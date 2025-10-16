天文台預告下周轉涼 若雨勢密可跌至 20 度
LG優惠｜LG OLED C5 4K 智能電視 63 折快閃，2025 年最新款
放假當然想足不出戶，都能享受極致的觀影體驗。LG OLED C5 4K 智能電視能智能優化畫質和音效，提供絕佳的畫質和色彩表現，瞬間將家居變成私人影院。目前 LG 更推出限時快閃優惠，即日起至 10 月 17 日，都能以低至 63 折價格入手，其中 42 吋型號直降 HK$4,138， 無論你係煲劇黨、電玩族定電影發燒友，都是不容錯過的絕佳機會，讓每一個假期都充滿精彩！
LG OLED evo AI C5 4K 智能電視 2025
LG OLED evo AI C5 4K 智能電視搭載最新的 Alpha 9 Gen8 AI 處理器，不僅提供真實的 4K 畫質，還具備升級影像和環迴立體音效，讓觀眾享受更極致的視覺細節。處理器內建 AI 引擎，能夠分析並提升每一幀畫面的細節，並識別人臉，增強面部表情和深度。獨特的 True Black 技術則為每個像素帶來令人驚豔的對比度、深度和細節，實現100%的色彩還原度，讓影像充滿視覺震撼。加上採用了 Brightness Booster 亮度提升技術採用全新的發光結構，為畫面提供更明亮奪目的影像。
LG AI Magic Remote 是這款智能電視的另一大亮點。配備全新 AI 按鍵，支援語音控制和拖放功能，用戶無需任何額外裝置，即可輕鬆控制電視。遙控器還搭載動作感應器和滾輪，使用者可以像使用空氣滑鼠般點擊，或者直接下達語音指令。同時內置 AI Picture Pro 技術、AI Super Upscaling 及 OLED 動態色調映射技術，有效提升解像度、亮度、深度和清晰度。
42” LG OLED evo AI C5 4K 智能電視 2025
LG 快閃優惠 HK$7,342 | 原價 HK
$11,480
55” LG OLED evo AI C5 4K 智能電視 2025
LG 快閃優惠 HK$13,782 | 原價 HK
$19,980
