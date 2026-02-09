Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

Lisa、Jennie掀起「滑雪時尚」！從滑雪外套到滑雪眼鏡，沒有下雪也要把裝備穿起來

滑雪季節又來了，身邊不少朋友都計劃去日本、韓國或歐洲滑雪。時尚界就來參一腳，把「滑雪時尚」掀起來，Jennie、Lisa也在IG上發布滑雪穿搭，讓滑雪裝備看起來都超時尚。甚至有些裝飾，如滑雪眼鏡都被掀起熱潮，不是滑雪季都要把它們穿起來，一起來看看這股滑雪時尚風吧！

（IG@lalalalisa_m）

（IG@jennierubyjane）

（IG@jennierubyjane）

一提到滑雪，都因為要保暖而穿得很擁腫，但近期品牌就要來打破這個想法，如Moncler這個法國國寶級的羽絨品牌，都把滑雪裝都弄到很有線條同時又保持物料溫暖，近期更大推滑雪眼鏡成為穿搭單品，不用去滑雪都可以戴起來，相信會成為很多潮人的穿搭配飾目標。

（IG@jennierubyjane）

（IG@jennierubyjane）

（IG@jennierubyjane）

（IG@grey_waters）

再誇張一點是，明星們都會在雪地上穿起比堅尼再搭配一件羽絨外套，Lisa早前就發布了這輯照片，再配一頂遮耳朵的厚帽子，雪地也有辣的造型就誕生了。不過，明星也許是有特別體質，我們平凡人可以參考的是那些保暖滑雪配件，羽絨外套、保暖帽、毛毛手套、毛毛靴子在近年都變成穿搭潮流單品，不用滑雪都可以穿起來，湊上滑雪穿搭熱潮。

（IG@lalalalisa_m）

（IG@lalalalisa_m）

在物色滑雪潮服嗎？Net-A-Porter也為了這個滑雪穿搭潮流而整合了一系列的潮流單品，Moncler x Rick Owens超搶手系列也在其中，還有Jacquemus保暖冷帽、Moon Boot保暖雪靴、日常可以穿到的Varley fleece外套都有，想要滑雪都要時尚拍照的朋友，請過來看看滑雪時尚裝備吧！

按此看Net-A-Porter Ski滑雪單品

GOLDBERGH Hida hooded belted plush-trimmed padded down ski jacket $6,235

SHOP NOW

GOLDBERGH Hida hooded belted plush-trimmed padded down ski jacket $6,235

VARLEY Audrea reversible fleece and quilted shell vest $1,540

SHOP NOW

VARLEY Audrea reversible fleece and quilted shell vest $1,540

RICK OWENS + Moncler quilted shell down jacket $19,850

SHOP NOW

RICK OWENS + Moncler quilted shell down jacket $19,850

PERFECT MOMENT Stretch-knit ski jumpsuit $2,725

SHOP NOW

PERFECT MOMENT Stretch-knit ski jumpsuit $2,725

CORDOVA Saint Moritz stretch tech-jersey flared ski pants $5,290

SHOP NOW

CORDOVA Saint Moritz stretch tech-jersey flared ski pants $5,290

SOREL Callsign Horizon™ rubber-trimmed GORE-TEX™ ankle boots $1,710

SHOP NOW

SOREL Callsign Horizon™ rubber-trimmed GORE-TEX™ ankle boots $1,710

RICK OWENS + Moncler Trailgrip Megalace® leather and rubber sneakers $7,500

SHOP NOW

RICK OWENS + Moncler Trailgrip Megalace® leather and rubber sneakers $7,500

MOON BOOT Luna shell snow boots $1,785

SHOP NOW

MOON BOOT Luna shell snow boots $1,785

MOON BOOT + Guest in Residence Ltrack suede-trimmed knitted snow boots $2,500

SHOP NOW

MOON BOOT + Guest in Residence Ltrack suede-trimmed knitted snow boots $2,500

MONCLER EYEWEAR Thyra oval-frame ski sunglasses $2,210

SHOP NOW

MONCLER EYEWEAR Thyra oval-frame ski sunglasses $2,210

JACQUEMUS Le Bonnet grosgrain-trimmed ribbed-knit beanie $1,900

SHOP NOW

JACQUEMUS Le Bonnet grosgrain-trimmed ribbed-knit beanie $1,900

VARLEY Linnea Fair Isle cotton-blend cardigan $2,165

SHOP NOW

VARLEY Linnea Fair Isle cotton-blend cardigan $2,165

GOLDBERGH Freeze padded leather gloves $2,105

SHOP NOW

GOLDBERGH Freeze padded leather gloves $2,105

