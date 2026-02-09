Levi成為REJECT荒野亂鬥部門新成員！新體制挑戰2026届荒野亂鬥冠軍錦標賽！

運營電競戰隊「REJECT」的株式會社REJECT宣布，Brawl Stars部門迎來Levi選手全新加入。

該戰隊將以新體制出戰全年舉辦的官方賽事「荒野亂鬥冠軍錦標賽2026」。

迎來擁有世界大賽經驗的新戰力，將以行動電競的巔峰為目標奮戰。

Levi加入，REJECT荒野亂鬥部門啟動新體制

廣告 廣告

電競戰隊REJECT為強化Brawl Stars部門戰力，宣布Levi選手(@Levi_ibs)正式加入。

新體制下的戰隊也確定參戰官方賽事「荒野亂鬥冠軍錦標賽2026」。

本賽事將由世界各地頂尖戰隊歷經數個月激戰，最終晉級決定世界第一的「WORLD FINAL」，是通往最高殿堂的重要舞台。

REJECT將以全新陣容，挑戰考驗戰略與團隊合作的最高競技殿堂。

REJECT Brawl Stars部門目前名單如下。

擁有世界大賽經驗的Levi加入，戰力再升級

Levi選手過去曾4度奪得東亞地區Monthly Finals冠軍，是實力派選手。

不僅擁有世界大賽出場經驗，還曾在國際賽事「Brawl Cup」中奪得季軍，戰績輝煌。

此外，他也經營YouTube頻道「れび」，作為網紅同樣相當活躍。

Levi選手 留言

我會以世界第一為目標努力！

擁有國內最多項目部門的REJECT，表示將藉由本次補強力求更上一層樓。

作為新體制的首戰，「荒野亂鬥冠軍錦標賽2026」的表現令人期待。

詳情請參閱REJECT官方網站或官方X(@RC_REJECT)。

©2026 REJECT Inc. All Right Reserved.

延伸閱讀

✅收錄CAPCOM人氣街機遊戲共32款的「CAPCOM ARCADE 2nd Stadium」發售決定！

✅「寶可夢ZA」的發售日確定為10月16日！下載版與實體版的預購開始日期也已公佈

✅「槍彈辯駁」製作團隊完全新作冒險遊戲「百日戰記-最終防衛學園-」將於2025年初發售！

✅日語到繁體中文的翻譯者招聘

