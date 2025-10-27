尖沙咀凱悅酒店自助餐買二送二 人均低至 $315 歎大閘蟹
LexisNexis 執行長表示 AI 法律時代已經來臨
今日，我與 LexisNexis 的首席執行官 Sean Fitzpatrick 進行了對話。LexisNexis 是整個法律系統中最重要的公司之一。多年前，包括我在法學院的時候，LexisNexis 基本上就像是法律圖書館，律師們在那裡查找案例法，進行法律研究，尋找成為有效律師所需的法律和先例。現今的律師無不使用這個平台，這對法律專業來說就像電子郵件或文字處理器一樣，是基礎設施。
然而，面對 2025 年企業公司擁有的龐大專有數據庫，LexisNexis 也無法抵擋人工智能的誘惑。當我請 Sean 描述 LexisNexis 時，他提到的第一個詞並不是「法律」或「數據」，而是「人工智能」。LexisNexis 的人工智能工具 Protégé 的目標是超越簡單的研究，幫助律師草擬實際提交法庭的法律文件，以支持他們的論點。
這是一個重要的進展，因為迄今為止，人工智能在法庭上引發的混亂和錯誤與其他領域並無二致。持續有報導指出律師因依賴人工智能工具而被抓到並受到制裁，這些工具引用了並不存在的虛構案例，甚至有兩項法庭裁決因法官似乎使用了產生虛構原告名稱和事實的人工智能工具而被撤回。Sean 認為，某個地方的律師因為草率使用人工智能而失去執業執照只是時間問題。
LexisNexis 對 Protégé 的主要承諾是準確性——它所產生的內容將基於真實的法律，並且比一般的人工智能工具更值得信賴。Sean 將解釋 LexisNexis 如何構建其人工智能工具和團隊，以便實現這一承諾。例如，LexisNexis 聘請了比他預期更多的律師來審查人工智能的工作。
我還想了解 Sean 對像 Protégé 這樣的工具將如何影響法律職業本身、律師的工作。如果人工智能正在處理所有法律研究和撰寫工作，通常由初級律師負責的工作又會如何變化呢……
