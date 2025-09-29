焦點

男子火鍋放題打包食材被職員踢爆

Yahoo Style HK

95歲網紅婆婆Grandma Droniak的4堂「自愛人生課」！前男友不喜歡我的穿搭：I don’t care！

Yahoo Style
Yahoo Style
95歲網紅婆婆Grandma Droniak的4堂「自愛人生課」！前男友不喜歡我的穿搭：I don’t care！
95歲網紅婆婆Grandma Droniak的4堂「自愛人生課」！前男友不喜歡我的穿搭：I don’t care！

還在糾結在街上遇到 ex 該怎麼辦嗎？95歲婆婆 Lillian Droniak 教你如何好好愛自己，無論遇上任何事，亦要保持 “I don’t care” 的遊戲人間態度！

【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報！

誰是 Lillian Droniak ？

Lillian Droniak 現年 95 歲，因孫子 Kevin Droniak 上載的一條短片意外爆紅，更建立了個人帳號，分享她的有趣日常。內容看似無聊，但其實內裡蘊藏許多人生智慧，當你有煩惱時不妨向婆婆取經，吸收她的 I don’t care 正能量！

Grandma Droniak自愛能量1：Ex 不喜愛我的穿搭？I don’t care！

廣告

Lillian Droniak 經常用前男友當作玩笑話題，當她感到沉悶時會找前男友來解悶，而且只會穿自己喜愛穿的衣服。至於前男友喜不喜歡她的穿搭？她就是發自內心的 “I don’t care”。

當你在糾結前男友的想法時，其實就如 Grandma Droniak 般應先取悅自己，其他人怎樣想根本不重要。

「這是我今天與前男友約會的穿搭。他喜歡嗎？我不在乎。」 －Grandma Droniak

Grandma Droniak自愛能量2：穿自己喜愛的！

出門前覺得自己的穿搭太誇張了嗎？跟 Grandma Droniak 說一句：「我不在乎」！日常穿搭應顧及自己的喜好，迎合別人而穿一式一樣的沉悶服飾，人生也太無聊了吧。

將喜愛的衣服穿上身，自信地大步走在街上，別人怎麼想？老娘才不管呢～

「我希望你會希望我的穿搭。但如果你不喜歡，那是你的問題。」 －Grandma Droniak

Grandma Droniak自愛能量3：你比他更性感火辣！

面對心儀對象，總覺得自己渺小並沒有自信？Grandma Droniak 告訴你，世上沒有人比你更性感火辣，換上最美的服裝及妝容，如果對方不喜歡你？那只是他的問題！

心儀的對象讓你很心動嗎？如果他不喜歡你，那只是他的問題，不要質疑自己，你已經很棒了！

「他不可能比你更性感火辣，他們只經常帶來麻煩困擾。」 －Grandma Droniak

Grandma Droniak自愛能量4：隨年漸長不減自信

社會總告訴你女性在 30 歲後就不再年輕，失去了吸引力，又或不會再找到心儀對象嗎？年齡只是一個數字，無損你隨年漸長而增加的智慧。當你認為自己隨年老而失去魅力？婆婆現已 95 歲，依然自信滿滿！

「70年過去了，我完全沒有改變，當你每天享受人生時，精神絕不會老去。」 －Grandma Droniak

>>按此下載<<全新Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！

相關文章：42歲陳妍希離婚後魅力狀態更佳？告別婚姻、回復單身的自愛哲學：兩個人不幸福，不如一個人過

42歲陳妍希離婚後魅力狀態更佳？告別婚姻、回復單身的自愛哲學：兩個人不幸福，不如一個人過
42歲陳妍希離婚後魅力狀態更佳？告別婚姻、回復單身的自愛哲學：兩個人不幸福，不如一個人過

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

個人成長：

31歲韓韶禧來港見粉絲，告訴女生們「自愛不內耗」魅力金句：找到自己色彩，閃閃發亮就好了

Cardi B「搶口女王」自愛宣言：鼓勵女性擁抱自信、追求平等與遠離毒性關係

TWICE定延因生病變胖，被網民抨擊！不一樣的偶像拒絕「身材焦慮」，自愛不內耗告白：展現強大能量和真實的我

其他人也在看

內地廣電總局重手抵制「失德藝人」　禁用3類違法藝人

內地廣電總局重手抵制「失德藝人」　禁用3類違法藝人

內地出重手抵制「失德藝人」！國家廣播電視總局（廣電總局）於9月25日召開新聞發布會，表示將修訂《電視劇管理辦法》

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
港人灣區移居失敗 回流香港揸的士仲好搵？

港人灣區移居失敗 回流香港揸的士仲好搵？

正當港府提倡移居大灣區北上生活，近日卻有港人移居失敗回流個案。話說擁有11萬追蹤者的香港Youtuber大衛，移居東莞虎門生活7個月，由讚嘆大灣區食住好完勝香港，到直言根本不適合 「青年養老」，近日已回流香港揸的士搵食，首天淨賺1450元—個案對北上生活有極大啟示

Yahoo財經 ・ 23 小時前
SEVENTEEN啟德演唱會71歲成龍任嘉賓　唱《真心英雄》掀高潮　網民：無啦啦變流行經典50年｜有片

SEVENTEEN啟德演唱會71歲成龍任嘉賓　唱《真心英雄》掀高潮　網民：無啦啦變流行經典50年｜有片

出道10年的韓國超人氣男團SEVENTEEN，繼2018年後，相隔7年再來香港開演唱會，昨晚（9月27日）起一連兩晚在啟德主場館舉行...

Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
機器人專家警告：人型機器人根本「長錯樣子」 泡沫注定破裂

機器人專家警告：人型機器人根本「長錯樣子」 泡沫注定破裂

著名機器人專家羅德尼 · 布魯克斯（Rodney Brooks）對正在向人形機器人新創公司投入數十億資金的投資人發出警告：你們在浪費錢。

鉅亨網 ・ 3 小時前
中國8月工業企業利潤大幅成長 扭轉此前數月的下跌局面

中國8月工業企業利潤大幅成長 扭轉此前數月的下跌局面

中國工業企業利潤大幅成長，扭轉了數月的下滑表現，表明政府為解決產能過剩和過度競爭而採取的行動正在奏效。

Bloomberg ・ 1 天前
阿根廷披索連3天狂瀉！米萊「休克療法」快變「休克危機」 中美聯手緊急輸血

阿根廷披索連3天狂瀉！米萊「休克療法」快變「休克危機」 中美聯手緊急輸血

阿根廷近日陷入劇烈金融震盪，剛推行「休克療法」的總統米萊正面臨執政以來最嚴峻考驗。自 9 月 22 日起，披索匯率連 3 日斷崖式下跌，阿根廷央行被迫動用有限外匯存底，3 天狂拋 11 億美元回購披索救市，卻難阻市場恐慌。若匯率崩盤持續，阿根廷外匯存底恐迅速耗盡，國家恐將再度瀕臨破產邊緣。

鉅亨網 ・ 21 小時前
$1突發搶龍蝦！富臨皇宮大閘蟹+片皮鴨放題限時77折！人均$499起歎蟹粉三重奏撈、蟹粉湯小籠包

$1突發搶龍蝦！富臨皇宮大閘蟹+片皮鴨放題限時77折！人均$499起歎蟹粉三重奏撈、蟹粉湯小籠包

踏入秋天，又到大閘蟹當造季，各位蟹迷當然要好好把握機會，瘋狂食到夠！富臨皇宮最近推出兩小時無限任食大閘蟹及片皮鴨放題優惠，限時77折後人均低至$499即可盡情想食幾多就幾多！而富臨皇宮更加碼每人再送一份「珍味定食」，當中每人有一隻黑魚子、和味鮑魚、蜜汁叉燒、溏心蛋、話梅紅茄，大食控都一定夠飽！9月25日晚上9點大家只要去Klook預訂，獨家再送一份蟹粉三重奏撈及任食蟹粉湯小籠包，cp值極高！各位快趁優惠價約齊親朋戚友食餐勁喇！

Yahoo Food ・ 1 天前
關智斌啟德騷發生意外　引體上升失手撻落台

關智斌啟德騷發生意外　引體上升失手撻落台

歌手關智斌（Kenny）於啟德體藝館舉行兩場《The Endless Adventure Live in Hong Kong》演唱會，今晚舉行尾場，歌手謝霆鋒、內地歌手胡彥斌、何佩瑜、李靖筠、洪卓立，女團VIVA，曾樂彤、郭思、劉若寶、艾妮及昔日SUN BOYZ隊友麥子豪等捧場。頭場玩到出神入化的街頭健身架，挑戰人體力學，今晚挑戰時卻不慎失手，Kenny整個人撻落台，不過Kenny反應好快，立即起身亦無受傷，若無其事與Dancers繼續跳，但無再上架。

東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
雷軍：小米17 Pro Max 銷量佔比逾50%

雷軍：小米17 Pro Max 銷量佔比逾50%

小米(1810.HK)對標蘋果 iPhone 17 的小米17系列旗艦機型開賣,董事長兼 CEO 雷軍在微博發文指,小米17 Pro Max 單款機型打破了今年國產手機全價位段首銷全天銷量、銷售額紀錄,在小米17系列中銷量佔比超過50%。

infocast ・ 1 天前
積金易平台進入最後階段　積金局強調：用戶資料皆儲存香港境內伺服器

積金易平台進入最後階段　積金局強調：用戶資料皆儲存香港境內伺服器

「積金易」平台的上台安排9月開始進入最後階段，第十個受託人會在下星期五（10月3日）上台，而最後兩個受託人將分別在今年11月及12月陸續加入「積金易」。兩個強積金行業計劃亦會在今年內完成系統開發，積金局會在適時公布上台時間，屆時將實現強積金全面數碼化。 積金局主席劉麥嘉軒今天(9月28日)發表網誌，表示，「積金易

am730 ・ 16 小時前
【UNIQLO】20周年慶首彈 第一周人氣新品首次優惠（即日起至09/10）

【UNIQLO】20周年慶首彈 第一周人氣新品首次優惠（即日起至09/10）

Uniqlo20周年慶第一周優惠帶嚟今年最 Hit 時尚好物嘅首次限定優惠，包括拉鏈短身外套 、JWA直腳牛仔褲，仲有更多stylish 單品同步優惠中！喺網店落單揀埋門店自取，當日下午 1 時前落單，最快即日晚上7時後可到店取貨！

YAHOO著數 ・ 1 天前
操盤手札記│芯片之爭 中美奇招鬥奇招（割柑人）

操盤手札記│芯片之爭 中美奇招鬥奇招（割柑人）

半導體產業正在迎來由AI驅動嘅變革，係中美科技戰嘅核心戰場，芯戰實為AI軍備競賽！上周港股亦見科技股領軍，阿里巴巴更擔大旗，巴巴喺一連三日嘅雲棲大會亮出AI發展藍圖，恒生指數恍如巴巴指數，恒指上周唯一嗰支大陽燭，正係雲棲大會開幕嗰日出現

Yahoo財經專欄 ・ 1 小時前
荔景 浩景臺｜半山「夾屋」 兩房特色戶呎價1萬元

荔景 浩景臺｜半山「夾屋」 兩房特色戶呎價1萬元

位於荔景半的浩景臺，是伙數最多的「夾屋」，有1456伙。它在1998年落成入伙，樓齡約27年。相對其他「夾屋」，附近沒有甚麼配套，樓下只有一間便利店，但交投卻是最旺的三個屋苑之一。

28Hse.com ・ 1 天前
爆一爆｜經得起風浪 先好買呢個無敵海景盤（Louise）

爆一爆｜經得起風浪 先好買呢個無敵海景盤（Louise）

樺加沙襲港，由信和（0083.HK）和郭炳湘家族的帝國集團（佔40%)持有的富麗敦酒店遭殃。一場風暴揭示臨海無敵海景之物業，原來有咁大風險。

Yahoo財經專欄 ・ 18 小時前
王衛個人掏1.2億元人民幣 向順豐長期服務員工發紅包

王衛個人掏1.2億元人民幣 向順豐長期服務員工發紅包

順豐控股(6936.HK)創辦人王衛又自掏腰包,給順豐員工大手筆發紅包。

infocast ・ 1 天前
【百佳】每口佳團圓 買7支舒適達牙膏送總值$390.7禮品（即日起至02/10）

【百佳】每口佳團圓 買7支舒適達牙膏送總值$390.7禮品（即日起至02/10）

百佳精選中秋過節產品，即睇今個星期有咩筍貨，再到百佳門市或網店掃貨！今期超抵優惠有金象牌頂上茉莉香米8公斤裝 $94.9/包，買李錦記罐頭鮑魚產品(280克或以上)滿$98即送總值$36.7禮品，買7支舒適達修復保護/ 抗敏護齦/ 速效抗敏/ 全方位保護100克單支裝牙膏即送總值$390.7禮品，買啤酒滿$120送IF椰青水350毫升4支裝，買2件樂事薯條/ 樂事X百佳/ 多樂脆X百佳/ Cheetos/ Ruffles零食送1支維他無糖冷泡茶飲品860毫升，買卡樂B零食產品滿$50送卡樂B宅卡B BBQ味薯條85克！

YAHOO著數 ・ 1 天前
賴慰玲長子盡得媽媽優良遺傳充滿演藝細胞　「少年關智斌」Marat為Kenny演唱會表演者

賴慰玲長子盡得媽媽優良遺傳充滿演藝細胞　「少年關智斌」Marat為Kenny演唱會表演者

歌手關智斌（Kenny）一連兩晚在啟德體藝館舉行《The Endless Adventure Live in Hong Kong》演唱會，除了Kenny在舞台上送上精彩的演出外...

Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
【759阿信屋】沙田希爾頓中心分店新張全店7折（只限28/09）

【759阿信屋】沙田希爾頓中心分店新張全店7折（只限28/09）

759阿信屋沙田希爾頓中心分店今日（9月28日）上午9時開幕，為慶祝新店開張，今日進行一日限定全店7折！

YAHOO著數 ・ 21 小時前
港島香格里拉酒店自助餐第2位半價+再減$100！人均$440起食花雕蛋白蒸花蟹、黃金蟹黃粥、新鮮捕撈吞拿魚腩刺身

港島香格里拉酒店自助餐第2位半價+再減$100！人均$440起食花雕蛋白蒸花蟹、黃金蟹黃粥、新鮮捕撈吞拿魚腩刺身

蟹迷注意，港島香格里拉大酒店兩大主題自助餐絕對是蟹迷的福音！9月仍有「海鮮美食坊」自助，花蟹、三點蟹、麵包蟹等，一口暢享蟹肉清甜；10月由「蟹逅金秋」主題接力，全蟹宴搭配時令大閘蟹，爆膏甘香超誘人！更驚喜的是優惠疊加福利：第2位半價後人均低至$440，輸入優惠碼【ISL100】再減$100，還能疊加優惠！9月26日中午12:00在KKday準時開搶，豈能錯過？

Yahoo Food ・ 1 天前
特朗普藥品關稅計畫似乎讓許多藥企鬆了口氣

特朗普藥品關稅計畫似乎讓許多藥企鬆了口氣

【彭博】— 美國總統特朗普計畫對品牌和專利藥品進口徵收100%關稅，許多投資者對此反應平淡，他們押注特朗普對在美生產藥企的豁免會減輕衝擊。

Bloomberg ・ 2 天前