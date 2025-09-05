熱氣球節・一文整合｜政府揭 8 月測試失敗
Lenovo Legion Go 2 掌機更多細節公開：AMD Ryzen Z2 Extreme 晶片、8.8 吋 144Hz 螢幕、74Wh 電池
售價 US$1,099 起，預計 10 月上市。
繼在 CES 上展示過早期設計預覽後，Lenovo 的新一代 Windows 旗艦掌機 Legion Go 2 今天正式在 IFA 2025 上公開了規格和上市細節。這款新品基本繼承了前代類似 Switch 的可拆控制器設計，兩側的手掣都可以拆下，右手掣更可搭配底盤充當垂直滑鼠（用於 FPS 遊戲）。和之前一樣，它們都配有霍爾效應搖桿。機身主體依然自帶支架，並且設有雙 USB-C 4 連接埠。
Legion Go 2 採用了 8.8 吋 1,920x1,200 OLED 螢幕，更新率達到 144Hz，同時獲得了 VESA HDR TrueBlack 1000 認證。它的處理器換成了 AMD Ryzen Z2 Extreme，可選最高 32GB 記憶體和 2TB PCIe Gen4 SSD，另外也支援 microSD 卡擴充。而這次最顯著的升級來自電池，容量達到 74Wh，遠勝前代的 49.2Wh，這也直接導致新機的重量從原來的 854g 猛增至 1,079g。
相比初代 Legion Go，Lenovo 此次大幅提高了 Legion Go 2 的售價。根據規格不同，它的價格落在 US$1,099 至 US$1,479 之間，預計將於 10 月上市。
緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！
🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk
🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/
🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8
🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D
🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk
其他人也在看
iPhone 17 Pro 全新橙色如何襯？台灣手機殼品牌都弄給你看了
台灣知名手機殼品牌 Devilcase 已搶先於官網上架了最新一代 iPhone 17 全系列的保護殼，包含了 iPhone 17、17 Air、17 Pro 及 17 Pro Max，給準備入手新機的人第一手參考。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
iPhone 17 Air 流言懶人包：厚度不到 6mm、Apple 無線晶片、全新造型單相機
2025 年已幾乎進入 3 月，關於 iPhone 17 中最讓人好奇的 Air 機型，現在傳出的消息也變得越來越具體。根據各方爆料，這可能是 iPhone X 以後型態變化最大的一款 Apple 手機。它究竟有哪些賣點？為了傳說中創紀錄的超薄機身 Apple 又做了哪些犧牲？Yahoo Tech HK ・ 1 天前
ChatGPT Projects 已向免費用家開放，集中管理檔案和對話
OpenaI 去年末推出的 ChatGPT Projects 功能現在終於也向免費用家開放了，與此同時官方也提升了單個專案能上傳的檔案數量。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
iPhone 17、17 Pro 流言懶人包：大片相機、12GB RAM、VC 散熱、主打錄影、5,000mAh 電池
除了進入 2025 年後頻繁轟炸新聞版面的 iPhone 17 Air 外，關於同代的另三款新機 iPhone 17、17 Pro、17 Pro Max 近期也有不少消息曝光。根據各方爆料，它們的特別程度可能不及 Air，但仍帶來了許多主流消費者需要的升級。在這裡我們為大家總結了一篇流言懶人包，方便你第一時間掌握 iPhone 17 系列的最新動態。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
熱氣球節︳苦主何小姐狂爆金句網民勁like 原來係美食KOL 澄清受訪身旁男士唔係老公
香港首個國際熱氣球節昨（4 日）於中環海濱開鑼，但《Yahoo 新聞》率先發現主辦方未及申請政府的熱氣球載客許可，Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
美國經濟點？十蚊店三分二顧客年薪逾10萬美元！
在美國經濟陰晴不定之際，美版「十蚊店」的生意反映美國人如何應對。Yahoo財經 ・ 1 小時前
熱氣球節甩轆變「放風箏」 港人慨嘆花千零蚊飛日本更好
中環熱氣球節甩轆惹眾怒，港人批「高價低質」寧願北上或遊日消費。零售數據雖連升三月，增幅有限，本地經濟長期承受消費外流壓力。Yahoo財經 ・ 7 小時前
爆一爆｜「呃食男」帶挈 直擊當旺文華廳（Louise）
香港高級食肆沉寂之時，多得「呃食男」懷疑騙女網友在中環文華酒店內的文華廳，食咗餐$8萬蚊飯局，為香港唔少飲食男女帶來歡樂、花生散落一地。食家們都生猛起來，不再是黐黐呆呆坐埋一枱了。Yahoo財經專欄 ・ 2 小時前
Giorgio Armani逝世享壽91歲，意大利傳奇時裝設計大師語錄：真正的優雅不代表引人矚目，而是令人難忘
意大利時尚設計大師Giorgio Armani於2025年9月4日逝世，享壽91歲。他以優雅簡約的風格重新定義了現代時尚，創立了極具影響力的Armani品牌王國。Yahoo Style HK ・ 16 小時前
Jennie同款Chanel「千金氣質」配飾：秋冬必備畫家帽、絲巾、頭箍盤點
由「人間香奈兒」Jennie親身演繹的Chanel 2025/26秋冬預告系列，以巴黎街頭混搭90年代慵懶風格掀起話題，其中今季的配飾亦令人眼前一亮！從復古頭飾到多變絲巾，每件都兼具實用性與造型感，絕對是細節控的秋冬必收神器！Yahoo Style HK ・ 1 天前
港姐季軍袁文靜香閨曝光 2萬蚊租兩房單位嫌一房太細 爆港姐14位佳麗全部辭工備戰
今屆港姐賽果有不少出人意表之處，賽前未受太多注意嘅袁文靜，以一口唔鹹唔淡廣東話表現rap，問答環節又樂意配合黐大粒癦，有趣表現同性格深得評判欣賞Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
46歲孔劉驚人逆齡少年近照獲大讚 不似大叔似小鮮肉！4大凍齡習慣比初出道更年輕
在韓國演藝圈說到凍齡代表，孔劉必定榜上有名。即使年過四十，他的外貌依舊如同初出道時般帥氣，甚至更顯年輕！早前，他上載的一組照片再次引發熱議，許多粉絲大讚他怎麼看都不像40多歲的中年男星，反而像剛走出校園的大學生。到底他是如何保持十年如一日的年輕帥氣容貌？以下即揭開他的日常凍齡秘技！Yahoo Style HK ・ 8 小時前
《愛．回家》Terry激罕晒婚照 甜美嬌妻靚樣曝光
憑《愛．回家之開心速遞》敦厚誠懇形象嘅「Terry」李偉健，人氣高企入晒屋，依家50歲嘅佢就早前被爆早於2018年就同拍拖15年圈外女友Bo結束愛情長跑，舉行婚禮，婚宴更獲《愛．回家》一班演員及TVB藝人好友拉隊到賀，場面既熱鬧又感動。東方日報 OrientalDaily ・ 22 小時前
無印良品中國放下身段「一齊捲」開25元店 山寨貨今次有難？
早前在中國商標案終極敗訴的MUJI（無印良品），表示仍會在中國繼續經營，稱事件對其影響不大。2005年首度來華的MUJI，屢次被指品質不合符中國標準，又失去了經典商標，為何還對中國市場充滿信心？翻查業績資料，原來中國已經成為MUJI在日本以外的第二大市場，最新銷售逆市大幅增長，反映消費者心水清，MUJI無懼失去商標。此外，MUJI中國亦終於決定放下身段「一齊捲」，將轉走平價路線，日後中國製直接賣中國，引入賣25元人民幣一件貨品的分店開到民生區，反映山寨貨將大難臨頭Yahoo財經 ・ 10 小時前
魑魅魍魎｜中環熱氣球未能升空 政府披露足夠嗎？｜中環十一少
籌辦八年的中環熱氣球未能載人升空，最出位的當然是苦主何小姐，她能夠在完全沒有使用粗口的情況下破口大罵，確係出色，但我認為政府事後交出官方劇本，更值得學習，讓大家了解如何做Bridging，四両撥千斤。BossMind ・ 4 小時前
黃澤鋒女兒小黃妃升呢小學生 校服造型超可愛 網民: 笑起來似足爸爸
58歲黃澤鋒與太太陳麗麗於2010年結婚，2019年以52歲高齡下女兒黃熙恩（小黃妃），今年5月宣布透過人工受孕懷上第二胎，預產期將喺9月。小黃妃除咗升呢做家姐，日前亦已升上小一。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
Tod's鞋限時低至24折！返工豆豆平底鞋減至$1XXX／人氣皮革樂福鞋折後平了$3,538
創立於1940年的意大利品牌Tod's，其家族Diego DellaValle已經有近百年的製鞋歷史。當中最為人熟悉的鞋款，一定是憑戴安娜王妃一穿成名的豆豆鞋 (Gommino)，直至現在都是不少OL的必備返工鞋之一。Tod's鞋堅持所有工序都是百份百Made in Italy，高品質固然價錢都不便宜，一對Tod's豆豆鞋入門款價錢都要四千元起跳，絕對不是可以隨便入手。各位OL有好機會了！Yahoo購物專員發現Mytheresa減價區有不少Tod's鞋特價，還有限時折上折優惠，低至24折入手Tod's平底鞋，人氣返工豆豆鞋、Mary Jane鞋款、樂福鞋都有平，不過不少鞋款碼數開始斷碼，絕對是手快有手慢無的節奏！Yahoo Style HK ・ 1 天前
張柏芝任林家謙演唱會嘉賓曝揀歌原因 自嘲冇才華只有一首歌紅：顏值我還是有的
45歲張柏芝嘅近年轉戰內地發展，久未喺香港露面嘅佢驚喜亮相林家謙紅館演唱會，成為第9場「盲盒」嘉賓。張柏芝穿起薄紗裙裝，以孖辮造型出場，與林家謙合唱代表作《任何天氣》及《留給最愛的說話》，勾起現場觀眾及網民嘅回憶。Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
徐子淇「復出」影封面照 引網上熱議造型 有網民為其平反：師兄清潮穿越嚟？
人稱「千億新抱」嘅徐子淇，最近成為時尚雜誌Vogue香港版9月號封面人物。身為恒基地產聯席主席李家誠嘅太太，徐子淇喺專訪入面仲提及自己有份參與構思恆地喺中環嘅項目The Henderson，並透露中環新海濱用地將以「橋」為概念Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
41歲李蘢怡大曬比堅尼泳照 盡騷玲瓏浮凸好身材
現年41歲嘅李蘢怡，2000年以模特兒身份出道，後來轉做歌手，曾與陳文媛（Bobo）合唱地鐵廣告歌《時光中飛舞》，推出過個人專輯《Tiffany Lee E.P.》，憑《夜遊杜拜》爆紅，不過熱潮減退後便無以為繼，轉換跑道擔任演員，出演過《鍾無艷》、《金雞》、《大丈夫》及《雀聖2自摸天后》等電影。可惜，2006年選擇與電影公司解約，李蘢怡曾坦言入行多年欠缺運氣，無可能白等機會來臨，加上經歷太多唔開心事情於是退出娛樂圈。之後佢以本名李宜錚轉職珠寶公司擔任傳銷和公關工作，又前往英國修讀藝術學位課程，最後以英國著名學府皇家藝術學院（Royal College of Art）珠寶設計相關碩士學位畢業。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前