LG 優惠｜2025 年款 4K 智能電視快閃直降 HK$4,700！65 吋大螢幕沉浸式視覺體驗
平日辛勞工作後，回家當然想看看電影輕鬆一下。想要在家中追求極致影音享受，一部 4K 大螢幕電視就能滿足你的需求。LG 推出快閃優惠，即日起至 9 月 21 日，2025 新款 QNED AI QNED70 4K 智能電視各個尺吋都直接降價，當中 65 吋型號直減 HK$4,700，到手價 HK$8,280；此外，55、50 和 43 吋型號都齊齊減 HK$1,000, 最平只需 HK$4,280 就能安坐家中享受沉浸式視覺體驗。
LG QNED AI QNED70 4K 智能電視 2025
LG QNED 4K 智能電視結合先進的 Dynamic QNED Color 技術，取代傳統量子點技術，提供令人驚豔的色彩。搭載 α7 AI Processor 4K Gen8 處理器，顯著提升處理速度與畫質，實現更清晰、更生動的 4K 體驗，而且其 4K Super Upscaling 功能可將畫面解析度提升至原始質量。AI Magic Remote 搭載動作感應器和語音識別，讓用家輕鬆控制電視，並獲得個性化建議。更有 AI Sound Pro 技術，帶來震撼的音效，確保每次觀影都如身臨其境。使用 GeForce NOW、Amazon Luna、Blacknut、Boosteroid 應用程式，在 LG 電視上更可直接暢玩海量遊戲，從需要遊戲手制的 3A 大作，到只需遙控器就能輕鬆上手的休閒遊戲都一應俱全，自由享受多元遊戲體驗。
65” LG QNED AI QNED70 4K 智能電視 2025
LG 快閃優惠 HK$8,280 | 原價 HK
$12,980
55” LG QNED AI QNED70 4K 智能電視 2025
LG 快閃優惠 HK$5,980 | 原價 HK
$6,980
43” LG QNED AI QNED70 4K 智能電視 2025
LG 快閃優惠 HK$4,280 | 原價 HK
$5,280
更多優惠：
👉LG優惠｜純黑家電系列額外再折！黑色空氣清新茶几直降 HK$1,200，2025 年款 OLED 電視低至 $7,341.6
👉Sharp 家電網店 優惠，空氣清新機低至 HK$1,056，65 折入手燒烤微波爐
👉Pinkoi X Miffy 限量 iPhone 17 手機殼，一件免運費直送
👉超薄 iPhone Air 手機殼點配搭？5 款女生一眼心動款式推介
