LimX Dynamics 發佈新款人形機械人 Oli 展示穩定行走能力

中國機器人公司 LimX Dynamics 最近發佈了一段新視頻，展示其全尺寸類人機器人 Oli 的重大升級。視頻中，Oli 穩定地在鬆軟的沙子、突出的岩石、搖晃的木板和散落的碎片上行走，展現了其出色的平衡能力。這款機器人旨在吸引研究人員和系統集成商，加速類人機器人的開發，提供關節級控制、高級執行能力及軟件開發套件（SDK），並具備模塊化設計。

在十月，來自深圳的公司還在 YouTube 上發佈了一段視頻，展示兩台 Oli 類人機器人平躺在地面上，然後自動站起來。Oli 機器人擁有 31 個經過精心調校的關節，提供寬廣且靈活的運動範圍。其感知系統將胸部的深度攝像頭與另一個安裝在上方的攝像頭相結合，為機載處理器提供持續的環境數據。專用的運動跟踪單元不斷監控平衡，並根據情況進行實時調整，這在 Oli 的障礙賽中尤為明顯。

當沙子在其腳下移動時，Oli 能迅速補償突然的重量變化；當木板彎曲時，它微妙地改變步伐；遇到岩石和散落的碎片時，則需要快速重新計算，但 Oli 依然保持穩定、從容的步伐。在測試過程中，機器人遇到一塊突出的岩石，腳落在邊緣，身體暫時前傾。控制軟件立即反應，感知不規則的動量並調整下一步，Oli 縮短一步，將另一隻腳放在附近的鬆散砂礫中，吸收衝擊並重新對齊其質心。雖然周圍的碎片隨之移動，機器人卻依然穩定，毫不猶豫地繼續前進。

根據 Techeblog 的報導，LimX 還強調了其他功能，例如物體拾取和全身伸展，暗示其實用性。Oli 在雜亂空間中導航、探索不平坦地面或幫助標記危險似乎都在其操作範圍內。

Oli 於今年七月推出，作為一款通用的類人機器人，身高 165 厘米，體重 121 磅（約 55 公斤），具備 31 個自由度，能夠通過可互換的末端執行器完成精細的動作。其模塊化架構支援快速拆卸和組件更換，適合快速的研究與開發循環。機器人的移動依賴於高保真傳感器和先進的運動規劃算法，每條腿提供六個自由度，手臂和腰部的額外關節使其能夠平滑地進行類人動作，包括彎曲、伸展和精確抓取。

為了實現環境感知，Oli 使用多傳感器融合技術，整合了 6 軸慣性測量單元（IMU）、安裝在頭部和胸部的 Intel RealSense D435i 深度攝像頭，以及可選的外部模塊，如 LiDAR。這些硬體使得 3D 繪圖、空間理解和在雜亂或動態空間中的物體檢測成為可能。技術連接方面，平台內建 USB 3.0 和 3.2 端口、千兆以太網，以及專用的電源接口。

開發工具包括支援 Python 和主要模擬環境（如 NVIDIA Isaac Sim、MuJoCo 和 Gazebo）的模塊化 SDK。運動庫通過空中更新進行維護，用戶可獲得文檔、整合指導及持續支持，以加快原型設計和部署。在早期展示中，Oli 展示了古典舞蹈序列及其撿起網球的能力，突顯了其精確性和自主控制。後來，它還完成了一個全身伸展的例行動作，甚至在健身房舉起啞鈴並與人類教練一起演練功夫動作。

