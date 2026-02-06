消委會十大消費新聞選舉︱熱氣球節被封「最離譜」新聞
LG優惠｜LG 寵物家電額外 95 折，$1,809 入手寵物專用空氣清新機，徹底淨化寵物異味！
家中有毛孩，心情可以好治癒，但空氣中很容易就夾雜了貓砂味、狗狗身上的味道、潮濕天的霉味，加上飛絮毛髮和皮屑，客廳、睡房好容易變成隱形異味集中地。如果有寵家庭想改善室內空氣質素，用寵物專用空氣清新機一定最合適。現在 LG 貼心地推出寵物家電系列優惠， 精選產品可享額外 95 折，於 2 月 12 月前購買，更可疊加新年優惠再獲 92 折折扣，簡直是抵上加抵！如果你正在尋找能真正解決寵物異味、降低家人過敏機率的科技方案，這次優惠就是最佳入手時機！
LG PuriCare AeroHit 空氣清新機 (寵物版)
LG PuriCare AeroHit 空氣清新機寵物版專為寵物家庭設計，結合纖薄時尚的外型，可輕鬆放置於狹小空間。H 寵物專用濾網能有效減少寵物氣味及毛髮，提供全方位的潔淨空氣。同時配備 HEPA13 濾網，能過濾 99.9% 的細菌及 99.999% 的粉塵，確保健康環境。特有的寵物模式，能提供比自動模式強 49% 的氣流，以更有效地收集寵物毛髮和去除異味，保持家居空間的清新潔淨，而光催化濾網能加強空氣清新效果，同時睡眠模式的低噪音設計確保安穩的睡眠。流線型的 LED顯示屏和 LG ThinQ 應用程式的支持，讓用戶輕鬆掌握空氣清新機的運作情況。
LG 寵物家電 95 折 ＋新年優惠 92 折：HK$1,810 | 原價 HK
$3,090
LG CordZero A9 Air 濕拖無線吸塵機
CordZero A9 Air 無線吸塵機僅重 1.1kg，搭載 Dual Turbo Cyclone 技術，有效分隔灰塵與空氣，防止濾網內積聚灰塵，確保持久吸力。配備 LED Power Drive 電動地拖吸頭，能同時吸塵和拖地，節省清潔時間。內置自動出水系統，在清潔期間能保持拖布濕潤，電子泵自動出水系統，能減少清潔過程中停下來浸濕拖布的需要。其即拆即吸的隙縫吸管設計，有效輕鬆清潔難以觸及的角落，並配備二合一吸頭，適應不同環境與用途。五重過濾系統能夠有效鎖住灰塵，避免其重新釋放到空氣中，並且可水洗的易拆式濾網方便清潔，減少維護的煩惱。此外，A9 Air 配備可替換電池，並設有 LED 提示燈，能隨時監控電量，並且輕鬆一按即可迅速更換電池。
LG 寵物家電 95 折 ＋新年優惠 92 折：HK$2,254｜原價 HK
$3,890
Amazon優惠｜Marshall Minor IV 真無線耳機近半價勁減，HK$6XX 平民價體驗搖滾音質
Amazon優惠｜Aquasonic Clinical AQ 超美白智能牙刷新低價，HK$3XX 體驗牙齒美白黑科技
Amazon優惠｜Samsung Galaxy Tab S10 Lite 現今年新低價，HK$2,183 擁有高效能平板＋原廠 S Pen
Dyson優惠｜Dyson Supersonic Nural 風筒官網破底價！價格直降 HK$1000，快速乾髮不傷髮
【Aeon】精選超市/玩具/家品 照價再低至8折（07/02-08/02）
就快到農曆新年，AEON今個週末特別推出賀歲大激賞，場內精選電器照價再95折，精選超市產品、護膚及美妝產品、家品、玩具及精品照價再9折，HÓME CÓORDY、Living Plaza、DAISO產品、精選服飾及旅遊用品照價再8折！
惠康優惠｜買滴露送9條Tempo廁紙！網民瘋搶「超級無敵抵」滿額再送20吋行李箱/網店都有份
惠康優惠｜各位主婦同精明消費者留意！近日惠康超市（Wellcome）推出了一項被網民譽為「超級無敵抵」的震撼優惠，隨即在各大社交群組洗版。 只要購買滴露產品滿指定金額，竟然瘋狂送出9條 Tempo 廁紙，甚至還有 20吋摺疊式旅行箱！ 優惠力度之大，令不少網民直呼：「半年唔使再買廁紙！」即睇內文拆解優惠玩法及網店庫存情況。
【百佳】網店買指定牙膏6支 即送總值$662.9禮品（即日起至19/02）
由即日起至2月19日，去百佳網店買6支高露潔 -全效專業深層牙齦修護牙膏，即送總值$662.9禮遇！
惠康優惠2026｜辦年貨必睇！限定一日全單88折/網店同步 滿額再送$10現金券+紅酒額外8折
農曆新年將至，又是時候辦年貨！香港人最常去的超市之一惠康（Wellcome）宣布推出新年前最強優惠——「堅有福大折日」！ 只要鎖定2月7日（星期六）這個黃金日子，無論去門市定網店掃貨，全單最高可享88折優惠，買滿指定金額更額外送$10現金券！ 即睇內文攻略，教你點樣買米、油、禮盒最抵！
【惠康】門市網店全場高達88折（07/02-08/02）
惠康今個週末進行堅好運大「折」日，於2月7及8日一連2天，惠康門市及網店享高達88折，折扣無上限！
【百佳】網店洗衣珠買3送3＋送7條衛生紙等總值$521.4禮品
由即日起至2月5日，去百佳網店買潔滴露propod全能抗菌洗衣旋珠56顆，買3件送3件，同時即送總值$521.4禮遇！
百佳優惠2026｜辦年貨最後召集！百佳2.7會員日全單88折驚喜回歸、佳蛋仔快閃見面會大派開運貼紙
農曆新年進入倒數階段，各位佳坊的年貨清單備齊了嗎？繼上月優惠反應熱烈後，百佳超級市場宣佈在 2026 年2月7日（星期六）再度舉辦「新春會員日」，帶來全單88折的重磅驚喜 。這次優惠不設折扣上限，方便大家大手入貨糖果禮盒、優質食米或是清潔用品。此外，百佳明星「佳蛋仔」、「百便星」將會在新界兩間指定門市舉行粉絲見面會，想知道詳情就要繼續看下去啦！
六合彩結果丨即睇2月5日攪珠結果
今期六合彩頭獎無人中，下期估計頭獎基金達1千3百萬。以下為2月5日六合彩攪珠結果，馬上來看看中獎號碼！
農曆新年優惠2026｜超市辦年貨攻略：呢日百佳、惠康、屈臣氏、萬寧全場88折／759阿信屋全場7折（持續更新）
2026年馬年將至，又是時候準備辦年貨！今年的農曆年初一在2月17日，各大超市早已推出新年優惠，可以用優惠價入手抵買海味、禮盒，！Yahoo著數專員為大家整合各大超市百貨馬年優惠，提早為團年飯和拜年活動預備食材，也要為家居送舊迎新！
7-11新年禮盒/指定零食滿$100即享88折、華御結4款人氣飯團$12｜最後一天優惠合集（每日更新）
Yahoo著數專員每日為大家提供不同優惠資訊，有時商戶優惠期非常長，不知不覺來到優惠期最後一天，作為精明的消費者，當然不能錯過任何折扣優惠！Yahoo著數專員每日為大家整合商戶優惠，一文睇清最後一日優惠，記住Bookmark這篇文章，每天望望最後一天優惠抵買推介，不要錯過平價入手機會！
2026星座運勢｜12星座運勢總覽！3次水逆時間表、最強桃花、財運、事業、貴人運星座
2026年從星相學視角是丙午火馬年，標誌轉型與行動之年，土星與海王星雙雙進入牡羊座0度合相，啟動新60年循環，強調責任、創新與結構重建。想知自己的星座運勢，為你整合2026年12星座運勢懶人包，祝各位2026年事事順利，心想事成！
【一田】會員買滿$588送$80優惠券（06/02-16/02）
由即日起至2月16日，一田會員買滿$588，即自動送2張$40電子優惠券，下次買滿$200即可使用，等你以高達8折優惠再買團年飯食材、新春年貨、送禮佳品、利是封揮春等年貨！
活生生生命突被剝奪 新田慘死兩狗性格溫馴愛吃
【動物專訊】新田皇巴站附近兩狗昨晚疑慘被車撞死，倒臥馬路口噴鮮血，他們曾經是活生生的生命，黑啡色狗狗是當地生活的社區狗，不足1歲，性格溫馴，而戴頸帶啡黃色狗據知是附近倉狗，數個月前開始在該處出現，性格細膽乖巧，但如果有食物，他會跟著來。兩狗突然死於非命，卻無法找到兇徒，無法討回公道。 義工Johnny早前曾經餵過黑啡色狗，他形容該狗狗細膽，「我餵他食物時，都會放下走開，他才敢過去吃。」餵狗義工Connie表示，黑啡色狗名叫「四眼」，不足1歲，性格溫馴，因為她已餵了他多個月，所以四眼會跟著Connie。 至於戴頸帶的狗狗，則是在去年10月開始出現，Connie估計他可能是被遺棄的放養倉狗，「他最初出現時十分驚慌地在村跑來跑去，性格很驚青，但有食物的話他會跟住你。」有讀者亦認得那狗狗，說狗狗是有主人的放養狗，街坊稱呼他為灰仔，形容他很乖很親人。 Connie又表示，上月曾在事發地點附近，發現有人刻意放朱古力意圖毒狗，「看到有朱古力餅和朱古力，與一堆飯、薯條等放在地上。」 事發在昨傍晚7時，有人發現兩狗倒臥馬路，最初兩狗沒有明顯傷痕，但其後兩狗口鼻吐血，愛協督察及義工檢查亦發現兩狗有骨折，毛
Shopbop優惠碼2026｜2月最新折扣Promo Code：減價區折上折21折、香港免運費及退貨教學
Shopbop是亞馬遜Amazon旗下的時尚購物網站，提供近千個知名設計師品牌及潮流單品，是入手名牌手袋、服飾類的好地方！近期Shopbop減價區有限時優惠，輸入指定優惠碼享額外7折優惠！今期減價區Veja波鞋激減至$369就可以買到、Tory Burch耳環低至$558，Polo Ralph Lauren頸巾勁減至$421，部分減價產品數量不多，看中就要快手買了！為大家詳細介紹美國超大型輕奢時裝百貨Shopbop網購攻略，這裡會定期更新Shopbop Promo Code、Shopbop優惠碼，讓大家在Shopbop可以用優惠價購物！即看Shopbop網購教學，免運費與退貨詳情，大家趕快入手各款減價貨品～
新年禮物2026｜潮玩透明風！HK$460 入手 Nothing Ear (a) 真無線耳機，型格與音質兼備！
想平玩真無線耳機，又兼具靚音質？新年購物季就是入手一款的絕佳時機！ 正在 Amazon 上以近對折 Prime 特價促銷的 Nothing Ear (a) 便是非常合適的產品，它的價格現在降到了 US$59 為歷史最低。
「香港潮流玩具花車」雲集LABUBU、Molly等12個人氣原創IP 2.17大年初一首度登場（內附巡遊路線）｜Yahoo活動街
由香港品牌玩具協會主辦，文創產業發展處（文創處）贊助的「香港潮玩盛世展」備受矚目，隨即展開潮玩盛會第二階段，匯聚12個原創 IP玩具品牌的「香港潮流玩具花車」將於農曆大年初一（2月17日）首度參與享譽國際的「國泰新春國際匯演之夜」，展現香港創意活力，為市民送上喜慶祝福。屆時三大本地人氣原創IP香港重機燈箱君、獅仔以及KYUBI更會以全新造型親臨現場與觀眾見面互動，並由30位表演者帶來主題舞蹈演出，尖沙咀將於夜幕下化身童趣世界，為傳統節慶注入全新潮流趣味！
大S離世周年真相曝光！ 韓節目揭密：與具俊曄重逢時已「難以進食、行動」
女星大S（徐熙媛）於去年2月因流感併發肺炎辭世，享年48歲。在逝世滿一周年之際，韓國KBS綜藝節目《名人生老病死的祕密》特別製作回顧特輯，不僅派員來台採訪三天，更邀請專業醫師分析大S健康急轉直下的關鍵原因。節目揭露，大S在2022年與具俊曄重逢再婚時，身體早已處於極度虛弱的狀態，甚至到了「吃不下也動不了」的程度。
72歲李楓入住老人院近況曝光 曾兩度破產由九肚山搬到村屋居住
現年72歲嘅李楓（原名李惠歡），有「TVB御用八婆」之稱，2020年約滿離巢TVB，2023年承認已入住老人院近一年，分配到獨立房間嘅佢感謝上天眷顧，現時有三餐溫飽，同時佢亦唔覺得晚景淒涼。近日有網民喺社交網站上載李楓嘅老人院生活嘅近照，片中嘅佢留有灰白長髮，著上花紋上衣配上黑色長褲，拎住麥克風中氣十足地大唱粵曲，睇落精神。
消委會枸杞子│全部枸杞子檢出重金屬！位元堂性價比最高（附15款四星以上名單）
消委會枸杞子測試結果出爐！枸杞子是日常料理中常見食材，價錢便宜，功效多多，甚至受歐美地區追捧，被譽為兼備抗氧化和抗病毒功效的「超級食物」。消委會558期測試27款乾枸杞子樣本，測試發現全部樣本檢出不同種類的重金屬，當中有2款樣本的鉛含量接近香港《食物攙雜（金屬雜質含量）規例》的上限，另外逾7成樣本檢出殘餘除害劑。
佘詩曼也許是「機場穿搭天才」，這3款大手袋名單快收藏：Chanel、Givenchy、Marni實用又好看
誰說機場穿搭只能舒適隨便？視后佘詩曼的機場造型，每次都是既舒服又時尚，而她最厲害的一點，就是懂得用一個有份量、有設計感的大手袋，來提升整個造型的質感與實用度！