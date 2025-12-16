LILY ALLEN、LITTLE SIMZ 及 BIANCA BUSTAMANTE 等明星佩戴沙漠鑽石珠寶閃耀英國時尚大獎紅地毯

英國倫敦 - Media OutReach Newswire - 2025年12月16日 - 近日，在英國倫敦皇家亞伯特音樂廳 (Royal Albert Hall) 舉辦的2025英國時尚大獎頒獎典禮 (Fashion Awards) 上，沙漠鑽石以其獨特光芒成為紅地毯上的 閃耀焦點。 歌手兼詞曲作者Lily Allen、音樂人兼演員Little Sim）及Bianca Bustamante等嘉賓，皆佩戴鑲嵌沙漠鑽石的天然鑽石珠寶優雅亮相。





Desert diamonds grace the red carpet at the Fashion Awards 2025

Lily Allen選擇佩戴鑲嵌沙漠鑽石的Moussaieff高級珠寶作品，由知名造型師Leith Clark為其精心打造整體造型。 她頸上 的高級珠寶項鍊鑲嵌28.72克拉棕色鑽石與55.72克拉白鑽，採用白金精製而成; 與之搭配的高級珠寶耳環則分別鑲嵌35.82克拉與35.66克拉橙棕色鑽石，並以6.43克拉白鑽點綴，採用鉑金鑲嵌。 整套珠寶奢華而富有個性，與紅毯的熠熠星光相得益彰。



榮獲「年度文化創新者」(Cultural Innovator of the Year) 稱號的Little Simz，佩戴由Ara Vartanian設計的沙漠鑽石珠寶，造型師Luci Ellis為其搭配，完美融合了前衛風格與典雅氣質。



Bianca Bustamante 亦選擇了Ara Vartanian的沙漠鑽石珠寶作品，由造型師Holly White精心設計。



沙漠鑽石捕捉了光線與大地色調之間的互動，在孕育它們的地貌與佩戴者個人之間建立起一種緊密連繫。 沙漠鑽石的靈感源自沙漠景觀的壯麗色調，展現出繽紛的自然色彩。 從溫暖的白色與陽光淺黃，漸次延伸至香檳與蜜糖色調，深入至赭石、威士忌與落日棕，宛如將金色沙丘、琥珀天空與熾熱地平線凝聚於指尖。



每一顆沙漠鑽石都是對個性的致敬。 它不僅僅是一件珠寶，更是誠摯的邀請，鼓勵每個人選擇那顆與自身故事、個人風格和獨特審美共鳴的天然鑽石。





