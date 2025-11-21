「被戴綠帽」經歷，出軌已算低級！ Lily Allen 「最強復仇專輯」數盡5大伴侶Red Flag徵兆

近日歐美熱議英國歌手 Lily Allen 的最新專輯《West End Girl》，透過 14 首歌道出「被渣男惡劣對待」的全經過，更被封為比戴安娜王妃更狠的「復仇專輯」！一起來看看《West End Girl》中所道出的五大伴侶 Red Flag 徵兆，猶如親身感受「被戴綠帽」的痛！

【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報！

誰是 Lily Allen？

廣告 廣告

Lily Allen 是英國的流行樂歌手，直白而憤怒的歌詞風格，配上甜美少女感的音樂，唱出無數英國女生的心聲。Lily Allen 與 Sam Cooper 離婚後， 2020 年與《怪奇物語》警長 David Harbour 結婚， Lily Allen 帶同兩名女兒移居至美國荷里活隨夫生活。四年後於去年 12 月分開，Lily Allen 日前推出震撼專輯《West End Girl》細訴婚姻中「被戴綠帽」的往事，歌詞中並沒有賣慘，只是「血淋淋」地說出離婚經過，引起全城熱議。

David Harbour 所引起的爭議

Lily Allen 與前夫 David Harbour 的婚姻引起全城熱議。(Photo by Sean Zanni/WireImage)

網民搜出Lily Allen擔任舞台劇女主角時，David Harbour贈送的「奇怪」卡片。

美國演員 David Harbour 由舞台劇出道，較知名的角色為 NETFLIX 《怪奇物語》的警長。《West End Girl》推出後，網民翻出 David Harbour 笑說自己演了數十部舞台劇也未有獲獎，認為 Lily Allen 更不可能有提名（ 但 Lily Allen 憑《2:22 A Ghost Story》入圍英國獨立獎），更對鏡頭反白眼。舞台劇開演前，更送上「Bad Luck Flower」，現在看來確實有點空穴來風。

最近 David Harbour 更被爆出被《怪奇物語》主角之一的 Millie Bobby Brown 投訴，提出長達數頁的申訴文件，指控 David Harbour 作出霸凌及騷擾行為。

《West End Girl》伴侶 Red Flag 徵兆1）妒忌伴侶的事業

Lily Allen 《West End Girl》

Lily Allen 在《West End Girl》一曲中，指出自己拿下了《2:22 A Ghost Story》的女主角時，丈夫只回了一句「你應該要試鏡」沒有表示支持，質疑伴侶的能力。Lily Allen 前往倫敦準備舞台劇時，伴侶竟致電並「要求開放性婚姻」，在被心理操縱之下「被逼」接受，遇上這些伴侶時，果斷分手「救自己」吧！

「I said, “I got some good news, I got the lead in a play” That’s when your demeanour started to change, You said I’d have to audition.」 －《West End Girl》Lily Allen

《West End Girl》伴侶 Red Flag 徵兆2）不愛又不願放手

Lily Allen 《Sleepwalking》

《Sleepwalking》中指出丈夫早已不愛自己，但卻不願放手強行佔有，丈夫指出「不愛你全是你的錯」，反覆向女方洗腦「我不愛你 也不會離開你」，意指你必須要更努力獲得我的愛，就是常見的「心理操縱」手法。遇上這些伴侶，真的就像活於恐怖片一樣！

「But you let me think it was me in my head, And nothing to do with them girls in your bed.」 －《Sleepwalking》Lily Allen

《West End Girl》 Red Flag 徵兆3）出軌只有無限次

Lily Allen 投入不情願的「開放式婚姻」，「規條」指丈夫只能「花錢買服務」。被網友評為「最強復仇曲」的《Madeline》中，描繪丈夫的公寓藏有手寫情信及數百個安全套，出軌對象是戲服設計師 Natalie Tippett。歌曲中更直接加入「情婦的電郵」解釋，「情婦」指二人只有肉體關係，事實卻放在眼前。一直的說謊、出軌、狡辯，同時又不願離婚，確實十分 Red Flag。

「”I can’t trust anything that comes out of his mouth.」 －《Madeline》Lily Allen

《West End Girl》 Red Flag 徵兆4）出軌更帶回家

引起最大迴響的歌曲《Pu**y Palace》中，指控丈夫除了在自己的寓所過著「性福生活」，更將外遇的女性帶回家。自己的安樂窩變成最不安的「出軌皇宮」，就如「後宮」般讓人崩潰瘋狂。作為最直白的「綠帽神曲」，猶如帶領大家走入出軌現場般，確實使人聽得心碎。

「I don’t want you in my bed, go to the apartment in the West Village instead.」 －《Pu**y Palace》Lily Allen

《West End Girl》 Red Flag 徵兆5）被對方當成聖母

Lily Allen《Pu**y Palace》

《Fruityloop》就是一篇離婚女性的自省，丈夫一直當自己是聖母，希望女方容納一切的錯誤及任性，包括出軌及破壞承諾。而女方只想找一個「照顧自己的爸爸」，用盡方法「拯救婚姻」及「無限包容」，卻獲得史前的失敗。當伴侶活在自己的「童夢世界」，不要再認為自己能拯救他人了，先救自己方能擁有健康的關係呢～

「Wish I could fix all your sh*t, but all your sh*t’s yours to fix. Cos it’s not me, it’s you.」 －《Fruityloop》Lily Allen

李施嬅揭前度「Red Flag」原因，果斷分手斬8年情：「先斬後奏」讓朋友睡主人房，忽略伴侶感受

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

兩性關係：

24歲「排球王子」高橋藍是情場「Red Flag」？被爆「偷食」河北彩伽令人設崩壞

戀愛頭號Red Flag「洪水式操縱」是什麼？兩性關係中的情緒勒索：3個警示讓你避開渣男/渣女

兩性關係不只「Red Flag」，8大愛情旗號大解密：Black Flag＝戀愛絕路，Beige Flag又是什麼？