尖沙咀凱悅酒店自助餐買二送二 人均低至 $315 歎大閘蟹
LG優惠｜LG OLED Flex 自動曲面電視限時 4 折，再送 xboom Grab 喇叭！
你夢想中的優質視聽組合，現在只要一台螢幕的價格就能全部擁有！LG 限時快閃優惠，OLED Flex 4K 自動曲面電視限時直降至 4 折，價格大減 HK$15,000, 而且再免費加贈 xboom Grab 無線喇叭，無論是沉浸式電競對戰、4K 影視觀賞，還是戶外音樂派對，這個螢幕+喇叭組合皆能輕鬆駕馭，今次送贈喇叭的數量有限，當然要快人一步立即下單吧！
LG OLED Flex
LG OLED Flex 顯示器具備從平面到 900R 曲率的自由調節功能，讓你輕鬆找到最適合的完美弧度。只需按下遙控器上的弧度按鈕，即可選擇 20 種不同的曲率設定。搭配 120Hz 刷新率、0.01ms 的反應時間，玩家將感受到如同身歷其境的流暢畫面。
這款顯示器採用了 SAR 防反光技術，相比以往的 LG OLED G2 和 C2 型號，能減少 25% 來自環境光、物件和人物的反射，為玩家提供更清晰的視覺體驗。此外，配備多重畫面功能，可以將螢幕一分為二，一側用於遊戲，另一側顯示遊戲教學。
透過 Game Optimizer 功能，更可以進一步控制遊戲畫質，調整進階的遊戲、畫面和聲音設定，以滿足對細節的需求。只需直接連接滑鼠、鍵盤、耳機和麥克風，透過 Switching Hub，輕鬆在電視和電腦模式之間切換，讓使用體驗更加便捷。
LG 快閃優惠 HK$9,980 | 原價 HK
$24,980
LG Xboom Grab
LG Xboom Grab 搭載由音樂人 will.i.am 獨家設計的音效介面，結合丹麥 Peerless 製造的 16mm 球頂式高音單元，帶來卓越音質。具備 AI Sound 功能，可根據環境和音樂類型自動調整音效，確保在任何空間都能呈現飽滿的音質。透過 Auracast 技術，則可以輕鬆連接多個裝置，享受沉浸式音效。此外，Xboom Grab經過美國軍用標準測試，具備 IP67 級防水防塵設計，在完全充電的情況下可播放長達 20 小時，無論是派對還是戶外活動，都能滿足用戶需求。
LG 快閃優惠 HK$999 | 原價 HK$1,099
更多相關優惠：
👉雙11優惠2025｜全城急降溫！雙11暖風機精選優惠，最低$350入手，立即溫暖過冬
👉Samsung優惠｜網上 Outlet 清貨價低至 2 折，旋風吸塵機勁減 HK$2,110 + 信用卡優惠
👉雙11優惠｜雙11 必搶 Sonicare 電動牙刷直降近 4 折，逾半價入手吸塵機
👉Casetify X 村上隆 Flowers Bloom 第三彈開搶 ！玩轉 3D 立體微笑小花
緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！
🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk
🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/
🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8
🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D
🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk
其他人也在看
【759阿信屋】今期熱選（26/10-30/10）
759阿信屋推出今期熱選限時優惠，九鬼純正芝麻油 $36.9/2件、善字魚肉大辣腸5P/善字丸善溫拿魚肉腸3P $35.9/2件、Ramirez 沙甸魚 $22.5/2件！YAHOO著數 ・ 1 天前
Cantor Fitzgerald 調整 Tesla 目標價至 $510 主要依賴 Cybercab、Semi 及 AI 進展
該公司指出，Cybercab、Semi 及 Optimus 的即將生產里程碑是其調整估值的主要驅動因素。這些創 […]TechRitual ・ 5 小時前
機票優惠｜HKexpress 12週年優惠！全線航點$12起 超前部署2026年、2027年旅遊計劃
HKexpress突發推出12週年機票優惠，全線航點$12起，日本/韓國單程$112起、其他航點如中馬越泰低至$12，出發日期覆蓋2026年4月至2027年3月，讓大家超前部署來年櫻花季、暑假、紅葉季及聖誕節等旅遊計劃！Yahoo 旅遊 ・ 8 小時前
國泰雙11優惠｜訂「機票+酒店」最高減$1,111！不限地點、不限酒店 即睇訂購攻略
雙11又來啦，各界陸續推出大型促銷活動，國泰假期都有份，嚟緊要book機票酒店的朋友注意！由即日起至11月12日期間，經國泰假期用優惠碼預訂「機票+酒店」旅遊套票，一律即減$111！預訂二人或以上及4晚或以上「機票+酒店」旅遊套票，更可減高達$1,111！旅遊日期至明年1月31日，想趁聖誕除夕假期去旅行都適用！Yahoo 旅遊 ・ 18 小時前
不斷更新｜基孔肯雅熱疫情總覽
【Now新聞台】基孔肯雅熱疫情從佛山爆發，本港繼多宗輸入個案後，10月下旬出現首宗本地個案。本台整合相關資訊及報道如下：10月27日基孔肯雅熱｜本港新增3宗個案 55歲女於鳳德邨學校工作基孔肯雅熱｜本港首宗本地感染 鳳德邨內小學加強防蚊滅蚊措施時事全方位｜首宗本地基孔肯雅熱(一)時事全方位｜首宗本地基孔肯雅熱(二)10月26日基孔肯雅熱｜八旬女患者居於鑽石山鳳德邨 衞生防護中心不排除有更多個案基孔肯雅熱｜鳳德邨居民指公園有蚊 醫生呼籲勿掉以輕心10月25日基孔肯雅熱｜本港新增兩宗輸入個案 患者均曾到訪佛山10月24日本港新增一宗基孔肯雅熱個案及一宗登革熱感染個案10月23日基孔肯雅熱｜本港新增一宗輸入個案 52歲男患者曾到佛山10月22日77歲長期病患老翁感染基孔肯雅熱 併發多個器官衰竭亡10月20日48歲女子到汕尾揭陽後染基孔肯雅熱10月16日基孔肯雅熱｜本港增一宗輸入個案 55歲女子曾到中山10月15日基孔肯雅熱｜本港新增3宗輸入個案 今年累計38宗10月14日基孔肯雅熱｜本港新增兩宗輸入個案10月13日基孔肯雅熱｜新增個案70歲男患者曾到佛山10月12日基孔肯雅熱｜再多一宗輸入個now.com 新聞 ・ 5 小時前
烏克蘭戰爭持續 克宮：普丁將接見北韓外長崔善姬
（法新社莫斯科27日電） 俄羅斯克里姆林宮（Kremlin）發言人表示，總統普丁將於今天稍晚在克里姆林宮接見北韓外長崔善姬。克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）表示，普丁將接見崔善姬。法新社 ・ 5 小時前
機場貨機衝落海｜失事貨機打撈工作完成 北跑道晚上11時重開
【Now新聞台】機管局表示，晚上完成失事貨機打撈工作，北跑道晚上11時重開。 下午1時許，廣州打撈局的打撈船將貨機機尾運到大嶼山倒扣灣。到下午近2時，另一艘船將其餘機身帶到現場，貨機機頭和引擎嚴重受損，艙門打開。#要聞now.com 新聞 ・ 5 小時前
Fitbit 發佈全新應用程式及 AI 健康教練服務
Fitbit 今日發佈了以 Gemini 為基礎的健康教練，作為全新應用體驗的一部分，該體驗早在八月已經宣布。 […]TechRitual ・ 1 小時前
Apple iPhone 18 將提升至 12GB LPDDR5X RAM
Apple 預計將基礎版 iPhone 的 RAM 升級至 12GB，較 iPhone 17 增加 4GB，並 […]TechRitual ・ 3 小時前
Amazon 美國的最佳充電器選擇：家用、車載及旅行款式一覽
Amazon 美國的最佳充電器選擇：家用、車載及旅行款式一覽TechRitual ・ 1 天前
小米 HyperOS 3 全球發佈啟動
小米 HyperOS 3 全球發佈啟動TechRitual ・ 5 小時前
AI 應用程式提供度假照片販賣服務
隨著科技的進步，假裝財富的行為已經成為一門大的生意。從購買名牌仿品到租用私人飛機的「場景」拍攝，近年來，越來越 […]TechRitual ・ 4 小時前
OnePlus 15、Ace 6 聯袂而至：Snapdragon 旗艦晶片搭配 165Hz 螢幕
今天 OnePlus 15 正式發佈後，國產手機副牌旗艦的這一輪更新基本就告一段落了。Yahoo Tech HK ・ 6 小時前
OnePlus 15 相機性能測評報告
OnePlus 15 相機性能測評報告TechRitual ・ 4 小時前
Tesla 警告如股東拒絕薪酬計劃 Elon Musk 可能會辭職
Denholm 在信中強調，Tesla 正處於一個「關鍵的轉折點」，因為該公司正在擴展以人工智能驅動的項目，例 […]TechRitual ・ 5 小時前
Tesla 執行官透露 Optimus 機器人進步顯著，能夠折疊衣物
根據高層的說法，這款人形機械人目前能夠執行更具目的性的任務，例如摺衣服。這標誌著 Tesla 在人工智能和機器 […]TechRitual ・ 3 小時前
Casetify 聯乘 Miffy 70 週年限定系列新登場！復古郵票小兔攜手傳遞跨時代問候！
為慶祝荷蘭繪本大師 Dick Bruna 筆下的小兔 Miffy 誕生 70 週年，Casetify 特別以復古郵票與手寫情書為主題，推出充滿童真與溫度的聯乘系列，帶你重拾紙筆傳情的浪漫年代！Yahoo Tech HK ・ 3 小時前
iPad Pro 2027 將搭載 M6 處理器及蒸氣室技術
Apple 的 iPad Pro 預計在 2027 年將會有顯著升級。根據 Bloomberg 的分析師 Ma […]TechRitual ・ 10 小時前
川普抵達亞洲行第2站日本
（法新社東京27日電） 美國總統專機「空軍一號」（Air Force One）上的法新社攝影記者表示，美國總統川普今天已抵達日本，這是他此次亞洲行的第2站。川普（Donald Trump）預計今天傍晚與日皇德仁會面，明天將與日本新任首相高市早苗會談。法新社 ・ 10 小時前
Tesla 增加 Cybercab 車輛製造職位招聘數量
根據最新的資料顯示，Tesla 的招聘網站上目前有 30 個與 Cybercab 項目相關的職位空缺，其中 2 […]TechRitual ・ 7 小時前