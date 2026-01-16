A-Lin屢傳婚變球星老公 真實互動曝光

【on.cc東網專訊】台灣歌手A-Lin與球星老公黃甘霖結婚19年，近年兩人鮮少同框，加上A-Lin奪下金曲歌后寶座時，並未特別感謝老公，婚變傳聞甚囂塵上，如今更有知情人士透露兩人婚姻關係仍在，只是早已經貌合神離「各過各的生活」。

據台媒報道，黃甘霖友人透露，A-Lin跟老公的婚姻關係仍在，礙於夫妻倆生活圈及朋友圈幾乎沒有交集，才會鮮少同進同出，像是黃甘霖目前擔任台鋼雄鷹隊外野兼跑壘教練，因為工作緣故長居在台南，A-Lin為了打拚演藝事業，生活重心幾乎都在台北，加上經常出國工作，夫妻倆聚少離多，加上生活形態不同，鮮少有機會一起露面。然而，友人還指出A-Lin跟黃甘霖早就協議好「顧好自己和小孩就好」，許久前就已經開始「各過各的生活」，對於一度傳出A-Lin跟老公黃甘霖早就離婚，A-Lin經紀人駁斥傳聞，再度重申：「沒有這件事」。

此外，對於外界盛傳的開唱計劃，A-Lin經紀人則低調回應「尚未規劃」，不過希望今年有望推出新專輯。A-Lin近來忙於出道20周年「歌迹Journey」巡演，將於1月24日在佛山站起跑，隨後更將巡迴至廈門、上海、香港及大連等地，同時籌備新專輯，工作滿檔。而大巨蛋方面，工作人員也在接洽當中，雖然今年檔期已滿，但傳出明年初有機會唱進大巨蛋，讓歌迷相當期待。

