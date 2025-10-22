LG優惠｜LG 38 吋曲面顯示器快閃 6 折，折入手42 折買便攜投影機

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

LG 38 吋曲面顯示器快閃 6 折，折入手42 折買便攜投影機

視覺享受不再是奢侈，LG推出快閃優惠，由即日起至 10 月 26 日，LG CineBeam 便攜式智能投影機直減 HK$3,500，只需 HK$2,490 即可入手，輕鬆實現隨時隨地的高品質投影，在家中也能享受影院般的震撼畫面。同步 38 吋曲面超寬顯示器限時快閃 6 折，港幣六千元就能享受沉浸式工作娛樂體驗，現在入手把夢想中的視聽體驗變為現實！

LG CineBeam PF510Q 便攜式智能投影機，配備簡易遙控器

LG CineBeam 智能投影機尺寸輕，能夠單手掌握，方便隨身攜帶。搭載全新的紅外線簡易遙控器，透過簡約的 UI 和 18 個按鈕操作，直觀便捷。投影機支持 webOS 及無線連線，能輕鬆瀏覽 Netflix、Disney+、YouTube 和 Apple TV 等平台，並透過 AirPlay 將娛樂內容從支援的 Apple 裝置無縫共享至高清大屏幕。還可將 Android 裝置及筆記本電腦中的影片、相片和音樂輕鬆投影至最高 120 吋的大屏幕，享受大畫面的視覺震撼。

此外，LG PF510Q 支援藍牙音訊雙重輸出，能同時連接兩部藍牙裝置，輕鬆與家人或朋友分享音訊。該投影機具備全高清 1920 x 1080 解像度及彈性屏幕尺寸，能選擇 30 至 120 吋的屏幕，內置自動垂直梯形校正功能更確保畫面完美呈現。

LG 優惠 HK$2,490 | 原價 HK $5,990

38 吋 21:9 UltraWide QHD+ Nano IPS 弧形顯示器

UltraWide 弧形顯示器以 WQHD+ 3840x1600 解析度和 2300R 曲面設計，提供更廣泛的視野和更高的工作效率。其三邊無邊框設計使得多工處理更加便捷，能同時顯示多個程式，適應各種工作需求。搭載 144Hz更新率和 1ms 反應時間，流暢呈現每幀影像，讓遊戲玩家迅速捕捉對手動作，提升遊戲體驗。

顯示器還具備 Dual Controller 功能，能輕鬆透過單一顯示器操作兩部電腦，並可方便地傳輸文件。此外，使用「分割畫面 (PBP)」和「畫中畫 (PIP)」功能，則可以靈活地連接多個裝置，簡化多工處理工作。搭配LG Switch 應用程式，整個顯示屏畫面可分割為多達 6 個顯示區域，提升工作效率。

LG 優惠 HK$5,990 | 原價 HK $9,890

