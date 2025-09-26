LG 與微軟合作 將 Xbox 遊戲帶入汽車

LG 電子與微軟宣佈合作，未來將把 Xbox Cloud Gaming（Beta 版） 整合進入 LG 的 webOS Automotive Content Platform，讓搭載 webOS 的汽車資訊娛樂系統也能成為串流遊戲平台。

車內即可啟動 Xbox 雲端遊戲

乘客只需登入 Xbox 帳號，即可在車內直接啟動 Xbox App 並串流遊玩。Game Pass Ultimate 用戶可遊玩《Gears of War: Reloaded》、《Forza Horizon 5》以及即將登場的《The Outer Worlds 2》等遊戲。只需網路連線與藍牙控制器，車內即可轉換為遊戲專屬空間。

Zoom 與串流影音

除了遊戲，LG 也在 ACP 平台加入 Zoom 原生應用，讓車內停車時能進行視像會議。此外，資訊娛樂系統還支援 Disney+、Netflix、YouTube 及免費的 LG Channels，為乘客提供多元影音娛樂。這次合作象徵 Xbox 正將遊戲體驗延伸至「無處不在」的新階段。

