LG優惠｜LG 颱風快閃優惠，全店產品額外 92 折！

LG 颱風快閃優惠，全店產品額外 92 折！

「樺加沙」強勢襲港，大家都要留在家中安全的地方。當窗外風雨交加，正是為安樂窩升級的最佳時機！ LG 颱風一連三日快閃優惠即刻啟動，9 月 25 日為止，全店產品額外 92 折，讓大家安全留家中，輕鬆網購至抵家電！其中 LG OLED Flex 原本已經近半價折扣，額外 92 折後直減 HK$13,038，無論想趁風雨升級電視煲劇，還是用空氣清新機保持室內空氣清新，現在下單就是最佳時機。

LG OLED Flex

LG OLED Flex 顯示器具備從平面到 900R 曲率的自由調節功能，讓你輕鬆找到最適合的完美弧度。只需按下遙控器上的弧度按鈕，即可選擇 20 種不同的曲率設定。搭配 120Hz 刷新率、0.01ms 的反應時間，玩家將感受到如同身歷其境的流暢畫面。

這款顯示器採用了 SAR 防反光技術，相比以往的 LG OLED G2 和 C2 型號，能減少 25% 來自環境光、物件和人物的反射，為玩家提供更清晰的視覺體驗。此外，配備多重畫面功能，可以將螢幕一分為二，一側用於遊戲，另一側顯示遊戲教學。

透過 Game Optimizer 功能，更可以進一步控制遊戲畫質，調整進階的遊戲、畫面和聲音設定，以滿足對細節的需求。只需直接連接滑鼠、鍵盤、耳機和麥克風，透過 Switching Hub，輕鬆在電視和電腦模式之間切換，讓使用體驗更加便捷。

LG 颱風快閃優惠 HK$11,941 | 原價 HK $24,980

26L PuriCare 雙迴轉變頻抽濕機

PuriCare 雙迴轉變頻抽濕機以其一體式極簡設計，為的居家環境帶來清新舒適感。搭載 的 LG 雙迴轉變頻壓縮機 Dual Inverter Compressor 已獲得一級能源效益，不僅運行安靜，還能有效節省能源。內置Smart+ 模式，該設備能根據當前濕度自動調節壓縮機及風扇速度，確保持續提供清新的空氣。在衣物模式下，抽濕機具備強力快速抽濕功能，此外，靜音模式運行時噪音低於 32 分貝，讓你在寧靜的環境中安枕無擾。

經過 UVnano 處理的氣流穿過風扇葉片，能殺死超過 99.99% 的有害細菌和病毒，確保空氣潔淨。透過 LG ThinQ 應用程式，更可以隨時隨地輕鬆監控抽濕機的運作情況，並在水箱滿或高濕度時接收推送通知。

LG 颱風快閃優惠 HK$3,569 | 原價 HK $5,890

LG PuriCare AeroTower Hit 二合一空氣淨化風扇

LG 新型空氣淨化風扇結合 360° HEPA 過濾器，擁有三重過濾系統：前置濾網可過濾大型粒子，HEPA 濾網則過濾 99.9% 經空氣傳播的細菌及低至0.01微米的微塵，並配備除臭濾網，有效清除生活異味、霧霾污染及空氣中的化學物質。此外，PM 1.0 懸浮粒子感應器對超微細顆粒極為靈敏，搭載智能 LED 顯示面板，能實時偵測空氣污染物並通知清除情況。內置 UVnano 技術可去除風扇葉片上 99.99% 經空氣傳播的細菌，增添一層防護。

風扇提供兩種氣流模式：廣域模式帶來動感氣流，具備 1 到 11 級風力，有效降溫；自然模式則自動調節風力強度，帶來宜人的微風。透過內置 WiFi，可輕鬆連接至智能手機的 LG ThinQ應用程式，隨時隨地掌控空氣質量。風扇以空氣動力學設計打造，不僅能提供自然微風，還具時尚現代的造型，完美美化任何空間。

LG 額外 92 折後：HK$2,923 | 原價 HK $4,080

