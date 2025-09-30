LG優惠｜LG 官網全店兩件 88 折，HK$1,752 驚喜價入手洗地吸塵機！

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

LG 官網全店兩件 88 折，HK$1,752 驚喜價入手洗地吸塵機！

LG官網推出 Pay Day 激抵優惠，即日起至 10 月 1 日全店精選產品 1 件額外 92 折，兩件更可享額外 88 折，寵物家電系列在所有額外折扣優惠後，再 92 折，產品即刻更抵。其中 LG CordZero 三合一洗地吸塵機，一次過滿足吸塵、拖地、除麈蟎三大願望，最重要是價格直砍一半之餘，更是屬於寵物家電系列，盡享全部折扣，絕對是添置新家電的好時機！

LG CordZero A9N (晶鑽銀)

LG CordZero A9N 配備 AEROScience 智能變頻摩打，以超高轉速創造強勁 3D 迴旋氣流，有效分離及阻隔微塵，強勁耐用。其多功能吸頭設計滿足不同清潔需求，電動地拖吸頭（需額外購買）具自動出水系統，拖布保持濕潤，可同時吸塵及拖地，並提供三段水量調節；纖薄電動地板吸頭可輕鬆清潔難以觸及的狹窄空間，去除灰塵、污垢及寵物毛髮；震動寢具吸頭則每分鐘拍打 4,000 次，結合強勁吸力，有效吸走床單、梳化及車椅上的塵蟎。

內置五重過濾系統能過濾 99.9% PM0.3 懸浮粒子，呵護室內空氣健康。而金屬防塵裝置及濾網都可用清水洗淨，乾淨衛生。人體工學設計配合可調節式伸縮吸塵管，輕鬆適應不同身高及清潔環境，並減輕清潔時的手部負擔，讓清潔變得輕鬆高效。

LG 兩件額外 88 折 ＋寵物家電系列額外 92 折 ：HK$1,752 | 原價 HK $4,290

LG PuriCare AeroFurniture 空氣清新茶几 (忌廉白)

空氣清新茶几適合小空間充分善用每吋地方，縱享清新空氣同時亦不失品味，配備 LG PuriCare 360 度 HEPA 濾網，空氣淨化功能可消除 99.9% 經空氣傳播的細菌及小至 0.01 微米的超微細灰塵，全方位淨化空氣。搭載的 UVnano 技術可去除風扇葉片上 99.99% 的細菌，以確保家中空氣潔淨。只需按下控制鍵或使用 ThinQ 應用程式，即可設定情境燈光營造氣氛。茶几桌面上更配備了無線充電功能，實用度更高。

LG 兩件額外 88 折：HK$2,798 | 原價 HK $4,380

55 吋 LG QNED AI QNED70 4K 智能電視 2025

LG QNED 4K 智能電視結合先進的 Dynamic QNED Color 技術，取代傳統量子點技術，提供令人驚豔的色彩。搭載 α7 AI Processor 4K Gen8 處理器，顯著提升處理速度與畫質，實現更清晰、更生動的 4K 體驗，而且其 4K Super Upscaling 功能可將畫面解析度提升至原始質量。AI Magic Remote 搭載動作感應器和語音識別，讓用家輕鬆控制電視，並獲得個性化建議。更有 AI Sound Pro 技術，帶來震撼的音效，確保每次觀影都如身臨其境。使用 GeForce NOW、Amazon Luna、Blacknut、Boosteroid 應用程式，在 LG 電視上更可直接暢玩海量遊戲，從需要遊戲手制的 3A 大作，到只需遙控器就能輕鬆上手的休閒遊戲都一應俱全，自由享受多元遊戲體驗。

LG 兩件額外 88 折：HK$5,262 | 原價 HK $6,980

