Lexar Professional Go Portable SSD 新低，最低 HK$780 防水 ProRes 拍攝伴侶直送香港｜Amazon Prime Day 2025

Lexar Professional Go Portable SSD 新低，最低 HK$780 防水 ProRes 拍攝伴侶直送香港

在為自己的手機找一款即插迷你固態硬碟？Lexar 的 Professional Go Portable SSD 目前正以歷史新低價在 Amazon 上大力促銷。無論是 1TB 還是 2TB 型號都有大幅度 Prime 會員優惠，只要 US$100 和 US$185 即可入手。換算成港幣大約是 HK$780 和 HK$1,440，而且是免運費直送香港地址喔。

Lexar Professional Go Portable SSD（1TB）

Amazon 會員特價 US$100（約 HK$780，免運費直送香港）｜原價 US$190

Lexar Professional Go Portable SSD（2TB）

Amazon 會員特價 US$175（約 HK$1,360，免運費直送香港）｜原價 US$300

Lexar Professional Go Portable SSD

Lexar Professional Go 隨身 SSD 擁有 13g 超輕機身，且具備 IP65 防塵防水和最高 1 米防跌落機能。它自帶 USB-C 3.2 Gen 2 連接埠，讀、寫速度分別可達到 1,050MB/s 和 1,000MB/s，能輕鬆應對 4K 60p ProRes 等錄影規格。

