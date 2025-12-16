LILY ALLEN、LITTLE SIMZ 及 BIANCA BUSTAMANTE 等明星佩戴沙漠鑽石珠寶閃耀英國時尚大獎紅地毯

關注

英國倫敦 - Media OutReach Newswire - 2025年12月16日 - 近日，在英國倫敦皇家亞伯特音樂廳 (Royal Albert Hall) 舉辦的2025英國時尚大獎頒獎典禮 (Fashion Awards) 上，沙漠鑽石以其獨特光芒成為紅地毯上的 閃耀焦點。 歌手兼詞曲作者Lily Allen、音樂人兼演員Little Sim）及Bianca Bustamante等嘉賓，皆佩戴鑲嵌沙漠鑽石的天然鑽石珠寶優雅亮相。

Desert diamonds grace the red carpet at the Fashion Awards 2025
Desert diamonds grace the red carpet at the Fashion Awards 2025
Lily Allen選擇佩戴鑲嵌沙漠鑽石的Moussaieff高級珠寶作品，由知名造型師Leith Clark為其精心打造整體造型。 她頸上 的高級珠寶項鍊鑲嵌28.72克拉棕色鑽石與55.72克拉白鑽，採用白金精製而成; 與之搭配的高級珠寶耳環則分別鑲嵌35.82克拉與35.66克拉橙棕色鑽石，並以6.43克拉白鑽點綴，採用鉑金鑲嵌。 整套珠寶奢華而富有個性，與紅毯的熠熠星光相得益彰。

榮獲「年度文化創新者」(Cultural Innovator of the Year) 稱號的Little Simz，佩戴由Ara Vartanian設計的沙漠鑽石珠寶，造型師Luci Ellis為其搭配，完美融合了前衛風格與典雅氣質。

Bianca Bustamante 亦選擇了Ara Vartanian的沙漠鑽石珠寶作品，由造型師Holly White精心設計。

沙漠鑽石捕捉了光線與大地色調之間的互動，在孕育它們的地貌與佩戴者個人之間建立起一種緊密連繫。 沙漠鑽石的靈感源自沙漠景觀的壯麗色調，展現出繽紛的自然色彩。 從溫暖的白色與陽光淺黃，漸次延伸至香檳與蜜糖色調，深入至赭石、威士忌與落日棕，宛如將金色沙丘、琥珀天空與熾熱地平線凝聚於指尖。

每一顆沙漠鑽石都是對個性的致敬。 它不僅僅是一件珠寶，更是誠摯的邀請，鼓勵每個人選擇那顆與自身故事、個人風格和獨特審美共鳴的天然鑽石。

- 完 -



