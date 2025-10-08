Lenovo LOQ 15 歷史新低，HK$6,070 入手 RTX 5050 實惠電競機｜Amazon Prime Day 2025

衞生署盼重啟討論器官捐贈「預設默許」
想要升級自己的電競裝備但預算有限？不妨看看 Lenovo 的 2025 款 LOQ 15。這台筆電在秋季 Prime Day 期間有會員特價，降到 US$780 為歷史新低。換算後大約是 HK$6,070，而且免運費直送香港。想要實惠電競機的朋友，不要錯過下手的時機喔。
Lenovo LOQ 15（Intel Core i7-13650HX CPU、RTX 5050 GPU）
Amazon 特價 US$780（約 HK$6,070，免運費直送香港）｜原價
US$1,180
打折的 Lenovo LOQ 15 型號搭載了 Intel Core i7-13650HX CPU 和 RTX 5050 GPU，同時配備 15.6 吋 144Hz FHD IPS 觸控螢幕，亮度 300 尼特。它採用了 24GB DDR5 記憶體和 1TB SSD，電池為 60Wh。裝置側面和後方設有 USB-C、USB-A、HDMI、RJ45 連接埠，散熱出風設計亦非常實用。
Lenovo LOQ 15（Intel Core i7-13650HX CPU、RTX 5050 GPU）
Amazon 特價 US$780（約 HK$6,070，免運費直送香港）｜原價
US$1,180
