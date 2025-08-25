Lens Technology 2025 Mid-Term Performance Report: AI and Smart Vehicles Propel Growth, Global Expansion Accelerates

雖然本港GDP已回復疫情前水平，惟就業人數仍低於疫前，即2019年。政府統計處早前發布有關〈2024年就業綜合估計數字〉的專題文章，提到本港2024年總就業人數為369.47萬人，較2019年減少4.6%或17.75萬人；當中減幅較大的行業為進出口貿易、批發及零售業，其就業人數較2019年分別大減23.7%、19.6%及18.7%；相反公共行政、人類保健及社會工作服務行業。

信報財經新聞 ・ 21 小時前