LG優惠｜純黑家電系列額外再折！黑色空氣清新茶几直降 HK$1,200，2025 年款 OLED 電視低至 $7,341.6

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

純黑家電系列額外再折！黑色空氣清新茶几直降 HK$1,200，2025 年款 OLED 電視低至 $7,341.6

現代家居多以極簡約風格設計，用色以純粹的黑、白灰來配搭。白色家電不難買，但神秘又深沉的黑呢？LG 備有一系列以黑色為主調的全屋家電，大至雪櫃、小至空氣清新茶几都有！而且由即日起至 9 月 30 日更是純黑家電系列優惠月，一系列黑色家電會在原本的折扣外再享 92 折！

當中推介 LG PuriCare AeroFurniture 空氣清新茶几正以近 75 折優惠促銷，價格直降 $1,200！LG OLED 智能電視或智能變頻式雙門雪櫃更可有近 7 折折扣，2025 年款 OLED 電視低至 $7,341.6！在最後付款時記得檢查清楚啊。註冊成為新會員，首次購物滿 $3,000 可享 $100 優惠，想升級新家電就慳得更多。

立即查看 LG 純黑家電系列優惠

黑色空氣清新茶几直降 HK$1,200，2025 年款 OLED 電視低至 $7,341.6

LG PuriCare AeroFurniture 空氣清新茶几 (夜幕黑)

黑色空氣清新茶几直降 HK$1,200，2025 年款 OLED 電視低至 $7,341.6

空氣清新茶几適合小空間充分善用每吋地方，縱享清新空氣同時亦不失品味，配備 LG PuriCare 360 度 HEPA 濾網，空氣淨化功能可消除 99.9% 經空氣傳播的細菌及小至 0.01 微米的超微細灰塵，全方位淨化空氣。搭載的UVnano 技術可去除風扇葉片上 99.99% 的細菌，以確保家中空氣潔淨。只需按下控制鍵或使用 ThinQ 應用程式，即可設定情境燈光營造氣氛。茶几桌面上更配備了無線充電功能，實用度更高。

LG 額外 92 折後： HK$2,925 | 原價 HK $4,380

立即購買

42 吋 LG OLED evo AI C5 4K 智能電視 2025

黑色空氣清新茶几直降 HK$1,200，2025 年款 OLED 電視低至 $7,341.6

智能電視搭載 alpha 9 Gen8 AI 處理器， 處理器配備 AI 引擎，能分析並提升每一幀畫面的細節，不僅能提供 4K 畫質，同時能識別人臉，增強面部表情和深度。LG OLED 顯示屏已通過 UL 驗證，表示在典型的室內照明環境 (200 lux 到 500 lux) 下，其完美純黑符合 IDMS 11.5 環狀光反射標準，無論環境光暗亦能增強感知亮度和對比度。電視擁有 AI Super Upscaling 及 OLED 動態色調映射技術，會分析畫面內的元素，從而提升解像度、亮度、深度和清晰度。搭載的動作感應器和滾輪，使用家可使用 AI Magic Remote 控制電視，無需任何額外裝置，或者直接下達語音指令亦可。而 AI Voice ID 能認知每位用家獨特的語音特徵，且在進行語音操控時提供個人化建議。

LG 額外 92 折後： HK$7,341 | 原價 HK $11,480

立即購買

344L 下置式冷凍型 智能變頻式壓縮機 雙門雪櫃

黑色空氣清新茶几直降 HK$1,200，2025 年款 OLED 電視低至 $7,341.6

這款雪櫃採用平開門設計，並與櫥櫃無縫融合，適合安裝在牆面上。LG 的 NatureFRESH 恆溫控制和冷凍技術能夠密封食材，持久保持蔬果的新鮮，延長食物的保鮮時間。利用 LINEARCooling 技術，溫度波幅被控制在 ±0.5℃，使食物的保鮮期可長達 7 天。此外，DoorCooling 功能可快速製冷，並均勻地將冷氣散佈到門的兩側，特設的出風口能更快讓冷氣遍及每個角落，提升冷藏速度並確保均勻製冷。智能變頻壓縮機則可調節摩打轉速，在有效製冷的同時也能節省能源。

LG 額外 92 折後： HK$4,774 | 原價 HK $7,290

立即購買

更多相關優惠：

👉Amazon優惠｜63 折入手 B&O Beoplay EX 真無線降噪耳機，買頂級耳機的好時機！

👉懶人媽媽救星！5款早餐小家電低至 HK$126，快速+營養+小朋友最愛！

👉Marvel 英雄強勢登陸 Casetify！聯手保護地球和你的電子裝備！

👉返校優惠2025｜Samsung AI 4K 電視七折勁減，送掛牆連安裝，升級家電迎新學年！

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk