Lenovo Legion Go 2 發佈，搭載 AMD Ryzen Z2 處理器及 74Whr 電池

Lenovo 在柏林 IFA 展會上如預期地發佈了第二代 Legion Go 遊戲手持設備。Legion Go 2 的外觀與去年首款 Legion Go 相似，但在多個方面進行了改進，包括新處理器和更大的電池。

Lenovo Legion Go 2 可選擇配置 AMD Ryzen Z2 或 Z2 Extreme 處理器，搭配 AMD Radeon 890M 顯示卡。其 RAM 最高可達 32 GB 8,000MHz，存儲方面則可支持最多 2TB 的 PCIe Gen 4 存儲，同時提供 microSD 卡槽以便擴展存儲。

這款新手持設備配備了一塊 8.8 吋 OLED 顯示屏，分辨率為 1920 x 1200 像素，支持 30 至 144Hz 的可變刷新率。顯示屏亮度達 500 尼特，並獲得 HDR TrueBlack 1000 認證。

與原版 Legion Go 的 49.2Whr 電池相比，Legion Go 2 配備了更大的 74Whr 電池。

此外，這款手持設備在電源按鈕上增加了指紋掃描器，並配備了雙 USB4 端口（支持 Power Delivery 4.0）及 3.5mm 耳機插孔。它還配備了雙 2W 音箱、雙麥克風、Wi-Fi 6E 和 Bluetooth 5.3。

Lenovo Legion Go 2 的重量為 1079 克，將於本月在部分市場發售，起售價格為 €999 / 約 HK$ 7,782。

規格 價格 處理器：AMD Ryzen Z2 / Z2 Extreme €999 / 約 HK$ 7,782 顯示屏：8.8 吋 OLED，1920 x 1200 像素 RAM：最高 32 GB 8,000MHz 存儲：最多 2TB PCIe Gen 4，支持 microSD 擴展 電池：74Whr 重量：1079 克

