LG優惠｜LG OLED Flex 自動曲面電視限時 4 折，再送 xboom Grab 喇叭！

LG OLED Flex 自動曲面電視限時 4 折，再送 xboom Grab 喇叭！

你夢想中的優質視聽組合，現在只要一台螢幕的價格就能全部擁有！LG 限時快閃優惠，OLED Flex 4K 自動曲面電視限時直降至 4 折，價格大減 HK$15,000, 而且再免費加贈 xboom Grab 無線喇叭，無論是沉浸式電競對戰、4K 影視觀賞，還是戶外音樂派對，這個螢幕+喇叭組合皆能輕鬆駕馭，今次送贈喇叭的數量有限，當然要快人一步立即下單吧！

LG OLED Flex

LG OLED Flex 顯示器具備從平面到 900R 曲率的自由調節功能，讓你輕鬆找到最適合的完美弧度。只需按下遙控器上的弧度按鈕，即可選擇 20 種不同的曲率設定。搭配 120Hz 刷新率、0.01ms 的反應時間，玩家將感受到如同身歷其境的流暢畫面。

這款顯示器採用了 SAR 防反光技術，相比以往的 LG OLED G2 和 C2 型號，能減少 25% 來自環境光、物件和人物的反射，為玩家提供更清晰的視覺體驗。此外，配備多重畫面功能，可以將螢幕一分為二，一側用於遊戲，另一側顯示遊戲教學。

透過 Game Optimizer 功能，更可以進一步控制遊戲畫質，調整進階的遊戲、畫面和聲音設定，以滿足對細節的需求。只需直接連接滑鼠、鍵盤、耳機和麥克風，透過 Switching Hub，輕鬆在電視和電腦模式之間切換，讓使用體驗更加便捷。

LG 快閃優惠 HK$9,980 | 原價 HK $24,980

LG Xboom Grab

LG Xboom Grab 搭載由音樂人 will.i.am 獨家設計的音效介面，結合丹麥 Peerless 製造的 16mm 球頂式高音單元，帶來卓越音質。具備 AI Sound 功能，可根據環境和音樂類型自動調整音效，確保在任何空間都能呈現飽滿的音質。透過 Auracast 技術，則可以輕鬆連接多個裝置，享受沉浸式音效。此外，Xboom Grab經過美國軍用標準測試，具備 IP67 級防水防塵設計，在完全充電的情況下可播放長達 20 小時，無論是派對還是戶外活動，都能滿足用戶需求。

LG 快閃優惠 HK$999 | 原價 HK$1,099

