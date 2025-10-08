Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

LG UltraGear OLED GX9s 史低對折，HK$5,380 免運購 240Hz 曲面電競顯示器｜Amazon Prime Day 2025

臨近年末是升級電競裝備的好時候，趁著秋季 Prime Day 的機會，LG 很有誠意地為玩家奉上了對折優惠的 34 吋 UltraGear OLED GX9s。其會員特價降到了 US$691.42，為歷史新低，換算後約為 HK$5,380 而且可以免運費直送到港。比香港平近三千蚊，實在想不出拒絕的理由！

LG UltraGear OLED GX9s（34GX90SA-W）

Amazon 會員特價 US$691.42（約 HK$5,380，免運費直送香港）｜原價 US$1,400

LG UltraGear OLED GX9s 採用了 3,440 x 1,440 OLED 面板，它擁有 240Hz 更新率和 0.03ms 反應時間，曲率為 800R。這片螢幕的峰值亮度達到 1,300 尼特，覆蓋 98.5% DCI-P3 色域，同時也獲得了 VESA DisplayHDR True Black 400 認證。NVIDIA G-SYNC 和 AMD FreeSync Premium 全都支援，透過預載的 webOS 系統，你也能輕鬆觀賞串流影片和暢玩雲端串流遊戲。

如果對尺寸有更大的需求，45 吋 5K 800R 的 Ultragear OLED GX9 也有相當不錯的價格。

LG UltraGear OLED GX9（45GX950A-B）

Amazon 會員特價 US$1,600（約 HK$12,450，免運費直送香港）｜原價 US$2,000

