LG優惠｜全新 CordZero A9L 無線吸塵機直降 65 折，預購再額外 92 折，智能變頻摩打，展現非凡吸力

全新 CordZero A9L 無線吸塵機直降 65 折，預購再額外 92 折，智能變頻摩打，展現非凡吸力

當傳統吸塵機還在為纏繞的毛髮與隱藏的微塵苦戰時，LG 已用智能摩打的技術完成各項清潔任務！LG 全新 CordZero A9L 無線吸塵機正式開放預購，搭載智能變頻摩打，能即時感應地面材質與髒污程度，自動調節吸力輸出。現在預購不僅可享 92 折專屬優惠，最好趁新年前幫你解決大掃除的煩惱。

LG CordZero A9L 無線吸塵機 - A9L-MAX (夜幕黑)

LG CordZero A9L 採用站立式收納架設計，能夠無縫融入任何空間。搭載耐用的智能變頻摩打，擁有高達 220W 的強勁吸力，搭配輕巧的機身，使清潔過程變得高效而簡單。創新 的Dual Turbo Cyclone 雙渦輪氣旋可有效分隔灰塵與空氣，減少灰塵積聚，提高吸塵性能，確保空氣潔淨。此外，設計纖薄的電動地板吸頭專為靈活清潔角落而設，讓難以觸及的地板縫隙也能輕鬆清潔。

為了毛孩主人特別設計的 Power Drive 電動迷你寵物吸頭，能有效去除織物表面的寵物毛髮，適用於各類家具和床鋪，配搭 Kompressor 輕壓集塵空間，可減少清理頻率，並具備可拆式水洗濾網和五重過濾系統，進一步提升清潔效果。續航力上，能提供長達 60 分鐘的運行時間，使用者可輕鬆透過觸控開關調整吸力等級，並在 LED 顯示屏上查看剩餘電量與狀態。

內含包括:

1. 站立式收納架配件

2. 纖薄電動地板吸頭

3. Power Drive 電動迷你寵物吸頭

4. 二合一吸頭

5. 隙縫吸頭

6. LED 隙縫吸頭

7. 1 枚電池

