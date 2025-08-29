小朋友長假後扭計唔返學？三部曲安撫心理
Levi’s Blue Tab藍旗系列帥氣登場！每寸都是日本工藝，牛仔控秋裝必搶
Levi’s® 全新 Blue Tab™ 藍旗系列正式登場！將日本頂級牛仔工藝融入現代設計，每一處細節都展現出非凡質感，絕對是今季牛仔控不可錯過的收藏之選！
系列以日本製丹寧布為核心，結合百年技術與現代美學，透過4大主題呈現出多款富有立體剪裁與雕塑感的牛仔單品，從洗水到布料選材，處處體現講究的日本職人精神。
主題一：航海家（The Mariner）
靈感源自 40 年代航海工裝，主題於十月正式上市，以深海色調與海鹽色調營造季節感，當中重點單品的男裝 Naval Flare 牛仔褲，用 Kaihara 布邊丹寧重現水手褲廓形、女裝 Mariner 牛仔褲則以背後綁帶設計塑造優雅航海造型。
主題二：聖達菲山脈（Santa Fe Shank）
於八月登場的聖達菲山脈主題從沙漠景觀取材，用天然色日本牛仔布搭配沙色洗水，再結合工裝風剪裁，可隨意切換休閒或精緻造型。
主題三：風馳（The Moto）
於十月登場的女裝機車風主題，採用「染黑日本粉末感牛仔布」(Japanese powder denim)，推出牛仔褸、牛仔褲與連身褲，以接縫細節修飾身形，低調又帥氣。
主題四：刺繡工藝（The Art of Embroidery）
限量滿版刺繡套裝上鋪滿細緻刺繡，讓牛仔單品兼具藝術感與收藏價值。
系列除 4 大主題外，男裝還有 Marker Loose、Anchor Relaxed 等全新鬆身褲型，女裝則有 COLUMN 直腳褲、CARVE 喇叭褲等專屬版型。每件單品均配有 Blue Tab™ 標籤或藍旗布標，並於8月21日起陸續登陸香港 Levi’s® 專門店與官網，想入手的牛仔愛好者可密切留意！
