LG優惠｜三合一淨化風扇近 65 折 ，衣物護理機大減 $7,490，再享額外 92 折

Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

三合一淨化風扇近 65 折 ，衣物護理機大減 $7,490，再享額外 92 折

香港天氣又焗又濕，夏天長開冷氣、冬天又少開窗，室內空氣長期不流通，塵蟎、霉味、煙味、油煙味全部困在家裏；加上衫褲經常焗在狹小的室內空間晾乾，又皺又硬，穿上亦身不夠清爽。 想同時解決「呼吸」和「穿著」兩大日常煩惱？今次 LG 限時優惠，由即日起至 1 月 27 日，LG PuriCare AeroTower Hit 三合一空氣淨化風扇及 Styler 衣物護理機同時大力度降價之餘，再享額外 92 折，趁優惠入手，讓家的每一個角落，都充滿輕盈呼吸與溫柔觸感。

LG PuriCare AeroTower Hit 三合一空氣淨化風扇

雙11加碼！LG 限量額外 16% 折扣，實測吸塵機 + 空氣清新機套裝僅 HK$2,678

LG 新型三合一空氣淨化風扇擁有三合一功能，暖風、涼風和潔淨。結合 360° HEPA 過濾器，擁有三重過濾系統：前置濾網可過濾大型粒子，HEPA 濾網則過濾 99.9% 經空氣傳播的細菌及低至0.01微米的微塵，並配備除臭濾網，有效清除生活異味、霧霾污染及空氣中的化學物質。此外，PM 1.0 懸浮粒子感應器對超微細顆粒極為靈敏，搭載智能 LED 顯示面板，能實時偵測空氣污染物並通知清除情況。內置 UVnano 技術可去除風扇葉片上 99.99% 經空氣傳播的細菌，增添一層防護。

暖風方面，風扇提供暖風模式吹送溫暖微風，讓室內氣溫 9 分鐘內快速提高 5˚，並讓室溫變化維持在 1.5°C 內。同時可以調整 1 到 10 級的暖風風力，第一級使高溫熱風更集中，適合個人使用；而 10 級暖風溫度則相對低，讓暖風蔓延至整個區域，適合與家人一起共享。空氣淨化風扇功能兼具了空氣清新機和風扇功能，能滿足用家對潔淨涼風的不同需求。透過內置 WiFi，可輕鬆連接至智能手機的 LG ThinQ應用程式，隨時隨地掌控空氣質量。風扇以空氣動力學設計打造，不僅能提供自然微風，還具時尚現代的造型，完美美化任何空間。

LG 額外 92 折 HK$3,662 | 原價 HK $5,990

Styler 衣物護理機 鏡面黑

LG Styler 衣物護理機專為高效清潔及保養衣物而設計，能迅速消滅附著在衣物上的細菌、過敏原和有害灰塵，清新除臭及去皺，確保時刻穿著潔淨衛生的衣物。透過先進的擺動式衣架與 TrueSteam 純水蒸氣技術，每分鐘以 200 次強力擺動甩走灰塵，同時利用純水蒸氣深入纖維，有效殺滅 99.9% 的細菌和病毒。內建熱泵式低溫烘乾技術，防止衣物高溫損害，保持乾爽潔淨，並搭載專業的褲紋熨貼器，迅速解決褲裝摺紋。透過 ThinQ 手機應用程式，更可隨時隨地掌握衣物護理情況。

LG 額外 92 折 HK$8,731 | 原價 HK $16,980

