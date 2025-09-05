Lenovo Legion Go 2 掌機更多細節公開：AMD Ryzen Z2 Extreme 晶片、8.8 吋 144Hz 螢幕、74Wh 電池

繼在 CES 上展示過早期設計預覽後，Lenovo 的新一代 Windows 旗艦掌機 Legion Go 2 今天正式在 IFA 2025 上公開了規格和上市細節。這款新品基本繼承了前代類似 Switch 的可拆控制器設計，兩側的手掣都可以拆下，右手掣更可搭配底盤充當垂直滑鼠（用於 FPS 遊戲）。和之前一樣，它們都配有霍爾效應搖桿。機身主體依然自帶支架，並且設有雙 USB-C 4 連接埠。

Lenovo Legion Go 2

Legion Go 2 採用了 8.8 吋 1,920x1,200 OLED 螢幕，更新率達到 144Hz，同時獲得了 VESA HDR TrueBlack 1000 認證。它的處理器換成了 AMD Ryzen Z2 Extreme，可選最高 32GB 記憶體和 2TB PCIe Gen4 SSD，另外也支援 microSD 卡擴充。而這次最顯著的升級來自電池，容量達到 74Wh，遠勝前代的 49.2Wh，這也直接導致新機的重量從原來的 854g 猛增至 1,079g。

Lenovo Legion Go 2

相比初代 Legion Go，Lenovo 此次大幅提高了 Legion Go 2 的售價。根據規格不同，它的價格落在 US$1,099 至 US$1,479 之間，預計將於 10 月上市。

