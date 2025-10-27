焦點

葉劉淑儀棄選　縱橫政壇半世紀　金句節錄

LG Energy Solution 發佈全新 B.once 診斷工具 可於五分鐘內檢測電動車電池

LG Energy Solution (LGES) 在 10 月 27 日宣布推出 B.once，這是一款全新的診斷工具，旨在提升電池系統的健康狀況評估與維護能力。該工具將專注於電池模組的性能診斷，能夠提供即時的健康報告，讓用戶能夠更輕鬆地監控電池的狀態及其效能。B.once 的推出標誌著 LGES 在電池科技領域持續創新與進步的決心，並且顯示出其對於可持續能源解決方案的承諾。這款工具不僅能夠幫助電池製造商和運營商改善其產品的可靠性，還能促進電動車及其他可再生能源系統的長期發展。

B.once 的設計理念是簡化電池診斷過程，並提供詳細的數據分析。透過先進的算法，B.once 能夠分析電池模組的使用情況，預測可能的故障點，並建議相應的維護措施。這樣的功能能夠大幅降低用戶在運營過程中遭遇的突發問題，提高了整體的運營效率與安全性。此外，B.once 還具有用戶友好的界面設計，方便技術人員快速上手並進行必要的操作。LGES 希望透過這款創新工具，進一步推動行業標準的提升，讓用戶在使用電池系統時能夠更加安心。

在市場上，B.once 將面臨來自其他競爭對手的挑戰，但 LG Energy Solution 相信，憑藉其強大的技術實力和市場經驗，B.once 將能夠在診斷工具領域中樹立新的標杆。隨著電動車及可再生能源的需求持續上升，電池技術的進步變得愈加重要。LGES 的 B.once 正是該領域的一個重要創新，旨在協助各行各業的客戶提升其電池的使用壽命和效能。

透過 B.once，LG Energy Solution 不僅展示了其在電池技術上的領先地位，也顯示出其對於客戶需求的深刻理解。未來，LGES 計劃持續投入資源，以進一步提升 B.once 的功能，並不斷探索新技術的應用，確保在快速變化的市場中保持競爭力。這一系列的舉措將有助於 LGES 鞏固其在全球電池解決方案市場中的地位，並加強其對可持續發展的承諾。

