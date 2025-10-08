衞生署盼重啟討論器官捐贈「預設默許」
Lexar Professional Go Portable SSD 新低，最低 HK$780 防水 ProRes 拍攝伴侶直送香港｜Amazon Prime Day 2025
iPhone 拍 4K 60p ProRes 好搭檔。
溫馨提示：想要享受 Amazon Prime Day 中的超值優惠，就必須先立即成為 Prime 會員，立即前往 Yahoo Tech 為大家推出的 Amazon 會籍教學，隨簡單步驟享受 30 天的會員試用期！
Amazon 已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口手續費押金且免費送貨至香港」。見到「無進口費用押金且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，不過就會收取運費。假如貨品不直送香港，都可以選用集運服務。
👉 Amazon Prime 會員限定最新優惠持續更新！各款 AirPods 歷史低價、Prime 免費教學 2025
在為自己的手機找一款即插迷你固態硬碟？Lexar 的 Professional Go Portable SSD 目前正以歷史新低價在 Amazon 上大力促銷。無論是 1TB 還是 2TB 型號都有大幅度 Prime 會員優惠，只要 US$100 和 US$185 即可入手。換算成港幣大約是 HK$780 和 HK$1,440，而且是免運費直送香港地址喔。
Lexar Professional Go Portable SSD（1TB）
Amazon 會員特價 US$100（約 HK$780，免運費直送香港）｜原價
US$190
Lexar Professional Go Portable SSD（2TB）
Amazon 會員特價 US$175（約 HK$1,360，免運費直送香港）｜原價
US$300
👉 Prime Day 2025 日期、優惠、代運、會員申請指南總集
Lexar Professional Go 隨身 SSD 擁有 13g 超輕機身，且具備 IP65 防塵防水和最高 1 米防跌落機能。它自帶 USB-C 3.2 Gen 2 連接埠，讀、寫速度分別可達到 1,050MB/s 和 1,000MB/s，能輕鬆應對 4K 60p ProRes 等錄影規格。
Lexar Professional Go Portable SSD（1TB）
Amazon 會員特價 US$100（約 HK$780，免運費直送香港）｜原價
US$190
Lexar Professional Go Portable SSD（2TB）
Amazon 會員特價 US$175（約 HK$1,360，免運費直送香港）｜原價
US$300
更多優惠：
👉 Samsung T9 便攜 SSD 激降，4TB 歷史低價 HK$2,170 直送香港
👉 Crucial X10 Pro 便攜 SSD 破底價，低至 HK$710 購 iPhone 外錄高速儲存優選
👉 Sony 舊款清貨 WH-1000XM4 砍至近對折，HK$1,460 歷史新低直送香港
👉 Marshall Major V 耳機歷史低價！HK$770 免運費即入手
👉 Samsung 990 EVO Plus 破底價，低至 HK$470 購 7,250MB/s SSD 直送香港
👉 AirPods 4 歷史低價，HK$690 入手 iPhone 最實惠耳機搭檔
👉 Marshall 耳機近半價清貨！Major V 之外，Minor IV、Motif II 一樣帥氣好看
👉 近半價入手 Samsung Galaxy Watch 7 ，HK$1,170 舊款清貨歷史新低
👉 Lexar NM790 散熱片 SSD 新低，最少 HK$500 享 7,400MB/s 高速，8TB 六八折
👉 AirPods 4、AirPods Max 減至歷史低價！全線 Apple 產品折扣合集（Mac、iPad、Pencil 和更多）
【即去 Yahoo Tech 網購優惠專頁，查看更多精選推介！】
緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！
🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk
🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/
🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8
🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D
🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk
其他人也在看
AirPods 4 歷史低價，HK$690 入手 iPhone 最實惠耳機搭檔｜Amazon Prime Day優惠2025
新入手 iPhone 17 還缺一對耳機？非降噪版的 AirPods 4 目前正在 Amazon 上以歷史低價 US$90 促銷中。換算之後大約只要 HK$700，比本地購買要便宜不少。Yahoo Tech HK ・ 3 小時前
【A-1 Bakery】「超人氣」產品 7折大優惠日（只限07/10）
A-1 Bakery「超人氣」產品大優惠日又來了！於A-1 Bakery門市購買指定超人氣貨品即可享限時7折優惠，今個月優惠商品是裸麥提子合桃包，可以7折優惠價$21買到，商品數量有限，售完即止。優惠不適用於自動售賣機或網購店取服務，不可與「每月首星期日紅銀卡會員5%優惠」、VIP會員購物優惠、其他優惠及折扣同時使用。YAHOO著數 ・ 1 天前
iPad mini 7 八折激促，近歷史低價 HK$2,950 購順手小平板｜Amazon Prime Day優惠2025
秋季 Prime Day 期間，Apple 的產品也開始出現新一輪優惠。今天 iPad mini 7 在 Amazon 上打出 75 折，現在 128GB 的 Wi-Fi 型號會員特價直接降至 US$399，已達到歷史低點。Yahoo Tech HK ・ 22 小時前
聖誕倒數月曆2025｜10+款必收藏Advent Calendar大合集！Diptyque/Jo Malone/Charlotte Tilbury搶先看 護膚美妝/香水蠟燭（持續更新）
聖誕節2025逐漸來臨，不少品牌都已經在推出聖誕倒數月曆Advent Calendar！聖誕禮物重點之一的「聖誕倒數月曆2025」有不同種類，包括香水、護膚品、化妝品等，就讓Yahoo網購專員率先為大家整合最具話題的Advent Calendar 2025，這裡更會定時更新優惠及情報，大家記得Book Mark文章，仔細研究下，等到合適時機預訂心水聖誕禮物也不遲！Yahoo Style HK ・ 6 小時前
最後一天優惠合集！adidas指定產品買2送1、屈臣氏指定分店買滿$888即減$100（每日更新）
Yahoo著數專員每日為大家提供不同優惠資訊，有時商戶優惠期非常長，不知不覺來到優惠期最後一天，作為精明的消費者，當然不能錯過任何折扣優惠！Yahoo著數專員每日為大家整合商戶優惠，一文睇清最後一日優惠，記住Bookmark這篇文章，每天望望最後一天優惠抵買推介，不要錯過平價入手機會！YAHOO著數 ・ 5 小時前
Samsung T9 便攜 SSD 激降，歷史新低 HK$740 直送香港｜Amazon Prime Day優惠2025
如果最近想升級一下手機、筆電等設備，需要給寶貴的照片或大容量影片來個備份，不如趁今次 Samsung T9 便攜式 SSD 大促，一拼把它帶回家。Yahoo Tech HK ・ 3 小時前
iPhone 17、iPhone Air 官方保護殼近七折大促，Apple、Beats 多個款式｜Amazon Prime Day優惠2025
剛剛入手了新一代 iPhone？那還不趕快找一款適合的殼子把機器保護起來！（尤其是從鈦合金換回鋁合金的 iPhone 17 Pro）趁著秋季 Prime Day 的機會，適用新機的 Apple 原廠及副牌 Beats 手機殼首次出現了可觀的折扣。Yahoo Tech HK ・ 2 小時前
Insta360 X4 運動相機舊型號清貨！HK$2,490 入手 8K 隱形自拍神器｜Amazon Prime Day 2025
現今的自拍已經不再局限於傳統方式。Insta360 X4 運動相機的隱形自拍棒效果，讓你可以在拍攝時無需擔心鏡頭的存在，完美捕捉每一個瞬間。趁著秋季 Prime Day， 這款上代產品進一步加強了清貨力度。現在只需 US$320 就能入手，打破了歷史低價。Yahoo Tech HK ・ 3 小時前
Amazon 海外代購、代運攻略 2025
對於持續關注 Yahoo Tech 的讀者們，時常也會看到我們帶來不少 Amazon 的減價、折扣優惠，很多都是已經編輯千挑萬選，能夠一鍵免費送貨到門前的商品。然而間中也有不少大額折扣或是特殊商品都會有地區限制，這時候只需要借助代購、代運服務，就可以順利買得心頭好了！Yahoo Tech HK ・ 1 天前
The Outnet Promo Code香港優惠碼｜2025年10月限時低至2折/免運費/免費退貨/網購教學
如果想買平價名牌手袋，不妨到The Outnet尋寶，The Outnet最近減價區低至2折，今期必買名牌產品有女裝CHLOÉ水桶袋低至4折、USISI·SISTER連身裙折後低至$534、Thom Browne上衣都有4折優惠！跟各位詳細介紹簡約輕奢時尚網站The Outnet，這裡會定期更新The Outnet Promo Code、The Outnet優惠碼，讓大家在The Outnet hk以優惠價購物。即睇以下The Outnet網購教學，免運費詳情與退貨教學，更為各位整理了血拼清單，大家要密切留意啦～Yahoo Style HK ・ 1 天前
銅鑼灣利園推「秋日美饌尊賞」！免費送$50電子餐飲券+高達$750回贈 天婦羅名店首次登港+Happy Hour買一送一
踏入秋季，銅鑼灣的利園區再度為食客帶來驚喜。由即日起至10月28日，商場推出「秋日美饌尊賞」活動，顧客可以免費領取價值$50指定餐飲電子禮券，並有機會賺取高達$750的現金回贈。配合多間新餐廳進駐、精品咖啡店開幕，以及一系列酒吧的買一送一優惠，利園區無疑成為今個秋天市民聚會和享受美食的理想去處。Yahoo Food ・ 8 小時前
Samsung EVO Select microSD 卡近歷史低價，HK$270 購 512GB 免運費｜Amazon Prime Day優惠2025
手邊缺 microSD 卡的朋友看過來！Samsung 去年推出的 EVO Select 卡目前正在 Amazon 上促銷。512GB 容量幾乎降到了歷史低點，只要 US$35，換算過來大約是 HK$270 且符合滿 US$49 免運費。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
【屈臣氏】買精選屈臣氏及獨家品牌產品滿$99 額外88折+送$20電子現金券（只限07/10）
屈臣氏星期二醒醒你，今個星期二有一連串優惠，易賞錢App 會員買精選屈臣氏及獨家品牌產品滿$99更有額外88折，再送$20屈臣氏電子現金券！同時，本週限時屈臣氏健骨鈣+維他命D3兒童咀嚼片 120片 $109/件、屈臣氏竹纖維迷你紙手帕 12包裝 $10/2件、Naturals By Watsons 玫瑰果極緻修護活膚油第二件半價！YAHOO著數 ・ 1 天前
59歲關淑怡病危 傳抗病多年上周家中暈倒急送院 寶麗金小花送祝福
現年59歲的歌手關淑怡（Shirley），昨日（10月7日）驚傳病危，一度急送到ICU（深切治療部）搶救，至今仍然留醫，其父親、兒子關浚賢及親友連日都在醫院憂心忡忡守候，情況令人擔心。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
Jennie「妮式」大尺度慵懶性感照讓人心跳加速！高級hot girl「內衣外穿」時代正式回歸？
Jennie近日在IG分享招牌「妮式」慵懶性感秋冬造型，鬆弛間藏著致命吸引力，每張照片都讓粉絲瘋狂點讚！Yahoo Style HK ・ 1 天前
Coach手袋突發勁減半價！全球爆紅Brooklyn罕有75折入手、超人氣Cargo帆布袋$1XXX有交易
Coach近年推出多款大熱手袋，包括Bella Hadid同款Brooklyn、已成為Gen Z最愛的Tabby，亦有今年秋冬大熱款Empire等。定價原本已經低過官網，非常相宜！越接近年尾，越來越多網站有優惠活動，Yahoo購物專員發現Farfetch、24S大減價後性價比更高，推介必入手款式包括Brooklyn、Tabby、Juliet、Cargo、Empire五大爆紅手袋，Brooklyn small低至$2,094即有交易、Coach Cargo帆布包5折後只需$1XXX就可入手，絕對不容錯過！Yahoo Style HK ・ 1 天前
鄭中基離婚避談身心狀況！承認了有後悔
[NOWnews今日新聞]鄭中基7年前自編自演、並和胡耀輝聯合執導的電影《阿龍》，受到新冠肺炎影響，導致在中國申請的准演執照過期，經過了許多波折，才在今年要正式上映，結果他上半年又與結婚了14年的前主...今日新聞 娛樂 ・ 22 小時前
胡定欣與醫生男友陳建華結婚 網民憶《城寨英雄》CP 引陳展鵬現身留言
前日（6日）藉中秋佳節，胡定欣無預警下於社交平台分享多張唯美婚照，宣布已與男友於10月3日結婚，更寫道Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
春回堂中環全幢自用物業 9,500萬沽
春回堂藥行位於中環閣麟街8號全幢的自用物業，於上月以9,500萬元售出，原業主春回堂林氏家族持貨63年，賬面大賺9,479萬元，升值451倍。AASTOCKS ・ 5 小時前
前啟德機場酒店｜九龍城富豪東方酒店全幢放售 494房涉價15億 每間房值303萬
近期酒店成為投資焦點，不少業主趁機放售資產。消息稱，九龍城沙浦道的富豪東方酒店全幢放售，涉494間房，市場估值約15億元，並具改裝成學生宿舍的潛力。28Hse.com ・ 6 小時前