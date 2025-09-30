Lexar NM790 散熱片 SSD 歷史低價，HK$540 享 7,400MB/s 高速同級大廠最便宜｜Amazon Prime Day 優惠 2025

中秋節｜「暴龍媽媽」製作環保薯條盒燈籠
PS5、電腦加裝容量之選！
溫馨提示：Amazon 已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口費用且免費送貨至香港」。看到「無進口費用且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，但會收取運費。假如貨品不直送香港，也可以選用集運服務。
👉 Amazon優惠｜Prime Day 2025 日期、免費會員試用、優惠推介、代運教學
Lexar NM790 SSD 支援高達 7,400 MB/s 的讀取速度，而且在價格上更是接近同級廠商最實惠，不少人都會入手它來擴充電腦或 PS5 的容量。秋季 Prime Day 前夕含散熱片的型號已經開始大力促銷，價格低至 US$70（1TB）。換算過來大約是 HK$540 起，而且都是免運費直送香港，非常值得玩家考慮呢！
Lexar NM790 SSD（1TB 含散熱片）
Amazon 特價 US$70（約 HK$540，免運費直送香港）｜原價
US$95
👉 Prime Day 2025 日期、優惠、代運、會員申請指南總集
Lexar Professional NM790 SSD 提供高達 7,400MB/s 的讀取速度以及 6,500MB/s 的寫入速度，除了可加裝在電腦上擴充容量，速度亦符合 PS5 的要求，而且配備專用散熱器，能夠維持長時間使用的效能穩定性，完全滿足為遊戲主機擴展額外儲存空間的標準。
Lexar NM790 SSD（1TB 含散熱片）
Amazon 特價 US$70（約 HK$540，免運費直送香港）｜原價
US$95
Lexar NM790 SSD（2TB 含散熱片）
Amazon 特價 US$130（約 HK$1,010，免運費直送香港）｜原價
US$165
Lexar NM790 SSD（4TB 含散熱片）
Amazon 特價 US$240（約 HK$1,870，免運費直送香港）｜原價
US$305
更多優惠：
👉 Samsung 9100 PRO PCIe 5 SSD 歷史新低！HK$980 升級高速硬碟
👉 Oral-B iO 系列勁減高達五五折，智能護理低見 HK$466
👉 Marshall Major V 耳機歷史低價！HK$770 免運費即入手
👉 Kindle Scribe 歷史新低價！激減近 75 折，讀寫合一新體驗
👉 Kindle 兒童閱讀器新低，HK$740 養成讀書好習慣
👉 無線水牙線低至 HK$233！AquaSonic Icon 沖走牙縫殘渣，告別傳統牙線束縛！
👉 Garmin vivoactive 6 限時新低價，AMOLED 螢幕 ＋內建 80 種運動模式
