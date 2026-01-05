LG 發佈全球最薄無線 OLED 電視，無眩光屏幕備受矚目

LG Electronics 於周日（星期日）在拉斯維加斯的 CES 2026 展前媒體預覽活動中，正式揭曉了一款超薄無線 OLED 電視，進一步推進高端電視的競爭。這一宣布使這家韓國電子巨頭在設計、性能和智能功能越發重要的市場中，獲得了提前的聚光燈。這款新產品名為 LG OLED evo W6，專為尋求高端視覺體驗的買家而設，且無需顯眼的電纜或笨重的硬件。

W6 僅厚 9 毫米（0.35 英寸），設計上可緊貼牆面，強化了該公司長期以來希望模糊電視與室內裝飾之間界限的理念。這款電視是 LG 最薄的 OLED 模型，也是全球最纖薄的真無線 OLED 顯示器。W6 將面板、主板、電源板和揚聲器整合為一體，省去了外部音響條或笨重外殼，保持了壁掛屏幕的整體美觀。

在 W6 的一大升級中，加入了無線傳輸技術，能夠以高達 165 赫茲的速率處理 4K 視訊及音頻，而不會出現明顯的信號損失或延遲。這是該品牌首次將這一級別的無線性能應用於其 OLED 系列。外部設備可連接到一個緊湊的 Zero Connect Box，該設備可以放置在屏幕以外的地方，從而減少電視周圍的電纜雜亂，使房間佈局更加清爽。

影像質量仍然是 LG 高端策略的核心。2026 年 OLED evo 系列引入了 Hyper Radiant Color 技術，由第三代 Alpha 11 AI 處理器驅動。該公司表示，這款新處理器提供雙 AI 升級和比上一版本強大五倍的神經處理單元。根據該公司資料，峰值亮度幾乎可達標準 OLED 電視的四倍，有助於在明亮的房間中讓影像更加突出。

W6 也考慮到了玩家的需求，支援 Nvidia G-Sync、AMD FreeSync Premium、自動低延遲模式及 0.1 毫秒的響應時間，這些功能有助於減少快速遊戲中的畫面撕裂和輸入延遲。在軟件方面，該公司擴展了其 webOS 平台，新增多個 AI 助手，Google Gemini 與 Microsoft Copilot 搭配，改善語音控制、搜索及內容推薦。該系統由 LG Shield 保護，這一安全技術在連續兩年獲得 CES 創新獎，以表彰其在網絡安全和 AI 領域的貢獻。

