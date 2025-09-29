95歲網紅婆婆Grandma Droniak的4堂「自愛人生課」！前男友不喜歡我的穿搭：I don’t care！

95歲網紅婆婆 Grandma Droniak 的4堂「自愛人生課」！前男友不喜歡我的穿搭：I don’t care！

還在糾結在街上遇到 ex 該怎麼辦嗎？95歲婆婆 Lillian Droniak 教你如何好好愛自己，無論遇上任何事，亦要保持 “I don’t care” 的遊戲人間態度！

【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報！

誰是 Lillian Droniak ？

Lillian Droniak 現年 95 歲，因孫子 Kevin Droniak 上載的一條短片意外爆紅，更建立了個人帳號，分享她的有趣日常。內容看似無聊，但其實內裡蘊藏許多人生智慧，當你有煩惱時不妨向婆婆取經，吸收她的 I don’t care 正能量！

Grandma Droniak自愛能量1：Ex 不喜愛我的穿搭？I don’t care！

廣告 廣告

Lillian Droniak 經常用前男友當作玩笑話題，當她感到沉悶時會找前男友來解悶，而且只會穿自己喜愛穿的衣服。至於前男友喜不喜歡她的穿搭？她就是發自內心的 “I don’t care”。

當你在糾結前男友的想法時，其實就如 Grandma Droniak 般應先取悅自己，其他人怎樣想根本不重要。

「這是我今天與前男友約會的穿搭。他喜歡嗎？我不在乎。」 －Grandma Droniak

Grandma Droniak自愛能量2：穿自己喜愛的！

出門前覺得自己的穿搭太誇張了嗎？跟 Grandma Droniak 說一句：「我不在乎」！日常穿搭應顧及自己的喜好，迎合別人而穿一式一樣的沉悶服飾，人生也太無聊了吧。

將喜愛的衣服穿上身，自信地大步走在街上，別人怎麼想？老娘才不管呢～

「我希望你會希望我的穿搭。但如果你不喜歡，那是你的問題。」 －Grandma Droniak

Grandma Droniak自愛能量3：你比他更性感火辣！

面對心儀對象，總覺得自己渺小並沒有自信？Grandma Droniak 告訴你，世上沒有人比你更性感火辣，換上最美的服裝及妝容，如果對方不喜歡你？那只是他的問題！

心儀的對象讓你很心動嗎？如果他不喜歡你，那只是他的問題，不要質疑自己，你已經很棒了！

「他不可能比你更性感火辣，他們只經常帶來麻煩困擾。」 －Grandma Droniak

Grandma Droniak自愛能量4：隨年漸長不減自信

社會總告訴你女性在 30 歲後就不再年輕，失去了吸引力，又或不會再找到心儀對象嗎？年齡只是一個數字，無損你隨年漸長而增加的智慧。當你認為自己隨年老而失去魅力？婆婆現已 95 歲，依然自信滿滿！

「70年過去了，我完全沒有改變，當你每天享受人生時，精神絕不會老去。」 －Grandma Droniak

42歲陳妍希離婚後魅力狀態更佳？告別婚姻、回復單身的自愛哲學：兩個人不幸福，不如一個人過

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

個人成長：

31歲韓韶禧來港見粉絲，告訴女生們「自愛不內耗」魅力金句：找到自己色彩，閃閃發亮就好了

Cardi B「搶口女王」自愛宣言：鼓勵女性擁抱自信、追求平等與遠離毒性關係

TWICE定延因生病變胖，被網民抨擊！不一樣的偶像拒絕「身材焦慮」，自愛不內耗告白：展現強大能量和真實的我