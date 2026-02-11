A-Lin成都開唱晒腿爆金句 賈靜雯驚喜現身撐姊妹

【on.cc東網專訊】台灣歌手A-Lin全新巡演「歌迹Journey」已啟動，日前完成一連3日的成都站，吸引大批歌迷到場支持，好友賈靜雯也驚喜現身台下應援。向來十分幽默的A-Lin，與歌迷互動時頻爆金句，逗得大家開心不已，她指見到有粉絲抱怨服裝設計會擋住視線，她即撩起裙擺霸氣說：「我告訴你們，我的美腿在這邊，你們要加錢吧！」惹起全場爆笑。

之後她又抬頭表示2、3樓觀眾視野更好，可以從上面看到服裝「空心」的角度，搞笑說：「你們要加更多錢，因為有長輩的部分。」不過她亦讓粉絲放心，自己事先做好「安全測試」，絕對不會走光。另外，本月10日適逢是其《失戀無罪》專輯發行滿20年的日子，她感謝粉絲多年來的不離不棄，「真的很感謝老天爺給我這副嗓子，讓我有宣洩的出口，也感謝老天爺賞給你們有這麼會聽的耳朵。」場面感動。

