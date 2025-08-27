胡鴻烈出殯 黃仁龍葉劉等人扶靈 輓聯：風範長存
LG 促請 Apple 考慮在未來 iPhone 中採用 iPad Pro 的 Tandem OLED 技術
Apple 最新的 iPad Pro 使用的顯示面板是由 LG Display 提供的 Tandem OLED 面板，這家公司一直在努力說服 Apple 將相同技術應用於未來的 iPhone 中。
截至目前為止，LG 尚未成功，但根據最新報導，Apple 可能會在 2028 年的 iPhone 中採用 Tandem OLED 面板（推測是 iPhone 20 系列，或者會命名為 XX？）。
目前 Apple 尚未做出任何決定，但顯然 LG 希望 Cupertino 公司選擇這項技術，因為這將意味著它要麼成為 2028 年 iPhone 顯示器的唯一供應商，要麼其市場份額將相對於 Apple 另一主要顯示器供應商 Samsung Display 大幅增長。LG 在美國擁有 348 項 Tandem OLED 相關的專利。
Tandem OLED 技術將兩層 OLED 疊加在一起，從而提高亮度並延長顯示器的壽命，同時在此過程中提高能效。
根據先前報導，Apple 對這一想法持開放態度，但對於 iPhone，Apple 只希望在藍色子像素上疊加兩層，而不是整個矩陣——因此紅色和綠色子像素將保持在單一層上。業界稱之為「簡化式雙層」，這是一種更具成本效益的解決方案來應對藍色子像素的降解問題。
