LENOVO 拯救者 Y700 五代細屏旗艦平板資訊初曝！S8E Gen5 加持、8.8 吋 3K 屏，電池容量大提升？

作為新代旗艦 5G 晶片，S8E Gen5 推出市場已不少時間，但出奇地平板電腦市場，截至本文刊登時仍只有 HONOR MagicPad3 Pro 採用，使其在剛公佈 Antutu 效能榜單，以超過 60 萬差距拋離第二位。

好消息是較早前終於有另一款 S8E Gen5 旗艦平板消息曝光，據爆料達人「數碼閒聊站」透露，其將為 LENOVO 拯救者 Y700 五代細屏旗艦、預計 3 月發佈。

拯救者 Y700 五代傳將配 S8E Gen5 晶片、保留前代 8.8 吋 3K 165Hz 螢幕配置，但就將電池由 7,600mAh 提升至 9,000mAh 左右，及具 50MP 機背鏡頭。

本文刊登時 LENOVO「聯想拯救者平板」官方微博帳號，已確認推出拯救者 Y700 五代平板並開始先行預熱，流出部份機背外觀與前代相近，並同具黑白雙色款選擇。

Mobile Magazine 短評：作為參考去年拯救者 Y700 四代推出時，標配機型 12+256 售價 3,299 人民幣（約港幣 $3,720）起，預計今年新品價格亦可能在相近位置。

資料來源：微博、LENOVO（中國）