想一次過將全屋家電全面升級？現在就是最佳時機！LG 精心設計了靈活抵買的自選組合優惠，即日起至 12 月 31 日，選購任何電視、雪櫃 、衣物護理產品或冷氣機產品，配搭第 2 件產品選購任何顯示器、Soundba、投影機、吸塵機、空氣清新機、AeroTower 空氣淨化風扇、AeroFurniture 空氣清新茶几或抽濕機產品 ，除了原有的節扣外，滿 HK$3000元以上產品，結帳時即可額外減 HK$1,000 ！此次優惠選擇豐富、門檻清晰，絕對能夠輕鬆以最抵預算，一站式完成全屋關鍵家電的升級。

42 吋 LG OLED evo AI C5 4K 智能電視 2025

LG 自選組合優惠，買電視+吸塵機額外減 $1,000，升級家居，一次過滿足！

LG OLED evo AI C5 4K 智能電視擁有超薄設計，提供身臨其境的觀看體驗。電視搭載最先進的 alpha 9 Gen8 AI 處理器，能將視覺細節提升至新高度。集成的 AI 引擎分析並增強每一幀畫面，確保卓越的 4K 畫質。特別的是，該處理器還能識別人臉，增強面部表情，增添觀看的深度。電影經 UL 認證的完美純黑，無論在昏暗環境中均可顯示最深的黑色，提升感知亮度和對比度，更獲得 100% 色彩容量和 100% 色彩還原度的認證，讓觀眾在任何環境中都能享受準確而鮮豔的色彩。

AI Picture Pro 技術讓每一畫面栩栩如生，當中 AI 超級升頻和 OLED 動態色調映射技術能深入分析每一場景內的元素，提升解像度、亮度、深度和清晰度。配合使用 AI Magic Remote 神奇遙控器，輕鬆控制電視，無需任何額外設備。遙控器配備動作感應器和滾輪，可以像使用空氣滑鼠般點擊，或直接下達語音指令。此外，AI Sound Pro 能微調音效，帶來更震撼的視聽體驗。

LG 特價 HK$7,980｜原價 HK $11,480

LG PuriCare AeroTower Hit 三合一空氣淨化風扇 (大地啡)

LG 自選組合優惠，買電視+吸塵機額外減 $1,000，升級家居，一次過滿足！

LG 新型三合一空氣淨化風扇擁有三合一功能，暖風、涼風和潔淨。結合 360° HEPA 過濾器，擁有三重過濾系統：前置濾網可過濾大型粒子，HEPA 濾網則過濾 99.9% 經空氣傳播的細菌及低至0.01微米的微塵，並配備除臭濾網，有效清除生活異味、霧霾污染及空氣中的化學物質。此外，PM 1.0 懸浮粒子感應器對超微細顆粒極為靈敏，搭載智能 LED 顯示面板，能實時偵測空氣污染物並通知清除情況。內置 UVnano 技術可去除風扇葉片上 99.99% 經空氣傳播的細菌，增添一層防護。

暖風方面，風扇提供暖風模式吹送溫暖微風，讓室內氣溫 9 分鐘內快速提高 5˚，並讓室溫變化維持在 1.5°C 內。同時可以調整 1 到 10 級的暖風風力，第一級使高溫熱風更集中，適合個人使用；而 10 級暖風溫度則相對低，讓暖風蔓延至整個區域，適合與家人一起共享。空氣淨化風扇功能兼具了空氣清新機和風扇功能，能滿足用家對潔淨涼風的不同需求。透過內置 WiFi，可輕鬆連接至智能手機的 LG ThinQ應用程式，隨時隨地掌控空氣質量。風扇以空氣動力學設計打造，不僅能提供自然微風，還具時尚現代的造型，完美美化任何空間。

LG 特價 HK$4,080 | 原價 HK $5,990

LG CordZero All-in-One Tower A9X 無線吸塵機

LG 自選組合優惠，買電視+吸塵機額外減 $1,000，升級家居，一次過滿足！

LG A9X 蒸氣無線吸塵機以其一系列令人愛不釋手的功能，為家庭清潔帶來全新體驗。LG A9X 的設計不僅時尚，且能節省存儲空間。其底座可同時連接無線吸塵機及配件，保持居家整齊有序。擁有280W的強大吸力，能有效清潔各類家庭污垢，並且僅重2.47kg，便於日常使用。其中新一代纖闊電動地板吸頭相比上一代加寬 20%，厚度減少 15%，可深入清潔難以觸及的區域，並配備的 LED 燈能有效照亮清掃路徑，即使在昏暗的環境中輕鬆發現灰塵和毛髮。

除了纖闊電動地板吸頭外，更配備了多樣吸頭及配件，靈活應對不同清潔需求，LED 電動地拖吸頭可獨立或聯合使用，滿足不同清潔需求；震動寢具吸頭，每分鐘拍打4,000下，與強力吸力結合，有效吸走床單、被褥、梳化及車椅上的塵蟎；縫隙吸頭，則專為清潔狹小間隙而設；二合一吸頭，能自由調節為軟刷及硬身吸頭，對頑固污垢及灰塵十分有效。

吸塵機配備自動清空集塵盒的功能，使用者只需將吸塵機放入底座即可實現自動清空，既節省時間，又避免再次釋放灰塵造成的二次污染，令清潔過程更為高效。而且透過 LG ThinQ 應用程式，可輕鬆管理吸塵機，將常用的清潔模式設定為預設模式，讓清潔更智能化。

LG 特價 HK$5,690 | 原價 HK $8,490

