LG Electronics 發佈「AI in Action」計劃 變革家居電器及機器人功能

LG Electronics 在其年度世界首映活動中，於拉斯維加斯展示了其人工智能的下一個階段，提出了一個名為「AI in Action」的策略。這一計劃在 2026 年 CES 上首度亮相，重點在於實際執行而非僅僅是對話的新穎性，旨在透過人工智能管理家庭、交通工具及商業空間的任務。活動以「與您同步的創新」為主題，吸引了約 1,000 名嘉賓，包括全球媒體和行業夥伴，還有其他觀眾通過直播參與。LG 將此次展示視為其以客戶為中心的理念的重申，以及提供具體日常價值的目標。

LG 將「AI in Action」框架定位為其「Affectionate Intelligence」概念的演變，這一概念在兩年前首次推出。該公司希望人工智能能夠超越屏幕，主動協調設備、空間和服務。CEO 盧載喆在活動開場時提問：「如果人工智能能夠走出屏幕，開始為我們的現實生活服務，會怎樣？」他解釋了 LG 的策略基於三個支柱，包括核心設備技術的卓越、無縫連接的生態系統，以及推動人工智能解決方案超越家庭的擴展。這些支柱共同支持 LG 的「零勞動家庭」願景。

作為全球家電領導者，盧載喆表示，對客戶生活方式的深入理解是 LG 的強大優勢。他補充道，LG 旨在通過各種解決方案，包括機器人，為未來的家庭生活設立新標準。LG 在活動中展示了其 AI 策略的核心產品，首當其衝的是最新的 OLED 顯示技術。公司推出了 LG OLED evo W6 壁紙電視，稱其為迄今為止最薄的 OLED 電視。該顯示屏擁有 9 毫米級的超薄設計，這是通過廣泛的內部重新工程和元件小型化實現的。

LG 表示，W6 使用 Hyper Radiant Color Technology 來提升亮度、增強色彩準確性及減少反射。這款電視還依靠 True Wireless 技術，消除了與顯示器的物理連接，實現了其超薄的外形。LG 還展示了 LG SIGNATURE 家電的更新版。一款新冰箱能理解對話語言，並根據用戶要求調整存儲設置。SIGNATURE 烤箱系列則利用 Gourmet AI 識別食材並推薦食譜。

LG CLOiD 是一款專注於家庭的 AI 機器人，作為「零勞動家庭」的具體體現。該機器人設計為一個環境護理代理，旨在減少身體勞動和心理負擔。LG CLOiD 配備兩隻手臂和五指手，能夠執行家庭任務，並能學習家庭環境，隨著時間適應。LG 強調安全性，指出該機器人在被小孩或寵物拉扯時仍能保持穩定。在演示中，CLOiD 調整空調，取回衣物，摺疊衣物並根據情境整理碗碟。LG 希望這款機器人能夠演變成一個靜默的存在，管理生活中的優先事項。

除了家庭，LG 還詳細介紹了 AI 驅動的車輛平台和高效能 HVAC 系統，用於 AI 數據中心，包括中東的項目。活動結束時，LG CLOiD 重申了公司的訊息：我們今天分享的未來是一個技術靜默地以有意義的方式支持人們的世界。透過 LG 的「AI in Action」策略，日常生活變得更美好、更有意義，更具人性化。

