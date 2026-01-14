Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

LG 新年優惠額外 92 折，OLED 電視勁減 $6,600、近四折入手吸塵機

一年之計在於始，想為屋企來一次生活質感升級，家電絕對是 CP 值最高的投資之一。如果你一直心思思想換電視、風扇、空氣清新機而未落手，趁 LG 週年慶就是絕佳入手時機！即日起至 1 月 20 日期間，大量精選產品以快閃折扣登場。其中二合一空氣淨化風扇直降 HK$600 後，再享有週年慶優惠額外 92 折及居家抗菌優惠額外 95 折，疊加起來折扣逾一千元，無論是想改善家中空氣質素的鼻敏感人士或寵物家庭，或是準備搬新屋、想一次過買齊基本家電的新手屋主，一定不能錯過。

立即查看 LG 週年慶優惠

65 吋 LG OLED AI B5 4K 智能電視 2025

65 吋 新款 LG OLED AI B5 4K 智能電視搭載先進的 alpha 8 Gen2 AI 處理器，提供令人驚豔的 4K 畫質，並升級影像，實現環迴立體音效，讓每個細節都栩栩如生。同時採用了 True Black 極致純黑技術，使每個像素展現絕對黑色，帶來驚人的對比度和深度，並實現 100% 色彩還原度 和 100% 色彩容量，讓影像真實生動。透過 AI Picture Pro 功能，電視能自動分析並改善每一幀畫面，以提升整體畫質。此外，配備全新 AI Magic Remote，支持語音控制和拖放功能，讓操作變得更加便捷。

LG 週年慶額外 92 折 HK$14,150 | 原價 HK $21,980

立即購買

LG PuriCare AeroTower Hit 二合一空氣淨化風扇

LG 新型二合一空氣淨化風扇擁有涼風和潔淨功能，結合 360° HEPA 過濾器，擁有三重過濾系統：前置濾網可過濾大型粒子，HEPA 濾網則過濾 99.9% 經空氣傳播的細菌及低至0.01微米的微塵，並配備除臭濾網，有效清除生活異味、霧霾污染及空氣中的化學物質。此外，PM 1.0 懸浮粒子感應器對超微細顆粒極為靈敏，搭載智能 LED 顯示面板，能實時偵測空氣污染物並通知清除情況。內置 UVnano 技術可去除風扇葉片上 99.99% 經空氣傳播的細菌，增添一層防護。

空氣淨化風扇功能兼具了空氣清新機和風扇功能，能滿足用家對潔淨涼風的不同需求。透過內置 WiFi，可輕鬆連接至智能手機的 LG ThinQ應用程式，隨時隨地掌控空氣質量。風扇以空氣動力學設計打造，不僅能提供自然微風，還具時尚現代的造型，完美美化任何空間。

LG 週年慶額外 92 折＋居家抗菌優惠額外 95 折 HK$3,028 | 原價 HK $4,080

立即購買

LG CordZero A9N (晶鑽銀)

LG CordZero A9N 配備 AEROScience 智能變頻摩打，以超高轉速創造強勁 3D 迴旋氣流，有效分離及阻隔微塵，強勁耐用。其多功能吸頭設計滿足不同清潔需求，電動地拖吸頭（需額外購買）具自動出水系統，拖布保持濕潤，可同時吸塵及拖地，並提供三段水量調節；纖薄電動地板吸頭可輕鬆清潔難以觸及的狹窄空間，去除灰塵、污垢及寵物毛髮；震動寢具吸頭則每分鐘拍打 4,000 次，結合強勁吸力，有效吸走床單、梳化及車椅上的塵蟎。

內置五重過濾系統能過濾 99.9% PM0.3 懸浮粒子，呵護室內空氣健康。而金屬防塵裝置及濾網都可用清水洗淨，乾淨衛生。人體工學設計配合可調節式伸縮吸塵管，輕鬆適應不同身高及清潔環境，並減輕清潔時的手部負擔，讓清潔變得輕鬆高效。

LG 週年慶額外 92 折：HK$1,737 | 原價 HK $4,290

立即購買

更多優惠：

