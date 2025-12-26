LG 發佈全球首款搭載 AI 升級技術的 5K 遊戲顯示器系列

韓國科技巨頭 LG 宣佈推出最新的遊戲顯示器系列，這些顯示器搭載了全球首個 5K AI 升級技術。該系列在 5K 和 5K2K 遊戲顯示器領域擴展了其領導地位，UltraGear evo 系列結合了超高解析度、速度、沉浸感和智能影像增強，涵蓋多種形態。這一系列首發三款旗艦型號：39 吋 GX9 (39GX950B)、27 吋 GM9 (27GM950B) 和 52 吋 G9 (52G930B)。

LG 的新型設備內部 AI 解決方案 5K AI 升級技術能提升 GPU 的性能，以提供更清晰的視覺效果。顯示器本身能夠實時分析和增強內容。39 吋的 5K2K OLED 遊戲顯示器 GX9 構建在 LG 5K2K 顯示器的基礎上，採用主 RGB 串聯 OLED 技術，提供更高的亮度、更準確的色彩、更豐富的對比度及更長的面板壽命。

這款顯示器還支持雙模式，讓使用者可以在 5K2K 解析度下以 165Hz 或在 WFHD 模式下以 330Hz 進行切換，並配備超快的 0.03 毫秒響應時間。其曲面 21:9 螢幕設計，保持了傳統 32 吋顯示器的垂直高度，同時擴大了視野，適合遊戲和多任務處理。

27 吋 GM9 MiniLED 型號將 AI 升級技術引入另一類顯示器，並自稱為全球首款 5K New MiniLED 遊戲顯示器。該顯示器設計用以解決高解析度顯示器常見的光暈問題，具有 2,304 個區域調光區域以更好地控制光線和對比度。顯示器支持在 5K 下以 165Hz 以及在 QHD 下以 330Hz 的刷新率，並獲得 VESA DisplayHDR 1000 認證，峰值亮度可達 1,250 尼特，增強了較暗場景中的高光和細節。

52 吋的 G9 則是全球最大的 5K2K 遊戲顯示器，專為想要影院級遊戲設置的玩家而設。其 240Hz 的刷新率、1000R 的曲率以及 12:9 的寬螢幕比例，旨在結合沉浸感與靈敏度，同時提供比標準 UHD 顯示器顯著更多的工作空間。LG 媒體娛樂解決方案公司的顯示業務負責人 Lee Choong-hwoan 表示，新的 UltraGear evo 標誌著一個決定性的轉折點，暗示著遊戲顯示性能不再妥協。

他補充道，有了業界首創的 5K AI 升級技術，這一系列顯示器確保了無論玩家是偏好完美的黑色、不匹配的亮度，還是擴展的比例，都能在高解析度下享受相同的高標準性能、清晰度和沉浸感。這反映了 LG 在提供高解析度技術方面的卓越，不僅針對 B2C 遊戲市場，還包括醫療顯示器等精準驅動的 B2B 解決方案。

LG 表示 UltraGear evo 代表著遊戲顯示器的一個轉捩點，朝著未來邁進，讓玩家不再需要在清晰度、亮度、尺寸和速度之間做妥協。這些顯示器將在 2026 年 CES 展會中展示，並設有主題體驗區，同時推出另一款高性能的 OLED 型號 UltraGear GX7。隨著 AI 直接進入遊戲顯示器的領域，LG 預測智能影像增強和高解析度性能將定義高端遊戲顯示器的下一個階段。

