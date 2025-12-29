《尋秦記》專訪｜古天樂被林峯視為真師傅
LG優惠｜LG Pay Day 終極放閃！家電兩件額外 88 折，三合一拖地吸塵機入手價低至 $1,7xx
對經常 OT、週末才有時間打理家務的打工仔、家庭主婦來說，年底大掃除就發現家中難以打掃的角落，不少頭髮、塵埃、油漬早就積存一整年，清潔起來真的花費不少心力，所以家中有一部多合一清潔工具，絕對能幫到你。而 LG Pay Day 亦推出終極優惠，購買兩件產品額外 88 折，當中三合一吸塵機更屬於寵物家電系列，88 折後再 92 折，入手價直逼 4 折，即是用傳統吸塵機價錢，就可以買到集吸塵、拖地、殺菌、除麈蟎於一身的懶人清潔神器（需另購電動地拖吸頭）。此外，即使購買一件產品，都可享有 92 折優惠，竟然連正在進行快閃優惠的電視型號，同樣可額外專享 Pay Day 折扣，實行抵上加抵。
LG CordZero A9N (晶鑽銀)
LG CordZero A9N 配備 AEROScience 智能變頻摩打，以超高轉速創造強勁 3D 迴旋氣流，有效分離及阻隔微塵，強勁耐用。其多功能吸頭設計滿足不同清潔需求，電動地拖吸頭（需額外購買）具自動出水系統，拖布保持濕潤，可同時吸塵及拖地，並提供三段水量調節；纖薄電動地板吸頭可輕鬆清潔難以觸及的狹窄空間，去除灰塵、污垢及寵物毛髮；震動寢具吸頭則每分鐘拍打 4,000 次，結合強勁吸力，有效吸走床單、梳化及車椅上的塵蟎。
內置五重過濾系統能過濾 99.9% PM0.3 懸浮粒子，呵護室內空氣健康。而金屬防塵裝置及濾網都可用清水洗淨，乾淨衛生。人體工學設計配合可調節式伸縮吸塵管，輕鬆適應不同身高及清潔環境，並減輕清潔時的手部負擔，讓清潔變得輕鬆高效。
LG 兩件 88 折再 92 折：HK$1,752 | 原價 HK
$4,290
LG PuriCare AeroTower Hit 三合一空氣淨化風扇
LG 新型三合一空氣淨化風扇擁有三合一功能，暖風、涼風和潔淨。結合 360° HEPA 過濾器，擁有三重過濾系統：前置濾網可過濾大型粒子，HEPA 濾網則過濾 99.9% 經空氣傳播的細菌及低至0.01微米的微塵，並配備除臭濾網，有效清除生活異味、霧霾污染及空氣中的化學物質。此外，PM 1.0 懸浮粒子感應器對超微細顆粒極為靈敏，搭載智能 LED 顯示面板，能實時偵測空氣污染物並通知清除情況。內置 UVnano 技術可去除風扇葉片上 99.99% 經空氣傳播的細菌，增添一層防護。
暖風方面，風扇提供暖風模式吹送溫暖微風，讓室內氣溫 9 分鐘內快速提高 5˚，並讓室溫變化維持在 1.5°C 內。同時可以調整 1 到 10 級的暖風風力，第一級使高溫熱風更集中，適合個人使用；而 10 級暖風溫度則相對低，讓暖風蔓延至整個區域，適合與家人一起共享。空氣淨化風扇功能兼具了空氣清新機和風扇功能，能滿足用家對潔淨涼風的不同需求。透過內置 WiFi，可輕鬆連接至智能手機的 LG ThinQ應用程式，隨時隨地掌控空氣質量。風扇以空氣動力學設計打造，不僅能提供自然微風，還具時尚現代的造型，完美美化任何空間。
LG 兩件 88 折 HK$3,591 | 原價 HK
$5,990
65 吋 LG OLED evo AI G4 4K 智能電視
LG OLED evo AI G4智能電視搭載特製的 α11 4K AI 處理器，為觀賞體驗帶來革命性的提升。電視具備 AI Picture Wizard 功能，能從 8500 萬種畫質設定中精選最符合用家口味的選項，並自動保存至個人帳戶中。音響系統可透過 AI 聲學調音技術，根據空間佈局與用戶位置進行最佳音效調校，創造出包圍式聲場。
在亮度控制方面，無論是白天還是黑夜，系統會自動檢測環境光並相應調整畫面亮度，同時經認證的 OLED 屏幕可減少 99% 的燈光反射，即便在陽光普照的環境中，仍能提供清晰的觀賞效果。借助 Brightness Booster Max 技術，亮度提升可達 150%，使畫面更加生動。
電視搭載 Dolby Atmos 與 Dolby Vision 技術，連同 VRR、G-Sync 及 FreeSync，能享受一流的電影和遊戲體驗。而 One Wall Design 的無縫貼合掛牆架設計，完美融入牆面，提升家居整體美感。
LG 1 件 92 折 HK$15,631 | 原價 HK
$39,980
