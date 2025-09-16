LG 優惠｜限時額外折上折！半價入手 LG 殺菌智能抽濕機

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

LG 優惠｜半價入手 LG 殺菌智能抽濕機，限時額外折上折！

想要讓生活變得井井有條又輕鬆便利？不妨考慮將智能連接融入日常！LG ThinQ 智能家電能透過網絡連接隨時隨地控制家電，讓你感受到科技帶來的便利與舒適！目前於 9 月 13 日至 9 月 25 日期間購買 LG ThinQ 智能家電系列更可享額外 92 折。其中變頻式離子殺菌智能抽濕機折扣後更低至半價，原價近 HK$7,000 的價錢，現在不用 HK$3,500 就能把它帶回家。此外，PuriCare AeroTower Hit 二合一空氣淨化風扇同樣是是次折扣的吸睛產品，不僅設計時尚，而且兼具空氣清新機和風扇功能，是時候打造一個高效、健康的居家環境。

立即查看 LG ThinQ 智能家電優惠

29L 變頻式離子殺菌智能抽濕機

廣告 廣告

變頻式離子殺菌智能抽濕機採用雙迴轉變頻壓縮機，顯著提升抽濕效率、性能與運行靜音水平。雙迴轉設計使其在單次運行中能壓縮更多的冷媒，與傳統變頻壓縮機相比，驅動時間大幅減少，實現高效節能。

抽濕機根據室內環境濕度自動調節抽濕強度，提供高效的抽濕能力，讓室內環境保持乾爽舒適。運行過程中，噪音低至 34dB，適合夜間使用，不影響睡眠。此外，選配的 Safe Plus 濾網 （需額外加購）能有效去除細菌、病毒、灰塵和致敏原，確保空氣品質。搭載的 UV nano 技術通過紫外線 LED 燈去除 99.99% 細菌，確保風扇扇葉潔淨衛生，提供潔淨的微風，讓居住環境更加健康。

LG 額外 92 折後：HK$3,477 | 原價 HK $6,990

立即購買

LG PuriCare AeroTower Hit 二合一空氣淨化風扇

LG 新型空氣淨化風扇結合 360° HEPA 過濾器，擁有三重過濾系統：前置濾網可過濾大型粒子，HEPA 濾網則過濾 99.9% 經空氣傳播的細菌及低至0.01微米的微塵，並配備除臭濾網，有效清除生活異味、霧霾污染及空氣中的化學物質。此外，PM 1.0 懸浮粒子感應器對超微細顆粒極為靈敏，搭載智能 LED 顯示面板，能實時偵測空氣污染物並通知清除情況。內置 UVnano 技術可去除風扇葉片上 99.99% 經空氣傳播的細菌，增添一層防護。

風扇提供兩種氣流模式：廣域模式帶來動感氣流，具備 1 到 11 級風力，有效降溫；自然模式則自動調節風力強度，帶來宜人的微風。透過內置 WiFi，可輕鬆連接至智能手機的 LG ThinQ應用程式，隨時隨地掌控空氣質量。風扇以空氣動力學設計打造，不僅能提供自然微風，還具時尚現代的造型，完美美化任何空間。

LG 額外 92 折後：HK$3,201 | 原價 HK $3,480

立即購買

LG CordZero All-in-One Tower A9X 無線吸塵機

LG A9X 蒸氣無線吸塵機重新定義高效清潔體驗。其創新自動清空底座設計，於歸位時即可自動清空集塵盒，不僅節省清理時間，更有效避免塵埃二次污染，同時提供便利的配件收納空間。機身輕巧僅重 2.47kg，卻擁有 280W 強勁吸力，搭配較前代加闊 20%、厚度減少 15% 的纖闊電動地板吸頭，可深入清潔狹窄角落，並透過前端 LED 燈照明暗處灰塵。

透過 LG ThinQ 應用程式，用戶可預設常用清潔模式提升效率，而直覺式屏幕會隨吸塵機方向自動調整，結合手把觸控按鈕，即時監控運作狀態與設定。A9X 還配備多款專業多功能吸頭，震動寢具吸頭，每分鐘震動 4,000 次的寢具吸頭，強效清除塵蟎；LED 電動地拖吸頭則可同步進行吸塵與濕拖，滿足全方位清潔需求；纖闊電動地板吸頭配備 LED 燈，纖闊設計讓打掃變得輕而易舉。吸塵機結合智能科技與強勁性能，提供徹底且便捷的清潔方案。

LG 額外 92 折後：HK$5,234 | 原價 HK $8,490

立即購買

更多優惠：

