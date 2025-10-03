LG 中秋限定優惠！空氣清新機近六折入手，精選產品折上折

中秋節｜「暴龍媽媽」製作環保薯條盒燈籠
中秋佳節不僅是團聚的好時機，更是入手家電的黃金時刻！LG 中秋限定優惠現正火熱開跑，即日起至 10 月 8 日期間，全店精選產品額外 92 折，讓你用超值價格升級居家生活。不僅如此，多款人氣商品已經降價促銷，其中空氣清新機折上折後低至近六折，趁優惠入手為你家人打造更健康、清新的居家環境！
LG PuriCare 360° Hit 空氣清新機
LG PuriCare 空氣潔淨機專為深層空氣潔淨而設，具備防敏功能，能有效去除空氣中的細菌、病毒、超細粉塵、過敏原及有害氣體。其多重過濾系統可捕捉 99.9% 的有害粒子，並配備離子殺菌功能，確保家人健康。外型小巧美觀，適合各種室內設計，能提供全方位、360 度的潔淨空氣。智能 PM1.0 懸浮粒子感應檢測系統透過燈號顯示空氣質素，並能偵測肉眼無法看見的污染物，隨時監察異味及塵粒。透過 LG ThinQ，可遙距開啟 PuriCare，輕鬆掌控室內空氣質量。
LG 額外 92 折：HK$1,821 | 原價 HK
$2,980
26L PuriCare 雙迴轉變頻抽濕機
LG CordZero A9N (晶鑽銀)
LG CordZero A9N 配備 AEROScience 智能變頻摩打，以超高轉速創造強勁 3D 迴旋氣流，有效分離及阻隔微塵，強勁耐用。其多功能吸頭設計滿足不同清潔需求，電動地拖吸頭（需額外購買）具自動出水系統，拖布保持濕潤，可同時吸塵及拖地，並提供三段水量調節；纖薄電動地板吸頭可輕鬆清潔難以觸及的狹窄空間，去除灰塵、污垢及寵物毛髮；震動寢具吸頭則每分鐘拍打 4,000 次，結合強勁吸力，有效吸走床單、梳化及車椅上的塵蟎。
內置五重過濾系統能過濾 99.9% PM0.3 懸浮粒子，呵護室內空氣健康。而金屬防塵裝置及濾網都可用清水洗淨，乾淨衛生。人體工學設計配合可調節式伸縮吸塵管，輕鬆適應不同身高及清潔環境，並減輕清潔時的手部負擔，讓清潔變得輕鬆高效。
LG 額外 92 折：HK$1,839 | 原價 HK
$4,290
