LG優惠｜LG 網店低至 54 折，55 吋新款 OLED AI 4K 電視低至 $8,4xx
想升級居家影院體驗的話，今次不能錯失機會了！LG Dream Home 家電優惠強勢登場，由即日起至 10 月 20 日，精選電視、Sound bar 及家電低至 54 折，其中旗艦級 OLED AI 4K 電視直接減近 6 折，帶來前所未有的視覺衝擊！這還不止，LG 會員更享終極著數：買滿 2 件，額外 9 折；買滿 3 件，更立享額外 85 折，即是以折上折的無敵價錢，全面升級家居的娛樂生活，無論是打造沉浸式遊戲空間、組建家庭電影院，還是為全屋添置智能家電，由影音到生活，由頭到腳一次過滿足你！
55 吋 LG OLED AI B5 4K 智能電視 2025
LG OLED AI B5 4K 智能電視電視搭載了 alpha8 Gen2 AI 處理器，能智能辨識影像內容，自動調整畫質設定，讓每一幀畫面都展現出驚人的細節和對比度。其 True Black 技術實現極致純黑，為觀眾提供生動的色彩和豐富的視覺效果。在音效方面，LG的 AI Sound Pro 技術帶來虛擬 9.1.2 聲道的環繞音效，讓觀眾仿佛置身於音樂和電影的中心。AI Magic Remote 遙控器則使操作更加便捷，支持語音指令和動作感應，提升了整體使用體驗。這款電視不僅在畫質和音質上表現出色，還透過 AI Voice ID 提供個性化的內容推薦，充分滿足現代家庭的娛樂需求。
LG 網店買 3 件 85 折：HK$8,483 ｜原價 HK
$15,980
335L 上置式智能變頻壓縮機 雙門雪櫃
智能變頻壓縮機雙門雪櫃採用了耐用的黑色玻璃面板，不僅易於清潔，還為廚房增添了一絲優雅。擁有 LinearCooling 技術，能有效減少溫度波幅，確保食物的新鮮度長達 7 天。DoorCooling+ 則提供快速可靠的製冷效果，讓飲品更加冰涼，食物保持最佳狀態。同時，Fresh 0 Zone 特殊抽屜設計能夠更好地保存肉類和魚類，避免結霜，節省解凍時間。
此外，這款雪櫃配備活動式製冰器，讓用戶能夠靈活調整冷凍空間，隨時輕鬆取出冰托盤。智能變頻壓縮機提高了能源效率，有效節省能源。
LG 網店買 3 件 85 折：HK$2,618 ｜原價 HK
$5,790
26L PuriCare 雙迴轉變頻抽濕機
LG PuriCare 空氣潔淨機專為深層空氣潔淨而設，具備防敏功能，能有效去除空氣中的細菌、病毒、超細粉塵、過敏原及有害氣體。其多重過濾系統可捕捉 99.9% 的有害粒子，並配備離子殺菌功能，確保家人健康。外型小巧美觀，適合各種室內設計，能提供全方位、360 度的潔淨空氣。智能 PM1.0 懸浮粒子感應檢測系統透過燈號顯示空氣質素，並能偵測肉眼無法看見的污染物，隨時監察異味及塵粒。透過 LG ThinQ，可遙距開啟 PuriCare，輕鬆掌控室內空氣質量。
LG 網店買 3 件 85 折： HK
$2,788 | 原價 HK$5,890
