衞生署盼重啟討論器官捐贈「預設默許」
Lenovo Tab One 八折勁減，歷史低價 HK$780 兒童平板優選｜Amazon Prime Day 2025
附送翻蓋保護套。
Amazon 已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口手續費押金且免費送貨至香港」。見到「無進口費用押金且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，不過就會收取運費。假如貨品不直送香港，都可以選用集運服務。
家裡有小朋友需要一款用起來不心疼的平板？不妨考慮正在 Prime Day 期間以歷史低價促銷的 Lenovo Tab One。這款產品享受會員優惠後價格降到了 US$100，換算過來大約是 HK$780，也能免運費送到香港，是非常實惠的選擇喔。
Lenovo Tab One 擁有 8.7 吋 1,340 x 800 LCD 螢幕，同時配備支援 Dolby Atmos 的雙喇叭。其機身不足 320g，底部除 USB-C 外也設有如今已越來越稀缺的 3.5mm 耳機孔。它搭載的處理器是聯發科 Helio G85，並採用了 4GB RAM 和 64GB 內建儲存，且支援 microSD 卡擴充。官方宣稱裝置可連續播放 12.5 小時 YouTube 影片，這應該會讓家長非常安心。值得一提的是，包裝內還附有一個翻蓋保護套，省去了自己去買配件的麻煩。
