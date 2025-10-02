Lippmann 的彩色照片如何在諾貝爾獎中超越 Max Planck 的物理學

在1908年，Gabriel Lippmann 獲得諾貝爾物理學獎，然而他自己承認這項發明的實用性有限。他的彩色攝影方法基於光學干涉，需在充足陽光下至少曝光一分鐘。“這對於肖像來說太長了，”他在諾貝爾講座中坦言，並以一種無奈的語氣總結道：“生命短暫，進步緩慢。”這一時刻顯得格外低調。20世紀初的物理學充滿了持久重要的發現。J.J. Thomson 在1906年因發現電子而獲獎，阿爾伯特·米歇爾森在1907年因其精確的光學實驗而受獎。相較之下，Lippmann 的繁瑣技術已經被更快的攝影過程所取代。問題不在於他為何發明，而在於他為何因這項發明而獲得物理學界最具聲望的獎項。

根據諾貝爾檔案，Lippmann 並非外來者。在1901年至1908年間，他被12位不同的人提名23次，其中包括諾貝爾獎得主和領先學者。然而，這些提名全來自法國。根據卡爾·格蘭丁（Karl Grandin）的說法，當時的法國學術界對於提名的協調努力是相當普遍的。他在接受《Physics World》採訪時指出，國家層面的遊說並非總能保證成功：“有時候，當法國學院的所有成員都簽名提名時，這在某個時候看起來可能非常令人印象深刻，但也可能在相反的方向上起作用。”因此，儘管法國的支持提高了 Lippmann 的能見度，但這並不是唯一的因素。實際上，影響斯德哥爾摩決策的還有對新理論的猶豫以及強大科學家之間的個人競爭。

在1908年，諾貝爾物理學委員會的主席克努特·昂斯特朗（Knut Ångström）最初偏向於馬克斯·普朗克（Max Planck）。普朗克的量子能量理論正在改變物理學的基礎。然而，委員會面臨的困境是，普朗克的理論仍然是新穎的，缺乏堅實的實驗證據。單獨頒發給他似乎過於草率，且在量子理論領域中沒有任何實驗物理學家被提名共享這一榮譽。這種不確定性為個人影響結果留出了空間。瑞典化學家和諾貝爾獎得主斯萬特·阿瑞尼烏斯（Svante Arrhenius）強烈支持普朗克，而他的對手數學家古斯塔夫·米塔格-萊夫勒（Gustaf Mittag-Leffler）則持不同意見。他們之間的競爭已成為斯德哥爾摩小型科學界的一個重要特色，這一點在《Physics World》深入的系列文章“你從未聽說過的諾貝爾獎”中得到了生動的展現。

格蘭丁觀察到，當時的斯德哥爾摩是一個小地方，人人相識，氣候也不足以容納阿瑞尼烏斯和米塔格-萊夫勒。同時，當該問題提交全院投票時，米塔格-萊夫勒抓住了機會。他利用對量子理論的懷疑來反對普朗克。結果是決定性的，普朗克僅獲得13票，而被視為安全選擇的Lippmann則獲得了46票。後來，米塔格-萊夫勒以自身的影響力自誇：“阿瑞尼烏斯想把獎頒給普朗克……但他的報告雖然獲得了委員會的一致通過，但卻是如此愚蠢，以至於我輕易地就能打敗它。”

Lippmann 的成就雖然在技術上繁瑣，但卻是一個容易獲獎的選擇。它展示了創造力而不引發爭議。正如昂斯特朗事後所反思，Lippmann 顯然是一位值得獎勵的候選人，並且“沒有產生任何異議”，儘管“輻射法則在物理科學上比 Lippmann 的彩色攝影更具重要進展。”整個事件顯示了諾貝爾歷史不僅受到智慧的影響，還受到時機、政治和參與者間的個人動態的塑造。正如《Physics World》編輯瑪格麗特·哈里斯（Margaret Harris）所指出的，關於因偏見或情況而被忽視的傑出科學家的討論已經很多，而不常被提及的是，有時候，願景遠大且能力非凡但不那麼革命性的人物，卻因為方便而被提升。

