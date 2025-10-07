Lexar NM790 散熱片 SSD 破底價，最少 HK$500 享 7,400MB/s 高速，8TB 六八折｜Amazon Prime Day 優惠 2025

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

Lexar NM790 散熱片 SSD 破底價，最少 HK$500 享 7,400MB/s 高速，8TB 六八折

溫馨提示：想要享受 Amazon Prime Day 中的超值優惠，就必須先立即成為 Prime 會員，立即前往 Yahoo Tech 為大家推出的 Amazon 會籍教學，隨簡單步驟享受 30 天的會員試用期！

Amazon 已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口手續費押金且免費送貨至香港」。見到「無進口費用押金且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，不過就會收取運費。假如貨品不直送香港，都可以選用集運服務。

Lexar NM790 SSD 支援高達 7,400 MB/s 的讀取速度，而且在價格上更是接近同級廠商最實惠，不少人都會入手它來擴充電腦或 PS5 的容量。秋季 Prime Day 含散熱片的型號已經開始大力促銷，會員價格低至 US$65（1TB）破了底價。換算過來大約是 HK$500 起，而且都是免運費直送香港，非常值得玩家考慮呢！如果有超大容量需求，8TB 型號也創下了新低喔。

Lexar NM790 SSD（1TB 含散熱片）

Amazon 會員特價 US$65（約 HK$500，免運費直送香港）｜原價 US$95

立即購買 免費試用 Prime 會員（期間限定）

Lexar Professional NM790 SSD 提供高達 7,400MB/s 的讀取速度以及 6,500MB/s 的寫入速度，除了可加裝在電腦上擴充容量，速度亦符合 PS5 的要求，而且配備專用散熱器，能夠維持長時間使用的效能穩定性，完全滿足為遊戲主機擴展額外儲存空間的標準。

Lexar NM790 SSD（1TB 含散熱片）

Amazon 會員特價 US$65（約 HK$500，免運費直送香港）｜原價 US$95

立即購買

Lexar NM790 SSD（2TB 含散熱片）

Amazon 會員特價 US$110（約 HK$860，免運費直送香港）｜原價 US$165

立即購買

Lexar NM790 SSD（4TB 含散熱片）

Amazon 會員特價 US$220（約 HK$1,710，免運費直送香港）｜原價 US$305

立即購買

Lexar NM790 SSD（8TB 無散熱片）

Amazon 特價 US$500（約 HK$3,890，免運費直送香港）｜原價 US$730

立即購買

