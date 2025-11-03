Levi’s® x Barbour聯名潮人必搶！BLACKPINK愛牌上身、Gap x Sandy Liang少女心秒變酷

（圖／品牌提供）

在這個聯名不斷、驚喜無限的時尚宇宙裡，品牌間的邂逅早已成為一場風格遊戲。從 Levi’s® x Barbour 的丹寧撞上蠟布，到 Gap xSandy Liang 的少女感融入街頭酷勁，每一件都是風格冒險的小宇宙。英倫工藝、紐約巧思、甜美與硬派的碰撞，讓日常穿搭秒變伸展台。這波聯名不只要看、更要穿，準備好跟著潮流玩起跨界魔法了嗎？

Levi’s®x Barbour當丹寧遇上蠟布，英倫工藝與美式精神的一場型格冒險

當美式丹寧之王 Levi’s® 遇上英倫蠟布之父 Barbour，一場跨越大西洋的時尚探險。這兩個擁有超過170年歷史的傳奇品牌，將經典工藝、戶外靈魂與機能設計完美融合，推出全新Levi’s® x Barbour 聯名系列，重新定義「實用也能很有型」。

（圖／品牌提供）

這次聯名系列以 Barbour 經典蠟棉＋Levi’s® 不朽丹寧為主軸，從外套、服飾到配件一次囊括。每件單品都像一段歷史對話，結合工裝血統、職人工藝與現代實穿設計，讓機能與美感不再對立。

（圖／品牌提供）

女裝主打Spey油蠟夾克，以煙草色蠟布與棕色燈芯絨衣領重新詮釋Barbour經典版型，搭配 Levi’s® 標誌性紅旗標與弧線口袋，細節滿分。男裝則有兩款Bedale油布夾克：一款深海軍藍搭配現代格紋內裡，另一款以丹寧工裝為靈感，運用仿舊金屬與水洗工藝，質感滿點。

（圖／品牌提供）

此外還有結合Barbour燈塔圖案 x Levi’s® 雙馬標誌的重磅連帽上衣與混合視覺印花TEE，為整體造型增添街頭感。壓軸登場的油蠟鴨舌帽，以橄欖色蠟布與格紋內襯打造，復古中透出率性氣場。

（圖／品牌提供）

Gap多元宇宙再升級！BLACKPINK愛牌Sandy Liang夢幻聯名登場

Gap這次真的開外掛—攜手紐約新銳設計師Sandy Liang，把經典美式休閒玩出全新維度！以她招牌的少女感＋街頭感雙重風格，重新詮釋Gap經典單品，讓「日常基本款」瞬間變身時尚收藏品。

（圖／品牌提供）

Sandy Liang 出生並成長於紐約、2014年自帕森設計學院畢業後旋即自創品牌，以融合女性懷舊情懷與都市前衛風格聞名，深受BLACKPINK的Jennie與Lisa、Bella Hadid、Hailey Bieber 等名人喜愛。

（圖／品牌提供）



本次 Gap xSandy Liang 聯名系列以丹寧為主角，推出百褶迷你裙、低腰木匠褲與短版皮草丹寧外套等焦點單品。系列中滿滿都是她的夢幻符號：蝴蝶結、蕾絲、純素皮草與毛絨質感，讓妳的冬天既可愛又有態度。從藍色芭蕾毛衣到雙面穿Sherpa外套，每一件都散發少女心與叛逆魂的完美平衡。

（圖／品牌提供）

