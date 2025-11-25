香港 - Media OutReach Newswire - 2025年11月25日 - 聖誕將至，LIFETASTIC 以「Layers of Joy」為靈感，正式揭幕今年的聖誕限定系列，並以三大節日選擇為主軸：聖誕蛋糕、毛孩聖誕甜點、以及節日送禮精品，讓每一位客人——無論是想與家人朋友共享節日蛋糕、為毛孩準備專屬聖誕驚喜，或挑選一份有心思的交換禮物——都能在 LIFETASTIC 找到最對味的聖誕甜蜜。





LIFETASTIC全新限定聖誕蛋糕登場｜多款人氣交換禮物之選｜人寵狂歡派對

在人用蛋糕方面，品牌率先推出三款聖誕新口味：LIFETASTIC X Conspiracy Chocolate 聖誕朱古力核桃蛋糕（含麩質）、升級版法國忌廉士多啤梨蛋糕（含麩質），以及經典香印提子西瓜蛋糕（無麩質），以濃郁、優雅與清爽三種節日風味，為聖誕聚會與豐盛大餐畫上最精彩的甜蜜句號。



同時，LIFETASTIC 亦推出多款節日送禮新品，包含音樂盒雜錦牛油曲奇禮罐、LIFETASTIC X Conspiracy 聖誕限定手工朱古力禮盒、以及聖誕蛋糕禮券套裝，把美味與儀式感一併送到摯愛親友與合作夥伴手上，令每場聖誕派對與交換禮物時刻都更難忘。



此外，品牌特意為毛孩打造精緻健康的聖誕鮮食甜點——包括 聖誕毛孩馬卡龍禮盒、以及兩款節日造型寵物蛋糕 「聖誕樹」與「薑餅人」，讓主子與毛孩一同分享節日喜悅，為這個冬天增添最窩心的陪伴與祝福。





聖誕蛋糕（Christmas Cakes for People） LIFETASTIC X Conspiracy Chocolate 聖誕朱古力核桃蛋糕（含麩質）

LIFETASTIC X Conspiracy Chocolate Xmas Chocolate Pecan Layer Cake 升級版法國忌廉士多啤梨蛋糕（含麩質）

Upgraded Xmas Strawberry French Cream Layer Cake 經典香印提子西瓜蛋糕（無麩質）

Xmas Watermelon Shine Muscat Grape Layer Cake (Gluten Free) 聖誕送禮精品（Christmas Gifting Specials） 聖誕蛋糕禮券套裝 Christmas Cake Voucher Set



音樂盒雜錦牛油曲奇禮罐



Musical Assorted Butter Cookie Tin**



LIFETASTIC X Conspiracy 聖誕限定手工朱古力禮盒



Christmas-Edition Handcrafted Bonbons Gift Box**



聖誕毛孩甜點系列（Christmas Pet Treats Collection） 聖誕寵物蛋糕 Christmas Pet Cakes 聖誕毛孩馬卡龍禮盒 1）聖誕樹 Christmas Tree Pet Cake — HKD $58



2）薑餅人 Gingerbread Pet Cake — HKD $58



Christmas Pet Macaron Gift Set



— HKD $68



四款口味任選兩款Choose any two out of four flavors.：



鴨肉紅菜頭 ，雞肉紫薯 ，魚肉甘荀番薯 ，牛肉南瓜 Duck and beetroot, chicken and purple sweet potato, fish with carrot and sweet potato, beef and pumpkin.



LIFETASTIC PATISSERIE 分店資訊





中環 ifc商場

IFC

中環國際金融中心商場2樓2096B號舖

Shop 2096B, Podium Level 2, ifc mall, 8 Finance Street, Central, Hong Kong

+852 2564 8280 | 10:30am - 8:30pm (Sat-Thu & PH) ; 10:30am - 9pm (Fri)

金鐘港鐵站

Admiralty MTR

金鐘港鐵站ADM30B號舖

Kiosk ADM 30B, Admiralty MTR Station, Hong Kong

+852 3709 6364 | 11:30am - 8:30pm

銅鑼灣名店坊

Fashion Walk

銅鑼灣Fashion Walk 1樓Kiosk 1B號舖

Kiosk 1B, 1/F, Main Block, Fashion Walk, 11-19 Great George Street, Causeway Bay, Hong Kong

+852 2564 8283 | 12pm - 8:30pm (Mon-Thu, Sun & PH) ; 11am - 10pm (Fri-Sat)

太古城中心

Cityplaza

太古城中心2期1樓Area 115號舖

Area 115, 18 Taikoo Shing Road, Taikoo Shing , Hong Kong

+852 2395 3368 | 11am - 9:30pm (Mon-Thu) ; 11am - 10pm (Fri-Sun & PH)

尖沙咀The ONE

The ONE

尖沙咀The ONE 4樓L406號舖

Shop L406, Level 4, The ONE, 100 Nathan Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon

+852 2564 8533 | 11am - 9:30pm (Sun -Thu) ; 11am - 10pm (Fri & Sat)

旺角朗豪坊商場

Langham Place

旺角朗豪坊商場B2 35A號舖

Shop 35A, B2/F, Langham Place, 8 Argyle Street, Mong Kok

+852 2557 7261 | 11am - 10pm

九龍塘又一城

Festival Walk

九龍塘又一城LG2層 Kiosk C號舖

Kiosk C, Level LG2, Festival Walk, 80 Tai Chee Avenue, Kowloon Tong

+852 2154 1278 | 11am - 10pm

觀塘apm

APM

觀塘創紀之城5期1樓L1-5舖

Shop L1-5, Level 1, apm Millennium City 5 418 Kwun Tong Road, Kwun Tong

+852 3568 1352 | 11am - 9:30pm (Mon-Thu) ; 11am - 10pm (Fri-Sun & PH)

沙田新城市廣場

New Town Plaza

沙田新城市廣場3期3樓A304A號舖

Shop A304A, Level 3, New Town Plaza Phase 3, 18-19 Sha Tin Centre Street, Sha Tin

+852 2117 0708 | 11am - 9pm (Mon - Thu) ; 11am - 10pm (Fri - Sun)

元朗形點I

Yoho Mall I

元朗形點I期2樓2065號舖

Shop No. 2065, Level 2, YOHO MALL I, 9 Long Yat Road, Yuen Long

+852 3998 4262 | 12pm - 8:30pm (Mon-Thu) ; 11am - 10pm (Fri-Sun & PH)

荃灣廣場

Tsuen Wan Plaza

荃灣大壩街4-30號荃灣廣場1樓126號舖

Shop 126, Level 1, Tsuen Wan Plaza, 4-30 Tai Pa Street, Tsuen Wan

+852 3709 6045 | 11am - 10pm

The Southside





黃竹坑香葉道11號THE SOUTHSIDE地下G47號舖

Shop G47, G/F, THE SOUTHSIDE, 11 Heung Yip Road, Wong Chuk Hang

+ 852 2538 6990 | 11:30am- 8:30pm

屯門市廣場

Tuen Mun Town Plaza

屯門市廣場1期1樓1158號舖 (即將開幕）

Shop 1158, Level 1, Tuen Mun Town Plaza 1 (Coming Soon)

+852 2695 2677｜ 10:30am- 9:00pm





關於 LIFETASTIC

成立於 2016 年，啟發自澳洲的餐飲文化，品牌名稱融合「LIFE」與「FANTASTIC」，以「LIFE is FanTASTIC」為核心理念。作為香港首家把完整西瓜融入蛋糕的品牌，LIFETASTIC 透過不斷試驗與改良，選用更貼近本地口味的新鮮食材，成就招牌「草莓西瓜蛋糕」——西瓜的清爽、草莓的鮮甜與烤杏仁的芳香，相映成趣、層次分明。



LIFETASTIC 自設中央工房，以嚴選高級食材與嚴謹標準每日新鮮製作；我們亦為香港首家自創無麩質「杏仁餅底」與「糯米餅底」的品牌，帶來更輕盈而芳香的口感。

我們相信「人人都食到」：除經典款外，特別研發以稀有糖作替代甜味來源（更易配合關注血糖管理的客人），並提供 VEGAN 與 KETO 友善選擇；合共逾 20 款以時令水果為靈感的口味，涵蓋含麩與無麩質、純素與生酮等多元需要。



PETISSERIE（寵物甜點線）：作為香港在人寵友善甜點領域走得較前的品牌之一，LIFETASTIC 以「人・寵並行、人人都有份」為初心，按寵物友善原則研製專屬甜點，讓毛孩也能以自己的「安全配方甜點」參與慶祝——把對摯愛的心意化作日常的回饋。



在營運上，LIFETASTIC 以 PATISSERIE & CAFÉ 雙軌拓展，於 IFC Mall、又一城（Festival Walk）、太古城中心（Cityplaza） 設店；尖沙咀 THE ONE 為 LIFETASTIC Café，並正打造成LIFETASTIC Gold Member Club 的核心據點，為會員帶來更尊貴而親切的體驗。



關於 Conspiracy Chocolate

Conspiracy 是一家總部設於香港的 bean-to-bar 手工朱古力品牌，以結合 5,000 年的傳統工藝與現代科學技術聞名，帶來獨一無二、層次豐富的風味體驗。品牌由朱古力愛好者 Amit Oz 與 Celine Herren 於 2018 年創立，作品涵蓋經典歐洲風味，亦勇於以亞洲食材創作全新口味。



Conspiracy 與越南資深可可農直接合作，從源頭嚴格把控原料品質，同時確保農場獲得合理收入，建立獨立且可持續的營運模式，用最公平的方式呈現最純粹的可可風味。





