, 300 nit, 60Hz
標準埠：USB-C (USB 20Gbps, power delivery 3.0 / DisplayPort 1.4)、USB-A (USB 10Gbps)、HDMI 2.1 (支援高達 4K@60Hz 解像度) 、USB-A (USB 5Gbps)、USB C (Thunderbolt™ 4, USB 40Gbps, PD / DP 2.1)、Ethernet RJ45、耳機 / 咪高峰複合埠、Kensington Nano 安全鎖插槽
ThinkPad E14 Gen6 (折扣達 39%)
Lenovo 官網優惠價：HK$6,398（Lenovo 提供免費送貨）｜原價 HK
$10,600
ThinkPad X1 Carbon G12
ThinkPad X1 Carbon G12 搭載 Intel Core Ultra 處理器，採取 AI 引擎在優化效能的同時延長電池續航力至長達一天，重量方面從上代的 1.12kg 減輕至 1.09kg。至於螢幕方面，高規格版本的 2.8K OLED 螢幕這次提升到 120Hz 刷新率，可以顯示更流暢的畫面。另外週邊連接能力全部都更新至較新版本，支援最新的 Wi-Fi 7、升級到藍牙 5.3 版本，提供更快速、更穩定的無線連接。
系統規格：
處理器：Intel Core Ultra 7 155U 處理器 (E 核心最高達 3.80 GHz P 核心最高達 4.80 GHz)
作業系統： Windows 11 專業版 64
顯示卡： 整合式 Intel 顯示卡
記憶體：32 GB Ram
儲存裝置：1 TB SSD
顯示器：14" 2.8K (2880 x 1800)、OLED、防眩光/防反光/防污漬、非觸控、HDR 500、100%DCI-P3、400 nit、120 Hz、低藍光
鏡頭：1080p FHD 紅外線+RGB 配備防窺鏡頭蓋
標準埠：USB-A (USB 5Gpbs)、2 x USB-C (Thunderbolt 4, USB 40Gbps)、USB-A (5 Gpbs)、HDMI 2.1、耳機 / 咪高峰複合埠、Kensington Nano 安全鎖插槽
ThinkPad X1 Carbon G12 (折扣達 31%)
Lenovo 官網優惠價 HK$14,998 ｜原價 HK$21,801
Yoga 7i 2-in-1 (14", Gen 9)
Yoga 7i 2 合 1 Gen 9 筆記簿型電腦具有 360 度百變功能，帳幕模式下，筆電模式，平板模式及顯示模式，能隨心所欲地切換。搭配手寫筆，無論是創作、會議筆記還是設計草圖，都能實現紙感書寫的流暢！Yoga 7i 2 合 1 Gen 9 搭載全新 Intel Core Ultra 處理器，解鎖 AI 加速體驗，只需按鍵幾下，即可從文字中創作圖片或音樂，又或大幅修改相片與影片，配合 Intel 整合式顯示卡，更締造強勁視覺效果。
系統規格：
處理器：Intel Core Ultra 7 155U 處理器 (E 核心最高達 3.80 GHz P 核心最高達 4.80 GHz)
作業系統： Windows 11 家用版 64
顯示卡： 整合式 Intel Arc 顯示卡
記憶體：16 GB Ram
儲存裝置：1 TB SSD
顯示器：14" 2.8K (2880 x 1800), OLED, 眩光, 觸控, HDR 500, 100%DCI-P3, 400 nit, 120Hz, 玻璃, 低藍光
鏡頭：1080p FHD 紅外線混合式配備雙麥克風和防窺鏡頭蓋
標準埠：HDMI 2.1 TMDS、MicroSD 讀卡機、2 個 USB-C (Thunderbolt™ 4.0)、USB-A 3.2 Gen 1、耳機 / 咪高峰複合埠
Yoga 7i 2-in-1 (14", Gen 9) (折扣達 19%)
Lenovo 官網優惠價 HK$8,498 ｜原價 HK
$10,500
ThinkCentre neo 50a 24 Gen 5
Lenovo ThinkCentre Neo 50a Gen 5 一體型個人電腦設計纖薄輕巧，運行安靜，搭載高達第 13 代Intel Core 處理器，提供強勁的效能以應對全日的工作需求。電腦配備 23.8 吋的高刷新率螢幕，視覺效果清晰，幾近無邊框的設計增添了現代感。Lenovo Smart Storage 功能允許用戶隨時隨地共享、自動備份和遠程訪問資料，搭配加強版 WiFi 6 及 Bluetooth 連線，提供穩定的連線體驗。
內置 的 500 萬像素鏡頭具備 AI 功能，確保視像會議質量清晰，並透過 Lenovo Smart Meeting 軟件可實現虛擬化身功能。同時具備 AI 降噪技術、人臉與群組追蹤及方向性語音擷取系統等特色，進一步提升會議效果。配合 Dolby Audio 與Harman 驅動的雙喇叭，音質表現出色。ThinkCentre Neo 50a Gen 5 還具備現代化待機模式及可另購的 Microsoft Co-Pilot 整合式 AI 助手，提升工作效率。Co-Pilot 與 Office 365 深度整合，能迅速啟動創意流程，並自動執行重複任務。
ThinkCentre neo 50a 24 Gen 5 (折扣達 25%)
Lenovo 官網優惠價 HK$5,098 ｜原價 HK
$6,798
更多優惠：
👉LG優惠｜純黑家電系列額外再折！黑色空氣清新茶几直降 HK$1,200，2025 年款 OLED 電視低至 $7,341.6
👉懶人媽媽救星！5款早餐小家電低至 HK$126，快速+營養+小朋友最愛！
👉宇宙橙 iPhone 17 Pro 五款最襯手機殼！Casetify 防撞、Nomad 皮革、Apple 新物料
👉Logitech優惠｜HK$3XX 入手人體工學垂直滑鼠再送紓壓球，做個健康上班族
