港鐵需時檢查露天段情況須頗長時間恢復
LG優惠｜LG 颱風快閃優惠，全店產品額外 92 折！
「樺加沙」強勢襲港，大家都要留在家中安全的地方。當窗外風雨交加，正是為安樂窩升級的最佳時機！ LG 颱風一連三日快閃優惠即刻啟動，9 月 25 日為止，全店產品額外 92 折，讓大家安全留家中，輕鬆網購至抵家電！其中 LG OLED Flex 原本已經近半價折扣，額外 92 折後直減 HK$13,038，無論想趁風雨升級電視煲劇，還是用空氣清新機保持室內空氣清新，現在下單就是最佳時機。
LG OLED Flex
LG OLED Flex 顯示器具備從平面到 900R 曲率的自由調節功能，讓你輕鬆找到最適合的完美弧度。只需按下遙控器上的弧度按鈕，即可選擇 20 種不同的曲率設定。搭配 120Hz 刷新率、0.01ms 的反應時間，玩家將感受到如同身歷其境的流暢畫面。
這款顯示器採用了 SAR 防反光技術，相比以往的 LG OLED G2 和 C2 型號，能減少 25% 來自環境光、物件和人物的反射，為玩家提供更清晰的視覺體驗。此外，配備多重畫面功能，可以將螢幕一分為二，一側用於遊戲，另一側顯示遊戲教學。
透過 Game Optimizer 功能，更可以進一步控制遊戲畫質，調整進階的遊戲、畫面和聲音設定，以滿足對細節的需求。只需直接連接滑鼠、鍵盤、耳機和麥克風，透過 Switching Hub，輕鬆在電視和電腦模式之間切換，讓使用體驗更加便捷。
LG 颱風快閃優惠 HK$11,941 | 原價 HK
$24,980
26L PuriCare 雙迴轉變頻抽濕機
PuriCare 雙迴轉變頻抽濕機以其一體式極簡設計，為的居家環境帶來清新舒適感。搭載 的 LG 雙迴轉變頻壓縮機 Dual Inverter Compressor 已獲得一級能源效益，不僅運行安靜，還能有效節省能源。內置Smart+ 模式，該設備能根據當前濕度自動調節壓縮機及風扇速度，確保持續提供清新的空氣。在衣物模式下，抽濕機具備強力快速抽濕功能，此外，靜音模式運行時噪音低於 32 分貝，讓你在寧靜的環境中安枕無擾。
經過 UVnano 處理的氣流穿過風扇葉片，能殺死超過 99.99% 的有害細菌和病毒，確保空氣潔淨。透過 LG ThinQ 應用程式，更可以隨時隨地輕鬆監控抽濕機的運作情況，並在水箱滿或高濕度時接收推送通知。
LG 颱風快閃優惠 HK$3,569 | 原價 HK
$5,890
LG PuriCare AeroTower Hit 二合一空氣淨化風扇
LG 新型空氣淨化風扇結合 360° HEPA 過濾器，擁有三重過濾系統：前置濾網可過濾大型粒子，HEPA 濾網則過濾 99.9% 經空氣傳播的細菌及低至0.01微米的微塵，並配備除臭濾網，有效清除生活異味、霧霾污染及空氣中的化學物質。此外，PM 1.0 懸浮粒子感應器對超微細顆粒極為靈敏，搭載智能 LED 顯示面板，能實時偵測空氣污染物並通知清除情況。內置 UVnano 技術可去除風扇葉片上 99.99% 經空氣傳播的細菌，增添一層防護。
風扇提供兩種氣流模式：廣域模式帶來動感氣流，具備 1 到 11 級風力，有效降溫；自然模式則自動調節風力強度，帶來宜人的微風。透過內置 WiFi，可輕鬆連接至智能手機的 LG ThinQ應用程式，隨時隨地掌控空氣質量。風扇以空氣動力學設計打造，不僅能提供自然微風，還具時尚現代的造型，完美美化任何空間。
LG 額外 92 折後：HK$2,923 | 原價 HK
$4,080
更多相關優惠：
👉LG優惠｜純黑家電系列額外再折！黑色空氣清新茶几直降 HK$1,200，2025 年款 OLED 電視低至 $7,341.6
👉Sharp 家電網店 優惠，空氣清新機低至 HK$1,056，65 折入手燒烤微波爐
👉Amazon優惠｜Insta360 X4 運動相機舊型號清貨！68 折入手 8K 隱形自拍神器
👉超薄 iPhone Air 手機殼點配搭？5 款女生一眼心動款式推介
緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！
🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk
🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/
🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8
🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D
🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk
其他人也在看
最後一天優惠合集！屈臣氏網店買滿$250可享92折、SKECHERS官網買2件即享4折（每日更新）
Yahoo著數專員每日為大家提供不同優惠資訊，有時商戶優惠期非常長，不知不覺來到優惠期最後一天，作為精明的消費者，當然不能錯過任何折扣優惠！Yahoo著數專員每日為大家整合商戶優惠，一文睇清最後一日優惠，記住Bookmark這篇文章，每天望望最後一天優惠抵買推介，不要錯過平價入手機會！YAHOO著數 ・ 4 小時前
Amazon優惠｜JBL Go 4 歷史低價，HK$310 入手亮眼小喇叭組對更佳
在市面上眾多隨身小喇叭中，JBL 的 Go 產品線憑藉顯眼的大 logo 和簡潔的方磚造型應該給不少人都留下了深刻印象。該系列的最新產品 JBL Go 4 目前正在 Amazon 上以歷史低價促銷，單機僅 US$40，約合 HK$310，而且符合滿 US$49 免運費直送香港。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
自助餐買一送一優惠｜旺角康得思酒店秋日盛宴 人均$179起享江蘇大閘蟹＋焗烤戰斧牛扒＋香蒜椒鹽骨
位於旺角的康得思酒店推出自助晚餐買一送一優惠，人均低至$443，即可品嚐鮮美江蘇大閘蟹，搭配冰鎮海鮮、創新蟹料理及多款精緻甜品，包括北海道毛蟹、金沙螃蟹、蟹皇蒸豆腐等，一眾海鮮控及蟹迷不能錯過！另外，酒店同時推出自助午餐及週末下午茶買一送一優惠，人均分別低至$239及$179，食客可品嚐誠意十足的多款美食，立即睇下文了解詳情啦！Yahoo Food ・ 6 小時前
【實惠】颱風快閃優惠 網店額外9折
Pricerite實惠推出颱風快閃優惠，網店買傢俬、家品、家電、寵物用品等可享額外9折，購物時只要登入Pricerite實惠帳戶，將心水貨品加入購物車，結賬時輸入優惠碼【TYPHOON】即可享額外9折！新登記會員首次用Pricerite實惠APP購物，滿$399再減$80！網店優惠會在信號取消2小時結束，且不適用於食品、個人衛生及消毒用品及折實價產品 (包括本週激賞、快閃激賞、震撼價)。YAHOO著數 ・ 23 小時前
【屈臣氏】網店限定快閃 買滿$250可享92折（23/09-24/09）
屈臣氏網店進行颱風快閃優惠，今日購買精選產品滿$250，輸入優惠碼「TY8OFF」即享92折，大家留喺安全地方隨時網時買心水產品！YAHOO著數 ・ 1 天前
【Ikea】8號或更高風球期間 網購全單88折（即日起至優惠結束）
IKEA網店推出網上快閃優惠，於8號或以上風球懸掛期間，網購全單88折，減價貨品仲要有折上折優惠，折扣手快有手慢冇！YAHOO著數 ・ 4 小時前
颱風樺加沙｜打風不停市迎最大考驗？據報銀行家就近駐守 中環金鐘酒店一房難求
超強颱風樺加沙襲港，儘管天文台先後發出8號及10號風球，惟港交所實施「打風不停市」，香港金融市場仍持續運作。據《彭博》報道，颶風樺加沙標誌著港交所去年實施的「打風不停市」新規以來最大考驗。不少銀行家與交易員選擇留在家中或入住辦公室附近的豪華酒店，導致中環、金鐘一帶的高端酒店出現一房難求的情況。am730 ・ 3 小時前
林欣彤疑似醫院開直播 高呼「你想殺死我」網民極擔心 經理人回應︰因情緒激動入急症室
參加《超級巨聲2》出道的林欣彤，去年約滿華納之後轉以獨立歌手身份發展。早前林欣彤獲邀請到英國參加佈道會，但於今日凌晨林欣彤突然喺IG開LIVE，疑似身在醫院Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
颱風樺加沙｜超市及街市貨架被掃空！除三色豆外 一款蔬菜竟無人問津？（多圖）
超強颱風「樺加沙」威脅逼近香港，除了有餐廳超前佈署，宣佈將會暫停營業，市面上更提早出現「搶購潮」，多間超市及街市傳出貨架被連夜掃空：米、麵粉、罐頭食品等必備糧食用品瞬間消失，甚至連包裝水、廁紙亦難求。許多市民大排長龍，Yahoo Food走訪不同超市及街市，發現不少商戶貨架的菜、麵包、杯麵等食物被搶購一空，但除了三色豆冇人買之外（也是意料之內吧），竟然還有1款蔬菜「無人吼」，被全數留在貨架上？Yahoo Food ・ 1 天前
颱風樺加沙｜預警八號特別告示將生效 家居防災包7大物資+4大常備儲糧清單
超強颱風「樺加沙」威脅逼近香港，香港天文台表示，將於今日（23日）下午2時20分改發八號烈風或暴風信號，並會在八號信號生效前約兩小時發出「預警八號特別告示」。近年香港極端天氣事件愈趨頻繁，不論是暴雨還是颱風，對市民生活都帶來不少影響。根據香港天文台數據，過去百年本港的年平均氣溫持續上升，極端降雨事件的頻率更增加了一倍，加上高密度城市環境令撤離和應對更具挑戰性。除了杯麵和零食，讀者們家中又有哪些常備儲糧以應對颱風季節來襲？對於「家居防災包」又有多少認識？Yahoo Food ・ 1 天前
加密貨幣大幅下跌 逾15億美元多頭遭強制平倉
【彭博】— 加密貨幣市場周一有超過15億美元的多頭遭強制平倉，引發大幅拋售，對較小的貨幣產生的衝擊最大。Bloomberg ・ 1 天前
樺加沙到打風 酒店業至少贏兩日
樺加沙殺到全城戒備，超市街市食物被掃清固然先發一筆小財，另一贏家是酒店業，除了受惠機場停飛，酒店業本身的餐飲支援可能應記一功。Yahoo財經 ・ 6 小時前
打風超市兩大儲糧現象：預製菜「滯銷」 「抗戰食糧」嘉頓麵包清空
颱風樺加沙襲港，全城進入戒備狀態，超市、麵包店等貨架被搶購一空。超級颱風前的消費行為，除了反映港人消費力驚人外，綜合超市觀察資訊，還浮現出兩大市場現象：據報多間超市的預製菜乏人問津，貨源仍充足，反映市民對預製菜的心理相當微妙；另外本地品牌嘉頓的麵包貨架全數清空，餅乾也成搶購目標，品牌號稱「抗戰食糧」，再次發揮了它的「品牌價值」Yahoo財經 ・ 1 天前
樺加沙颱風｜越富貴越頭暈？全港最高豪宅搖晃幅度可逾1米
樺加沙襲港，香港摩天大廈可容許晃動幅度曝光：天璽、擎天半島等豪宅高層或晃動逾1米，ICC、IFC更接近2米。Yahoo 地產 ・ 14 小時前
樺加沙打風｜TVB新聞播消防防風措施忠告 網民激讚靚仔 原來係吳偉豪大哥
超強颱風樺加沙風力進一步增強，昨日（23日）早上天文台仍未改發八號西北烈風或暴風信號之際，無綫新聞台播出消防署給予市民嘅患告，一名助理消防區長（公眾安全及傳訊）作代表，呼籲市民將貴重物、家電遠離窗戶位置，以免玻璃爆裂或漏水時對財物造成損傷，又建議喺屋企個窗到貼膠紙，加固之餘避免喺爆裂情況下，造成大量碎片，減輕居民受傷。唔少網民關注風暴消息嘅同時，留意到該消防員嘅靚仔樣。原來，該助理消防區長就係曾參加《中年好聲音》吳大強嘅兒子，亦係處境劇《愛‧回家之開心速遞》「朱凌凌」吳偉豪嘅大哥吳偉諾。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
全球領導人齊聚紐約 特朗普為波音「帶貨」或大豐收
【彭博】— 飛機訂單一張接著一張，通常是巴黎、杜拜或新加坡航展上的景象。但本周，華盛頓和紐約卻可能意外見證大交易的發生。Bloomberg ・ 22 小時前
向太怒爆雙面人巨星變臉惡行 冰天雪地缺席拍攝折磨老人家等全日 網民予頭直指金像影后
影壇大亨向華強的76歲太太陳嵐本身是著名電影出品人、製片人及經理人，歷年來知悉影視圈大量秘聞，近年不時在社交平台爆料，其最新影片以「為何明星爆紅之後，往往會跌落神壇」為題，大爆有影壇巨星是「變臉大師」，在不同人面前有不同樣子，卻在片場耍大牌，態度惡劣欺凌製作團隊與演員，更曾在冰天雪地的日子失場，累及2名老人家苦等一整天，向太判定該名巨星「本質不好」。向太雖然沒有開名，但網民紛紛從蛛絲馬跡，矛頭直指一名張姓女星。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
樺加沙打風｜文頌嫻林鈺洧壓線搶購糧食 彭秀慧Frankie@MIRROR暫托狗狗
超強颱風樺加沙，全城民眾連日來都忙於搶購糧食和物資，為樺加沙來臨做好超前部署。文頌嫻、旨呈、林鈺洧、彭秀慧都分別於社交平台上作了紀錄，分享如何在超強颱風到來前作好準備。Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
TVB「御用惡人」50歲何俊軒再婚深圳擺酒 梁琤激罕現身真實狀態曝光
50歲藝人何俊軒曾是TVB著名綠葉，曾演過許多惡人及警察角色，因而獲封「御用警察」、「御用惡人」等稱號，惟於2016年拍攝《踩過界》十字韌帶斷裂後翌年離巢，曾與當時的太太移民到加拿大生活後離婚，而何俊軒其後北上開餐廳和拍電視劇，經常在社交平台發布影片，今年3月更宣布再婚，娶嫩妻兼做爸爸。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
深圳驚現「一平米公司」大小如廁格 內卷青年開一人公司領創業補貼
深圳近日出現「一平米公司」成青年創業熱點，月租僅數百元即可領取創業補貼，折射中國年輕人內捲困局。Yahoo 地產 ・ 7 小時前