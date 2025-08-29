Lenovo Legion Go 2 將在 IFA 柏林展會上發佈，據傳聞透露

Lenovo 在今年的 CES 上展示了一款 Legion Go 繼任者的原型機。根據最新的傳聞，這款新手持設備可能會被稱為 Legion Go 2，並將於即將舉行的 IFA 柏林展覽會上正式發佈，展會將於 9 月 5 日開始。

根據消息人士 Evan Blass 的透露，Lenovo 在 IFA 柏林的發佈內容已經曝光。根據該消息人士分享的市場資料，第二代 Legion Go 將配備 AMD 的 Zen 5 和 RDNA 3.5 架構的 Ryzen Z2 Extreme 處理器。

AMD Ryzen Z2 Extreme 的主要優勢在於提升的圖形性能，這是由 Radeon 890M GPU 提供支持。因此，Lenovo 的這款新手持設備預計將在遊戲中提供更強的圖形性能。

在設計方面，這款手持設備將與原有的 Legion Go 大致相似。它將配備一塊 8.8 吋 OLED 顯示屏，刷新率為 144Hz，分辨率達到 1600p。該手持設備還將採用一種新的塗層，據說具有防指紋功能。

Lenovo 即將推出的手持設備還將配備指紋識別器和改進的後按鈕佈局。它將提供可拆卸的控制器，與前代產品相似。

在 CES 上展示的原型機搭載了一塊 74Whr 電池，支持 65W 快充。預計它將提供高達 32GB 的 RAM 和 2TB 的存儲空間。Legion Go 2 可能會預裝 Windows 11 Home 系統。

規格 數據 顯示屏 8.8 吋 OLED，144Hz，1600p 處理器 AMD Ryzen Z2 Extreme 圖形處理器 Radeon 890M RAM 最高 32GB 存儲空間 最高 2TB 電池容量 74Whr 快充功率 65W 操作系統 Windows 11 Home

推薦閱讀