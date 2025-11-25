Alo Yoga官網全網7折
LIFETASTIC全新限定聖誕蛋糕登場｜多款人氣交換禮物之選｜人寵狂歡派對
香港 - Media OutReach Newswire - 2025年11月25日 - 聖誕將至，LIFETASTIC 以「Layers of Joy」為靈感，正式揭幕今年的聖誕限定系列，並以三大節日選擇為主軸：聖誕蛋糕、毛孩聖誕甜點、以及節日送禮精品，讓每一位客人——無論是想與家人朋友共享節日蛋糕、為毛孩準備專屬聖誕驚喜，或挑選一份有心思的交換禮物——都能在 LIFETASTIC 找到最對味的聖誕甜蜜。
在人用蛋糕方面，品牌率先推出三款聖誕新口味：LIFETASTIC X Conspiracy Chocolate 聖誕朱古力核桃蛋糕（含麩質）、升級版法國忌廉士多啤梨蛋糕（含麩質），以及經典香印提子西瓜蛋糕（無麩質），以濃郁、優雅與清爽三種節日風味，為聖誕聚會與豐盛大餐畫上最精彩的甜蜜句號。
同時，LIFETASTIC 亦推出多款節日送禮新品，包含音樂盒雜錦牛油曲奇禮罐、LIFETASTIC X Conspiracy 聖誕限定手工朱古力禮盒、以及聖誕蛋糕禮券套裝，把美味與儀式感一併送到摯愛親友與合作夥伴手上，令每場聖誕派對與交換禮物時刻都更難忘。
此外，品牌特意為毛孩打造精緻健康的聖誕鮮食甜點——包括 聖誕毛孩馬卡龍禮盒、以及兩款節日造型寵物蛋糕 「聖誕樹」與「薑餅人」，讓主子與毛孩一同分享節日喜悅，為這個冬天增添最窩心的陪伴與祝福。
摘要表 Abstract Table
聖誕蛋糕（Christmas Cakes for People）
LIFETASTIC X Conspiracy Chocolate 聖誕朱古力核桃蛋糕（含麩質）
升級版法國忌廉士多啤梨蛋糕（含麩質）
經典香印提子西瓜蛋糕（無麩質）
聖誕送禮精品（Christmas Gifting Specials）
聖誕蛋糕禮券套裝 Christmas Cake Voucher Set
音樂盒雜錦牛油曲奇禮罐
LIFETASTIC X Conspiracy 聖誕限定手工朱古力禮盒
聖誕毛孩甜點系列（Christmas Pet Treats Collection）
聖誕寵物蛋糕 Christmas Pet Cakes
聖誕毛孩馬卡龍禮盒
1）聖誕樹 Christmas Tree Pet Cake — HKD $58
2）薑餅人 Gingerbread Pet Cake — HKD $58
Christmas Pet Macaron Gift Set
LIFETASTIC PATISSERIE 分店資訊
中環 ifc商場
中環國際金融中心商場2樓2096B號舖
金鐘港鐵站
金鐘港鐵站ADM30B號舖
銅鑼灣名店坊
銅鑼灣Fashion Walk 1樓Kiosk 1B號舖
太古城中心
太古城中心2期1樓Area 115號舖
尖沙咀The ONE
尖沙咀The ONE 4樓L406號舖
旺角朗豪坊商場
旺角朗豪坊商場B2 35A號舖
九龍塘又一城
九龍塘又一城LG2層 Kiosk C號舖
觀塘apm
觀塘創紀之城5期1樓L1-5舖
沙田新城市廣場
沙田新城市廣場3期3樓A304A號舖
元朗形點I
元朗形點I期2樓2065號舖
荃灣廣場
荃灣大壩街4-30號荃灣廣場1樓126號舖
The Southside
黃竹坑香葉道11號THE SOUTHSIDE地下G47號舖
屯門市廣場
屯門市廣場1期1樓1158號舖 (即將開幕）
關於 LIFETASTIC
成立於 2016 年，啟發自澳洲的餐飲文化，品牌名稱融合「LIFE」與「FANTASTIC」，以「LIFE is FanTASTIC」為核心理念。作為香港首家把完整西瓜融入蛋糕的品牌，LIFETASTIC 透過不斷試驗與改良，選用更貼近本地口味的新鮮食材，成就招牌「草莓西瓜蛋糕」——西瓜的清爽、草莓的鮮甜與烤杏仁的芳香，相映成趣、層次分明。
LIFETASTIC 自設中央工房，以嚴選高級食材與嚴謹標準每日新鮮製作；我們亦為香港首家自創無麩質「杏仁餅底」與「糯米餅底」的品牌，帶來更輕盈而芳香的口感。
我們相信「人人都食到」：除經典款外，特別研發以稀有糖作替代甜味來源（更易配合關注血糖管理的客人），並提供 VEGAN 與 KETO 友善選擇；合共逾 20 款以時令水果為靈感的口味，涵蓋含麩與無麩質、純素與生酮等多元需要。
PETISSERIE（寵物甜點線）：作為香港在人寵友善甜點領域走得較前的品牌之一，LIFETASTIC 以「人・寵並行、人人都有份」為初心，按寵物友善原則研製專屬甜點，讓毛孩也能以自己的「安全配方甜點」參與慶祝——把對摯愛的心意化作日常的回饋。
在營運上，LIFETASTIC 以 PATISSERIE & CAFÉ 雙軌拓展，於 IFC Mall、又一城（Festival Walk）、太古城中心（Cityplaza） 設店；尖沙咀 THE ONE 為 LIFETASTIC Café，並正打造成LIFETASTIC Gold Member Club 的核心據點，為會員帶來更尊貴而親切的體驗。
關於 Conspiracy Chocolate
Conspiracy 是一家總部設於香港的 bean-to-bar 手工朱古力品牌，以結合 5,000 年的傳統工藝與現代科學技術聞名，帶來獨一無二、層次豐富的風味體驗。品牌由朱古力愛好者 Amit Oz 與 Celine Herren 於 2018 年創立，作品涵蓋經典歐洲風味，亦勇於以亞洲食材創作全新口味。
Conspiracy 與越南資深可可農直接合作，從源頭嚴格把控原料品質，同時確保農場獲得合理收入，建立獨立且可持續的營運模式，用最公平的方式呈現最純粹的可可風味。
新聞稿由客戶提供
