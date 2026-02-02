Levi’s x Air Jordan馬年特別版太有型！農曆新年前買新鞋，原色牛仔布AJ3大中華區限定登場

農曆新年大年初一在2026年2月17日就到了！很多品牌都推出馬年系列，其中兩大潮牌Levi’s以及Jordan的馬年聯名系列也太好看了吧！香港會有3款特別配色上架，包括Rigid牛仔藍拼、Black黑色牛仔拼以及大中華區馬年限定特別色上架，各位鞋迷鎖定在新年前買新鞋子！

【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報

官方圖片

官方圖片

官方圖片

今次系列的核心單品為 Levi’s® x Jordan Air Jordan 3，香港有3款獨特配色，致敬不同社群與時代瞬間。

廣告 廣告

Levi’s® x Jordan Air Jordan 3 Rigid Colourway（$1,599）：鞋面採用優質靛藍色牛仔布拼接，以優質靛藍牛仔布料貫穿鞋面，配搭奠定 Air Jordan 3 傳奇地位的全黑爆裂大象紋（Elephant Print），展現粗獷美學。

官方圖片

Levi’s® x Jordan Air Jordan 3 Black Colourway（$1,599）：以黑色荔枝紋皮革（Pebbled Leather）結合黑色牛仔布，展現低調奢華感；後側以黑色襯托淺灰牛仔布，搭配米白色中底。後跟有一個首創的細節——採用黑色牛仔布的 Nike Air 標誌刺繡。

官方圖片

Levi’s® x Jordan Air Jordan 3「馬年限定版」（$1,599）：是專為大中華區、日本及韓國而推出的農曆新年限定款。採用未經漂洗的原色硬挺牛仔布料，配以優質馬毛裁片及後跟提花飾片；鞋舌內側繡有紅色鏈式刺繡「Year of the Horse」字樣，向即將到來的馬年致敬。

官方圖片

官方圖片

除了鞋款，系列還有7件單品將運動元素與牛仔傳統融合，新年也要穿得時尚潮流的，有棒球外套、牛仔褸、以Levi’s 578為靈感的Black Baggy牛仔褲、短褲、Denim Cap等，今年新年可以穿得美美的去拜年，祝各位馬年行大運！

Levi’s® x Jordan Air Jordan 3「馬年限定版」（$1,599）及 Levi’s® x Jordan Pinnacle Varsity 棒球外套「馬年限定版」（$4,599） 1 月 23 日 率先發售；其他 Levi’s® x Jordan 聯乘系列將於 2 月下旬發售。

官方圖片

Levi’s® x Jordan Football Jersey $999

Levi’s® x Jordan Pinnacle Varsity 棒球外套「馬年限定版」$4,599

Levi’s® x Jordan Overshirt Jacket $1,299；Levi’s® x Jordan Baggy Short $999

Levi’s® x Jordan TYPE III 牛仔褸 $1,599

Levi’s® x Jordan Football Jersey $999；Levi’s® x Jordan Baggy Short $999；Levi’s® x Jordan Air Jordan 3「馬年限定版」$1,599

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

農曆新年：

佘詩曼「大女主高級氣場」飾物名單：EMPHASIS農曆新年M 「冠」系列珠寶，「玫瑰金＋紅」應節又時尚

農曆新年2026｜紅色穿搭「韓星這樣穿」！向「紅寶石女王」Jennie、Karina、宋慧喬、秀智、韓韶禧偷師

農曆新年2026｜轉運必看4大飾品開運戴法＋禁忌 左玉右銀超吸金？想招財運先避開破財陷阱！