LG優惠｜LG 蒸氣洗衣乾衣機預購即享 92 折，號稱全港最薄＋蒸氣除蟎

Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

LG 蒸氣洗衣乾衣機預購即享 92 折，號稱全港最薄＋蒸氣除蟎

在香港這種長期潮濕、冬天又陰又冷的天氣下，想靠自然風快速乾衣服幾乎是奢望，特別是一到回南天，衣服晾足一日都還是濕濕的或是室內晾衣又帶來一陣味道。小朋友校服、上班襯衫趕著要穿，又想乾淨衞生天天清洗，LG 最新推出的二合一蒸氣洗衣乾衣機，預購即可享有就是專門針對香港潮濕環境設計的細空間加乾衣殺菌救星！LG 蒸氣洗衣乾衣機，一機即可完成洗加乾，遇上長雨季、回南天，都不用再靠運氣晾衫，每日都有乾爽衣物可以穿。

這款蒸氣洗衣乾衣機簡直是未出場先興奮，現在預購可享 92 折優惠，更可疊加週年慶再享 97 折。折扣下來只需 HK$4,352 即可入手，與其每日對住滿屋濕衣、擔心家人過敏，不如直接投資一部真正適合香港潮濕氣候、又省位又省心的蒸氣洗乾一體機。

7公斤 1200 轉蒸氣洗衣乾衣機

LG 7公斤 1200 轉蒸氣洗衣乾衣機標榜全港最薄，其高度僅 820 毫米，深度僅 440 毫米，完美適合狹小空間。這款二合一洗衣乾衣機，讓用戶只需一部機器即可享受洗衣後即時乾衣的便利，節省空間及能源成本。以及其可飛頂設計輕鬆拆卸頂蓋，無縫嵌入式安裝可滿足不同空間需求。

洗衣機搭載直驅式變頻馬達，具備六重洗衣方式，模仿手洗動作，輕柔呵護每件衣物，同時確保有效清潔。蒸氣洗滌技術能去除衣物上的過敏原、塵蟎及細菌。此外，這款洗衣機還具備滾筒清潔功能，保持內部清潔衛生，並通過 Smart Diagnosis 智能診斷技術，幫助用戶輕鬆分析機器出現的問題，確保洗衣過程順利。

LG 預購 92 折＋週年慶 97 折：HK$4,353 | 原價 HK $6,590

