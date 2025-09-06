Lenovo 發佈具競爭力價格的 Yoga Tab 和 Idea Tab Plus 平板電腦

Lenovo 最近發佈了兩款新平板電腦，分別是 Yoga Tab 和 Idea Tab Plus。Yoga Tab 配備 11.1 吋 3200x2000 的 LCD 屏幕，具有 800 尼特的峰值亮度和 144Hz 的刷新率，並具備 Dolby Atmos 支援的四個揚聲器，全金屬一體化設計，以及一塊 8,860 mAh 的硅碳電池，支持 68W 的有線充電。

規格 價格 顯示屏：11.1 吋 3200x2000 LCD $549.99 / 約 HK$ 4,295 處理器：Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 RAM：最高 12GB 存儲：最高 256GB 前置相機：1,300 萬像素 後置相機：1,300 萬像素 + 200 萬像素 重量：458g 顏色選擇：Luna Grey, Seashell

Idea Tab Plus 的顯示屏為 12.1 吋 2560x1600 的 LCD，具有 800 尼特的峰值亮度和 90Hz 的刷新率，配備 1,300 萬像素的後置相機和 800 萬像素的前置相機，搭載 MediaTek Dimensity 6400 芯片組，擁有 12GB 的 RAM 和 256GB 的存儲，同時配備 10,200 mAh 的電池，支持 45W 的有線充電。

規格 價格 顯示屏：12.1 吋 2560x1600 LCD $269.99 / 約 HK$ 2,103 處理器：MediaTek Dimensity 6400 RAM：12GB 存儲：256GB 前置相機：800 萬像素 後置相機：1,300 萬像素 電池容量：10,200 mAh 顏色選擇：Luna Grey, Cloud Grey, Seashell

這兩款新平板將在不同顏色中推出，Yoga Tab 的發佈價格為 $549.99，而 Idea Tab Plus 的發佈價格為 $269.99，分別約為 HK$ 4,295 和 HK$ 2,103。

