LG優惠｜LG 寵物家電額外 95 折，$1,809 入手寵物專用空氣清新機，徹底淨化寵物異味！

LG 寵物家電額外 95 折，$1,809 入手寵物專用空氣清新機，徹底淨化寵物異味！

家中有毛孩，心情可以好治癒，但空氣中很容易就夾雜了貓砂味、狗狗身上的味道、潮濕天的霉味，加上飛絮毛髮和皮屑，客廳、睡房好容易變成隱形異味集中地。如果有寵家庭想改善室內空氣質素，用寵物專用空氣清新機一定最合適。現在 LG 貼心地推出寵物家電系列優惠， 精選產品可享額外 95 折，於 2 月 12 月前購買，更可疊加新年優惠再獲 92 折折扣，簡直是抵上加抵！如果你正在尋找能真正解決寵物異味、降低家人過敏機率的科技方案，這次優惠就是最佳入手時機！

LG PuriCare AeroHit 空氣清新機 (寵物版)

LG PuriCare AeroHit 空氣清新機寵物版專為寵物家庭設計，結合纖薄時尚的外型，可輕鬆放置於狹小空間。H 寵物專用濾網能有效減少寵物氣味及毛髮，提供全方位的潔淨空氣。同時配備 HEPA13 濾網，能過濾 99.9% 的細菌及 99.999% 的粉塵，確保健康環境。特有的寵物模式，能提供比自動模式強 49% 的氣流，以更有效地收集寵物毛髮和去除異味，保持家居空間的清新潔淨，而光催化濾網能加強空氣清新效果，同時睡眠模式的低噪音設計確保安穩的睡眠。流線型的 LED顯示屏和 LG ThinQ 應用程式的支持，讓用戶輕鬆掌握空氣清新機的運作情況。

LG 寵物家電 95 折 ＋新年優惠 92 折：HK$1,810 | 原價 HK $3,090

LG CordZero A9 Air 濕拖無線吸塵機

LG 寵物家電額外 95 折，$1,809 入手寵物專用空氣清新機，徹底淨化寵物異味！

CordZero A9 Air 無線吸塵機僅重 1.1kg，搭載 Dual Turbo Cyclone 技術，有效分隔灰塵與空氣，防止濾網內積聚灰塵，確保持久吸力。配備 LED Power Drive 電動地拖吸頭，能同時吸塵和拖地，節省清潔時間。內置自動出水系統，在清潔期間能保持拖布濕潤，電子泵自動出水系統，能減少清潔過程中停下來浸濕拖布的需要。其即拆即吸的隙縫吸管設計，有效輕鬆清潔難以觸及的角落，並配備二合一吸頭，適應不同環境與用途。五重過濾系統能夠有效鎖住灰塵，避免其重新釋放到空氣中，並且可水洗的易拆式濾網方便清潔，減少維護的煩惱。此外，A9 Air 配備可替換電池，並設有 LED 提示燈，能隨時監控電量，並且輕鬆一按即可迅速更換電池。

LG 寵物家電 95 折 ＋新年優惠 92 折：HK$2,254｜原價 HK $3,890

