Levi’s x Air Jordan馬年特別版太有型！農曆新年前買新鞋，原色牛仔布AJ3大中華區限定登場
農曆新年大年初一在2026年2月17日就到了！很多品牌都推出馬年系列，其中兩大潮牌Levi’s以及Jordan的馬年聯名系列也太好看了吧！香港會有3款特別配色上架，包括Rigid牛仔藍拼、Black黑色牛仔拼以及大中華區馬年限定特別色上架，各位鞋迷鎖定在新年前買新鞋子！
今次系列的核心單品為 Levi’s® x Jordan Air Jordan 3，香港有3款獨特配色，致敬不同社群與時代瞬間。
Levi’s® x Jordan Air Jordan 3 Rigid Colourway（$1,599）：鞋面採用優質靛藍色牛仔布拼接，以優質靛藍牛仔布料貫穿鞋面，配搭奠定 Air Jordan 3 傳奇地位的全黑爆裂大象紋（Elephant Print），展現粗獷美學。
Levi’s® x Jordan Air Jordan 3 Black Colourway（$1,599）：以黑色荔枝紋皮革（Pebbled Leather）結合黑色牛仔布，展現低調奢華感；後側以黑色襯托淺灰牛仔布，搭配米白色中底。後跟有一個首創的細節——採用黑色牛仔布的 Nike Air 標誌刺繡。
Levi’s® x Jordan Air Jordan 3「馬年限定版」（$1,599）：是專為大中華區、日本及韓國而推出的農曆新年限定款。採用未經漂洗的原色硬挺牛仔布料，配以優質馬毛裁片及後跟提花飾片；鞋舌內側繡有紅色鏈式刺繡「Year of the Horse」字樣，向即將到來的馬年致敬。
除了鞋款，系列還有7件單品將運動元素與牛仔傳統融合，新年也要穿得時尚潮流的，有棒球外套、牛仔褸、以Levi’s 578為靈感的Black Baggy牛仔褲、短褲、Denim Cap等，今年新年可以穿得美美的去拜年，祝各位馬年行大運！
Levi’s® x Jordan Air Jordan 3「馬年限定版」（$1,599）及 Levi’s® x Jordan Pinnacle Varsity 棒球外套「馬年限定版」（$4,599） 1 月 23 日 率先發售；其他 Levi’s® x Jordan 聯乘系列將於 2 月下旬發售。
關於那隻龜回魂的故事丨2.4優先訂票 小儀x Lokman x梁仲恆x王耀祖x胡麗英x阮韻珊x倪秉郎舞台劇
阮小儀、楊樂文（Lokman@MIRROR）、梁仲恆 、王耀祖、胡麗英、阮韻珊及倪秉郎主演，年度大型溫情舞台喜劇《關於那隻龜回魂的故事》，將於今年5月在演藝學院歌劇院正式公演！《關於那隻龜回魂的故事》是一個有關家人與寵物，面對離別、走過誤解與傷痛的故事。故事由一隻家傳老龜的「回魂夜」展開，講述牠如何引領甩皮甩骨的一家人踏上回家之路。
〈Golden〉奪葛萊美獎創K-Pop先例，衝破連BTS也衝不破的Grammys高牆
2026 Grammys葛萊美獎完美落幕，今年有不少與K-Pop相關的創先河時刻，有Rosé與Bruno Mars打頭陣演出之外，還有《Kpop 獵魔女團》主題曲〈Golden〉奪「最佳視覺媒體原創歌曲」，成為首支K-Pop歌曲衝上葛萊美獎得獎舞台的作品。
英超｜擺脫「玻璃人」標籤 梳爾今季「全勤」成曼聯上陣王
傷患陰霾多年纏身，但只要保持健康，梳爾（Luke Shaw）依然是曼聯最可靠的戰將之一。數據顯示，梳爾今季已為紅魔上陣 2,096分鐘，成為全隊出場時間最多的球員。值得一提是，梳爾23場英超全部正選，是陣中唯一「全勤」球員，用行動回應外界多年來對他「玻璃人」的質疑。
陳茂波：今財年首九月盈餘逾四百億
財政司司長陳茂波在網誌表示，隨着盛事活動接連舉行，加上資產市場回暖，私人消費去年亦回升1.6%，扭轉前年的跌勢，本周公布去年12月零售業銷貨額亦將繼續增長，增速亦較前一個月稍為加快。踏入今年，環球市場勢態動盪，外圍地緣政局不穩定不明確因素進一步增多。
齋食譜｜咖哩齋、甜酸齋
大年初一煮了咖哩齋、甜酸齋給屋企人 咖哩齋好香濃，甜酸齋似外面的味道 估唔到做法咁簡單 平時都可以煮來吃 my youtube/ig/fb: https://www.facebook.com/ahsnakescafe https://www.instagram.com/ahsnakescafe/ https://www.youtube.com/@ahsnakescafe
甲骨文今年擬集資高達500億美元用於雲端建設
甲骨文(ORCL)宣布，計劃在今年透過債務及股權出售方式籌集450億至500億美元，以用於雲端基礎設施建設，希望能滿足AMD(AMD)、Meta(META)、NVIDIA(NVDA)、OpenAI、TikTok及xAI的合約需求。
袁惟仁逝世，重溫他對音樂創作的執著信念：當你愈得意，愈需要有人當頭棒喝
台灣音樂人袁惟仁（小胖老師）逝世，2020年因為在家中跌倒而被判為植物人，今日由其二姊袁藹珍宣布袁惟仁「選擇今天離開」的消息。享年57歲的袁惟仁，除了留下王菲的〈執迷不悔〉和〈夢一場〉等經典作以外，也留下了他對創作和音樂的執著和熱誠。
農曆新年2026｜羅淑佩：宣布煙花匯演舉辦後訂房率升 有信心全年訪港人次破5000萬
農曆新年將至，預料屆時不少旅客訪港。文化體育及旅遊局長羅淑佩表示，由於今年農曆新年與聖誕節相隔較長，提高旅客訪港的意欲；加上內地農曆新年黃金周長，本港亦有不同節目，相信能夠吸引內地旅客訪港。她指，有信心本年全年訪港旅客突破5000萬人次。
新地執董馮秀炎據報遭停職 內地商場營運涉貪 集團不作評論︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】《路透社》引述消息指，新鴻基地產（00016）執行董事馮秀炎上周已遭停職，涉及集團在內地商場營運的腐敗指控。據報新地對事件不作評論。
MIRROR第一準人夫！Stanley邱士縉宣布訂婚，九年長跑的理解：愛情永遠沒有一凹一凸
MIRROR終於有第一位準人夫出爐，並不意外，是「大表哥」Stanley邱士縉。Stanley和女友Alina李炘頤交往九年，走過二人分別參加《造星》的時期，也走過家人的離合，終於宣布準備成為餘生繼續同行的伴侶。過往Stanley也不時分享自己對感情的看法，來重溫一下這位「深情擔當」的戀愛觀。
強制佩戴安全｜立法會會議運輸及物流局與運輸署有不同的說法 2022年諮詢曾提只適用新登記巴士(蘇敬華報道)
【Now新聞台】巴士強制佩戴安全帶新法例實施六日煞停，本台翻查相關的立法會會議片段，發現運輸及物流局與運輸署有不同的說法，而早於2022年政府諮詢立法會時，已提及有關規定只適用於新登記巴士。 安全帶新例實施不足一周就煞停。2026年1月30日，運輸及物流局局長陳美寶：「法律條文在草擬時技術不足，以致未能夠完全反映我們的立法原意，我都要承認是不理想。」到底技術上有何不足？一起聽聽運輸及物流局官員審議附屬法例時如何解釋。2025年9月18日，運輸及物流局副秘書長麥震宇：「我們會將強制安裝及佩用安全帶的規定，擴展至所有新登記的公共交通工具和商用車，包括巴士，生效日期是訂在2026年1月25日。」緊接著麥震宇解說的運輸署總工程師說法都一樣，連投影片都寫明2026年1月25日或之後新登記的車輛才適用，但另一名運輸署代表就有不同說法。2025年9月18日，運輸署助理署長區家傑：「明年1月25日開始，當乘客登上公共交通工具見到座位有安全帶，他就有責任為了自身安全都需要佩戴安全帶。」到底哪個說法才算是「立法原意」？再回帶至2022年7月，聽聽政府諮詢交通事務委員會時的解釋。2022年7月15日，運輸及
史蒂芬史匹柏獲葛萊美音樂電影獎 生涯演藝大滿貫達成
（法新社洛杉磯1日電） 傳奇導演史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg），今天憑著紀錄片「約翰威廉斯：配樂大師」獲得葛萊美最佳音樂電影獎，完成極難得的生涯演藝界大滿貫（EGOT），也就是集艾美獎、葛萊美獎、奧斯卡獎，以及東尼獎於一身。美國演藝界大滿貫包括四大不同型態的獎項，分別是艾美獎（Emmy）、葛萊美獎（Grammy）、奧斯卡獎（Oscar），以及東尼獎（Tony），目前總共只有21人有此紀錄，現年79歲的史蒂芬史匹柏即使榮譽等身，如今也才是此一尊榮俱樂部的新成員。
男士返工袋︱Smart Casual穿搭必備 9款Tote Bag推介！最平$681入手、Lemaire極簡美學、Porter實用主義
手袋其實是個人風格的延伸，一個合格的男士Tote Bag，不只是用來裝筆電與雜物的容器，而是既要有紮實的輪廓去搭配返工穿搭，又要在材質上透出不經意的品味。Yahoo網購專員為大家搜羅了9款性價比高的Tote Bag，包括人氣法國品牌A.P.C的帆布袋、Maison Kitsuné的「小狐狸」手袋，低至$681已有交易，大尺寸更可放電腦，而且還可以滿足大家配襯Smart Casual返工穿搭的需求，實用又時尚。
靚牛火鍋放題$124起！犇殿台灣火鍋加鐵板燒放題買一送一 任食上選赤身牛肉、海虎蝦、夜市小食/升級歎極黑美濃和牛
KKday推出限時快閃優惠！2月2日下午3時開搶，犇殿台灣火鍋奧海城及九龍灣店晚市買一送一放題，今次主打高質牛肉套餐，包括日本北海道和牛、美國尚品黑毛雪花牛等，配搭多款台灣地道夜市小食及特色湯底，人均低至$124起，超值抵食！KKday推出限時快閃優惠！2月2日下午3時開搶，犇殿台灣火鍋奧海城及九龍灣店晚市買一送一放題，今次主打高質牛肉套餐，包括日本北海道和牛、美國尚品黑毛雪花牛等，配搭多款台灣地道夜市小食及特色湯底，人均低至$124起，超值抵食！
大S離世1周年雕像揭幕 S媽低調抵墓園全面戒備
台灣女星大S（徐熙媛）去年2月2日病逝於日本，終年48歲，骨灰長眠於金寶山，今天正是她逝世一周年的日子，下午2點將舉辦紀念雕像揭幕儀式，屆時將由S媽、小S、老公具俊曄等人，共同揭開包覆在外的帆布，稍早，S媽已經率先抵達現場，表情相當哀戚，讓人相當不捨。
兩餸飯｜杏花邨酒樓推出兩餸飯自救！兩餸飯$38＋三餸飯$48 街坊大讚夠鑊氣
結業潮不斷，傳統酒樓都要轉型自救？近日有網民分享，位於杏花新城的傳統酒樓「美京大酒樓」增設兩餸飯部，兩餸飯$38起嘆到，還有堂食部，引起街坊們熱烈討論。
【大生生活超市】賀年精選優惠 海味鮑魚 $80/2罐、流心蛋卷 $50/2件（即日起至03/03）
大生生活精選一系列賀年好物，包括多款精選賀年禮盒、福袋及大生海味、威士忌及紅白酒等大方得體拜年好禮，同時仲有一系列清潔用品讓你乾乾淨淨迎接新一年！
港大揭腦環境主導轉移瘤亞型 助推動研究個人化治療
【on.cc東網專訊】當癌細胞散至腦部，便會形成「腦轉移瘤」，是癌症相關死亡的主因，影響約30%晚期實體瘤患者。以往研究主要根據患者原發腫瘤的特徵理解腦轉移瘤，但香港大學李嘉誠醫學院及牙醫學院領導的跨學科研究團隊進行的一項研究就發現，腦部環境會主導轉移瘤的亞型，
中國主婦的淘金夢碎：48小時從獲利60%迅速慘賠84%
黃金與白銀市場上周以來，經歷數十年來最迅速的逆轉，據《彭博》報導，這場由熱衷槓桿的中國交易員推動的紀錄性漲勢，如今已讓從避險基金到家庭主婦在內的投資者損失慘重。
港男多年儲下黃金被母私自變賣！價值約350萬 為幫細佬俾首期？
金價近期屢創新高，不少市民選擇放售套現。有港男於社交平台發文稱，自己投資黃金多年，儲下價值約350萬元的金幣及金粒，誰知卻被母親私自變賣，將款項交給弟弟作結婚置業之用，事主頓感晴天霹靂，與家人關係降至冰點。