Meme 圖「Blinking White Guy」主角化身慈善力量
LG UltraGear OLED GX9s 史低對折，HK$5,380 免運購 240Hz 曲面電競顯示器｜Amazon Prime Day 2025
比香港便宜近三千蚊。
溫馨提示：想要享受 Amazon Prime Day 中的超值優惠，就必須先立即成為 Prime 會員，立即前往 Yahoo Tech 為大家推出的 Amazon 會籍教學，隨簡單步驟享受 30 天的會員試用期！
Amazon 已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口手續費押金且免費送貨至香港」。見到「無進口費用押金且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，不過就會收取運費。假如貨品不直送香港，都可以選用集運服務。
👉 Amazon Prime 會員限定最新優惠持續更新！各款 AirPods 歷史低價、Prime 免費教學 2025
臨近年末是升級電競裝備的好時候，趁著秋季 Prime Day 的機會，LG 很有誠意地為玩家奉上了對折優惠的 34 吋 UltraGear OLED GX9s。其會員特價降到了 US$691.42，為歷史新低，換算後約為 HK$5,380 而且可以免運費直送到港。比香港平近三千蚊，實在想不出拒絕的理由！
LG UltraGear OLED GX9s（34GX90SA-W）
Amazon 會員特價 US$691.42（約 HK$5,380，免運費直送香港）｜原價
US$1,400
👉 Prime Day 2025 日期、優惠、代運、會員申請指南總集
LG UltraGear OLED GX9s 採用了 3,440 x 1,440 OLED 面板，它擁有 240Hz 更新率和 0.03ms 反應時間，曲率為 800R。這片螢幕的峰值亮度達到 1,300 尼特，覆蓋 98.5% DCI-P3 色域，同時也獲得了 VESA DisplayHDR True Black 400 認證。NVIDIA G-SYNC 和 AMD FreeSync Premium 全都支援，透過預載的 webOS 系統，你也能輕鬆觀賞串流影片和暢玩雲端串流遊戲。
LG UltraGear OLED GX9s（34GX90SA-W）
Amazon 會員特價 US$691.42（約 HK$5,380，免運費直送香港）｜原價
US$1,400
如果對尺寸有更大的需求，45 吋 5K 800R 的 Ultragear OLED GX9 也有相當不錯的價格。
LG UltraGear OLED GX9（45GX950A-B）
Amazon 會員特價 US$1,600（約 HK$12,450，免運費直送香港）｜原價
US$2,000
更多優惠：
👉 Samsung T9 便攜 SSD 激降，4TB 歷史低價 HK$2,170 直送香港
👉 Crucial X10 Pro 便攜 SSD 破底價，低至 HK$710 購 iPhone 外錄高速儲存優選
👉 Sony 舊款清貨 WH-1000XM4 砍至近對折，HK$1,460 歷史新低直送香港
👉 Marshall Major V 耳機歷史低價！HK$770 免運費即入手
👉 Samsung 990 EVO Plus 破底價，低至 HK$470 購 7,250MB/s SSD 直送香港
👉 AirPods 4 歷史低價，HK$690 入手 iPhone 最實惠耳機搭檔
👉 Marshall 耳機近半價清貨！Major V 之外，Minor IV、Motif II 一樣帥氣好看
👉 近半價入手 Samsung Galaxy Watch 7 ，HK$1,170 舊款清貨歷史新低
👉 Lexar NM790 散熱片 SSD 新低，最少 HK$500 享 7,400MB/s 高速，8TB 六八折
👉 AirPods 4、AirPods Max 減至歷史低價！全線 Apple 產品折扣合集（Mac、iPad、Pencil 和更多）
【即去 Yahoo Tech 網購優惠專頁，查看更多精選推介！】
緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！
🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk
🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/
🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8
🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D
🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk
其他人也在看
Lenovo Tab One 八折勁減，歷史低價 HK$780 兒童平板優選｜Amazon Prime Day 2025
家裡有小朋友需要一款用起來不心疼的平板？不妨考慮正在 Prime Day 期間以歷史低價促銷的 Lenovo Tab One。這款產品享受會員優惠後價格降到了 US$100，換算過來大約是 HK$780，也能免運費送到香港。Yahoo Tech HK ・ 7 小時前
Lexar NM790 散熱片 SSD 破底價，最少 HK$500 享 7,400MB/s 高速，8TB 六八折｜Amazon Prime Day 優惠 2025
Lexar NM790 SSD 支援高達 7,400 MB/s 的讀取速度，而且在價格上更是接近同級廠商最實惠，不少人都會入手它來擴充電腦或 PS5 的容量。秋季 Prime Day 含散熱片的型號已經開始大力促銷，會員價格低至 US$65（1TB）破了底價。Yahoo Tech HK ・ 11 小時前
WD Elements 外接機械硬碟超 6 折大促，歷史新低 HK$1,260 升級 14TB 桌面存儲｜Amazon Prime Day 2025
懶得弄 NAS 只想要一套大容量存儲備份數據？不妨考慮下 WD 的 Elements 外接式桌上機械硬碟。目前這款產品的 14TB 和 18TB 型號正趁著秋季 Amazon Prime Day 大力促銷，只要 US$161.5 和 US$270 就能買到。Yahoo Tech HK ・ 10 小時前
2025星座運勢｜12星座運勢總覽！3次水逆時間表、最強桃花、財運、事業、貴人運星座
2025來臨，各位準備好迎接挑戰了嗎？2025年會是充滿創新、改革的一年，特別在科技發展、網路世界、太空工業等領域，都會有劃時代的改變。想知自己的星座運勢，為你整合2025年12星座運勢懶人包，祝各位2025年事事順利，心想事成！Yahoo Style HK ・ 1 天前
16 吋 Galaxy Book5 Pro 360 萬元有找！HK$9,340 入手二合一強效筆電 ｜Amazon Prime Day優惠2025
今年的 Amazon Prime Day 再次掀起購物狂潮，迎來史上最震撼的優惠！Samsung Galaxy Book5 Pro 360 價格首度跌破萬元關卡，而在只需 US$1,199 （約 HK$9,340）就能 入手，而且免運費直送香港。Yahoo Tech HK ・ 11 小時前
Bose QuietComfort 直降 57 折至歷史低價，享受 頂級降噪｜Amazon Prime Day優惠2025
Amazon Prime Day 優惠進行得如火如荼，Yahoo Tech 繼續為大家緊貼更新抵買的電子用品，而其中 Bose QuietComfort 頭戴式耳機破天荒直降至 57 折，創下歷史新低價！只需 US$199（約 HK$1,549) 就能入手，絕對是讓頂級降噪體驗走入日常的絕佳機會。Yahoo Tech HK ・ 11 小時前
【萬寧】今日出位價（只限09/10）
萬寧今日出位價Bioniq修復牙膏低至$49/件；Bioniq 修復牙膏含20%仿天然琺瑯質微粒 (hydroxyapatite/BioHAP)，能於每日刷牙時，有效再礦化及修復受損琺瑯質外露的微細小孔及裂縫。它能在琺瑯質表面形成一層保護層，令牙齒立即變得更平滑，保護牙齒免受口腔細菌及酸蝕侵害。同時，紓緩敏感牙齒痺痛、預防蛀牙及牙齦問題、牙齒變得更潔白。YAHOO著數 ・ 1 小時前
Nvidia CEO Jensen Huang 表示對於未能更多投資於 Elon Musk 的 xAI 感到遺憾
Nvidia 的 CEO Jensen Huang 在接受 CNBC 訪問時透露，他對未能在 Elon Mus […]TechRitual ・ 11 小時前
UFS 5.0 發佈，性能較上一代提升一倍
JEDEC（聯合電子設備工程委員會）近日宣布了下一代閃存儲存技術，即 UFS 5.0 標準，該標準將很快進入各 […]TechRitual ・ 1 天前
月餅回收2025｜月餅/月餅盒回收計劃合集 送高達$100奇華優惠券、美心送$78電子餐飲券（不斷更新）
相信大家中秋節都食了不少月餅，剩下的月餅和月餅盒不知如何處理？每年坊間也有不少環保團體舉辦月餅回收活動，將收集所得的月餅、月餅券分享給弱勢社群。同時，還有月餅盒回收活動，可以去減少浪費外，還有機會獲得高達$100奇華優惠券、美心$78電子餐飲券！本文將詳細介紹2025年主要的月餅和月餅盒回收計劃，讓我們一起實踐環保中秋，傳遞愛心！YAHOO著數 ・ 18 小時前
Tesla 車主展示新版本 Full Self-Driving v14 的改進
Tesla 擁有 Full Self-Driving（FSD）新版本 v14，該版本於星期二早上推出，車主們正 […]TechRitual ・ 1 天前
Hermès手袋2026春夏款預覽：Birkin、Kelly，還有水桶包、波士頓包「靜奢迷」快來收藏
時裝周怎能不留意Hermès，2026春夏系列亮相後，一眾「愛馬仕人」都在留意有無下期手袋目標！Birkin、Kelly這些必然是焦點，還有什麼袋款吸引呢？Yahoo Style HK ・ 1 小時前
Marshall 耳機近半價清貨！Major V 之外，Minor IV、Motif II 一樣帥氣好看｜Amazon Prime Day 優惠 2025
在這個顏值先決的時代，一副好耳機不僅要擁有震撼人心的音質，更要具備讓人一見傾心的設計。而將搖滾靈魂注入每一款產品的 Marshall，正完美詮釋這一理念！Marshall 外型帥氣，各個型號皆有不同特色，那在眾多型號中，究竟應該選擇哪一款？Yahoo Tech 已為大家整理不同型號的特點，助你找到最匹配的理想耳機！Yahoo Tech HK ・ 11 小時前
iPhone 17、iPhone Air 官方保護殼近七折大促，Apple、Beats 多個款式｜Amazon Prime Day優惠2025
剛剛入手了新一代 iPhone？那還不趕快找一款適合的殼子把機器保護起來！（尤其是從鈦合金換回鋁合金的 iPhone 17 Pro）趁著秋季 Prime Day 的機會，適用新機的 Apple 原廠及副牌 Beats 手機殼首次出現了可觀的折扣。Yahoo Tech HK ・ 14 小時前
Samsung 990 EVO Plus 破底價，低至 HK$470 購 7,250MB/s SSD 直送香港｜Amazon Prime Day 優惠 2025
正在選購 SSD 的朋友看過來！Samsung 去年末推出的 990 EVO Plus 正在 Amazon 上以歷史新低價促銷中。Yahoo Tech HK ・ 11 小時前
節奏緩慢 意甲實際比賽時間得6成 費倫天拿最差
在意甲聯賽中，球賽的實際比賽時間接近令人擔憂的水平。根據 Opta 數據及《羅馬體育報》報道，本賽季前六輪聯賽中，足球實際在場上滾動的時間與比賽總時長度相距極遠。Yahoo 體育 ・ 4 小時前
近半價入手 Samsung Galaxy Watch 7 ，HK$1,170 舊款清貨歷史新低｜Amazon Prime Day 優惠 2025
在 Galaxy Watch 8 登場之後，Samsung 自然進入了舊款清貨的節奏！秋季 Prime Day 期間，Galaxy Watch 7 在 Amazon上限時優惠降至歷史新低，只需 US$150 就能入手，約合 HK$1,170 而且免運費送到香港。Yahoo Tech HK ・ 17 小時前
「Love Type 16」戀愛專屬MBTI日本爆紅！細分16種「愛情人格」：最不容易墜入愛河是這型
「Love Type 16」是日本最近爆紅的戀愛專屬MBTI變體，靈感來自經典MBTI，但專注於浪漫關係中的互動模式。透過4個核心二元要素，組合出16種獨特「愛情人格」，幫助你了解自己在戀愛中的偏好、相性與潛在衝突。測驗簡單有趣，在社交平台上瘋傳，一起來測測看吧！Yahoo Style HK ・ 2 小時前
香港集資中心聲譽恢復
現為Solana Company執行主席兼夏焱資本董事長的朱俊偉（Joseph Chee），曾任瑞銀集團投資銀行部亞洲區負責人，一度為投行界着名IPO「賓架」。近期本港IPO及股市回暖，他認為這趨勢會持續，香港的集資中心聲譽會慢慢恢復，「會不會回到以前的2007、2008年那時呢？不知道，在我心目中可以回到以前的六七成。」 更多東南亞企業考慮港IPO 他透露，除內地企業外，亦有東南亞公司考慮來港上市，「也有人問我應否來香港上，例如有些東南亞大型互聯網公司。」他說，這些公司在東南亞上市有困難，無論印尼或新加坡等東南亞國家的交易所，都不是高科技股交易所，他們的選擇是香港或美國，「現在香港IPO市場做得這麼好，很多這些公司都在考慮過來。他們來這裏或是美國，就看他們自己決定了。」他笑言，「現在已經不做Banker了，我做Banker會說服他們過來，come to Hong Kong！」 他解釋，過去幾年本港IPO市場遜色，因為定存利率高達四、五厘，「錢全部鎖死了在銀行裏 」，現在進入減息周期，很多錢自然出來追回報。除美國外，新興市場如中國被低估的股票會「回來」，相信這是「香港市場的復甦開始」。信報財經新聞 ・ 1 天前
【中環解密】蘋果官網露玄機 新款iPad料快亮相
「果粉」注意！有「最強蘋果爆料人」之稱的彭博知名科技記者古爾曼（Mark Gurman）在社交媒體X發文稱，蘋果官網多款產品庫存正持續減少，這通常是硬件更新的典型先兆，預計蘋果將在本月稍後時間發布新款iPad和Mac電腦。信報財經新聞 ・ 1 天前